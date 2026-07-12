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Krajem jula, prelazak Sunca u Lava donosi nam svima potrebu da budemo viđeni i priznati. Iskoristite ovu energiju da se zauzmete za sebe, ali ostanite velikodušni prema drugima! Evo šta druga polovina meseca donosi svim pripadnicima Zodijaka.

Ovan (21. mart – 19. april)

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao i finansije: Ulazak Sunca u znak Lava budi vašu kreativnost. Ako se bavite privatnim biznisom ili projektima koji zahtevaju javni nastup, sada je vreme da zasijate. Finansije su stabilne, ali izbegavajte impulsivne troškove na luksuz.

Ljubav i odnosi: Ovo je vaš teren u drugoj polovini meseca! Slobodni Ovnovi će privlačiti pažnju gde god se pojave, a flert je zagarantovan. Ako ste u vezi, partner može zahtevati više pažnje, pa se potrudite da organizujete neki zabavan izlazak.

Zdravlje: Energija vam je na vrhuncu. Pripazite na glavu i unosite dovoljno tečnosti tokom vrelih dana.

Bik (20. april – 20. maj)

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao i finansije: Fokus se pomera na privatni život i dom, što može doneti manji pad koncentracije na poslu. Ipak, krajem meseca stižu povoljne vesti vezane za nekretnine ili dugoročne investicije.

Ljubav i odnosi: Zauzeti Bikovi će uživati u toplini doma i porodičnim okupljanjima. Slobodni pripadnici znaka mogu preko prijatelja ili porodice upoznati nekoga ko odiše stabilnošću i šarmom.

Zdravlje: Mogući su manji problemi sa stomakom ili varenjem. Birajte laganiju hranu.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao i finansije: Vaše veštine komunikacije dolaze do punog izražaja. Očekujte važne sastanke, potpisivanje ugovora ili kraća poslovna putovanja. Finansijska situacija se popravlja kroz dodatne angažmane.

Ljubav i odnosi: Druga polovina jula donosi vam pregršt izlazaka i novih poznanstava. Ako ste u vezi, razgovori sa partnerom postaju otvoreniji i jasniji, što će rešiti neke stare nesporazume.

Zdravlje: Nervni sistem vam je preopterećen. Nađite vreme za kvalitetan san i digitalni detoks.

Rak (21. jun – 22. jul)

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao i finansije: Dok Sunce napušta vaš znak, fokus se prebacuje na vaše polje novca. Ovo je odličan period za pregovore o povišici ili za pronalaženje novih izvora prihoda. Vaš trud iz prethodnog perioda počinje da se isplaćuje.

Ljubav i odnosi: Emocije su se malo stišale i sada jasnije vidite stvari. Zauzeti Rakovi rade na stabilizaciji odnosa, dok slobodni mogu ući u romansu sa nekim koga poznaju preko posla.

Zdravlje: Osećate se stabilno, ali nemojte preskakati obroke zbog obaveza.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao i finansije: Srećan rođendan, Lavovi! Ulazak Sunca u vaš znak donosi vam ogroman priliv energije, harizme i samopouzdanja. Svi pogledi su uprti u vas, a nadređeni će prepoznati vaše liderske sposobnosti. Pravi je trenutak za pokretanje novih projekata.

Ljubav i odnosi: Vi ste zvezda zodijaka u ovom periodu. Slobodni Lavovi imaju magnetičnu privlačnost i teško da će ostati sami. U vezama se budi strast, ali pripazite da vaš ego ne zaseni partnerove potrebe.

Zdravlje: Odlično. Izbacite višak energije kroz fizičku aktivnost.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao i finansije: Za vas je ovo period introspekcije i pripreme. Sunce u vašem 12. polju savetuje da završite zaostale obaveze i radite „iza kulisa”. Nije vreme za nagle poslovne poteze. Finansije zahtevaju oprez i štednju.

Ljubav i odnosi: Možda ćete osećati potrebu da se malo povučete iz društvenog života. Zauzete Device treba da izbegavaju tajne ili prećutkivanje stvari partneru. Slobodnima se može vratiti neka prošla ljubav u misli (ili u inboks).

Zdravlje: Pad imuniteta i hronični umor. Odmarajte što više.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao i finansije: Druga polovina jula vam donosi sjajne aspekte za umrežavanje i rad u timu. Podrška prijatelja ili uticajnih ljudi iz vašeg okruženja može vam otvoriti vrata za nove poslovne uspehe. Finansije su stabilne.

Ljubav i odnosi: Društveni život cveta! Slobodne Vage mogu preko prijatelja ili na nekom društvenom događaju upoznati vrlo zanimljivu i harizmatičnu osobu. U vezama vlada harmonična i prijateljska atmosfera.

Zdravlje: Unosite više vitamina i krećite se na svežem vazduhu (ali izbegavajte jako sunce).

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao i finansije: Sunce ulazi u vaše polje karijere i donosi vam period velikih ambicija i profesionalnog uspeha. Moglo bi doći do unapređenja ili preuzimanja velike odgovornosti. Trudite se da ostanete diplomata u odnosima sa kolegama.

Ljubav i odnosi: Zbog fokusiranosti na posao, partner se može osećati zapostavljeno. Pokažite mu da vam je stalo. Slobodne Škorpije privlače osobe koje su uspešne i ostvarene u svom poslu.

Zdravlje: Moguća je napetost u vratu i leđima usled stresa. Prijaće vam masaža.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao i finansije: Osećate snažnu potrebu za širenjem horizonata. Ovo je idealan period za studente, kao i za sve koji se bave edukacijom, izdavaštvom ili saradnjom sa inostranstvom. Finansijski dobici mogu stići upravo izdaleka.

Ljubav i odnosi: Ako planirate putovanje sa partnerom u drugoj polovini jula, provešćete se nezaboravno. Slobodni Strelčevi mogu doživeti strastvenu romansu na putu ili sa osobom koja dolazi iz druge kulture ili grada.

Zdravlje: Energija vam se vraća, osećate se optimistično i vitalno.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao i finansije: Ovaj period stavlja akcenat na zajedničke finansije, sponzorstva, nasledstva ili rešavanje nekih dugovanja. Možete dobiti povoljne vesti u vezi sa kreditom. Na poslu se fokusirajte na transformaciju i reorganizaciju.

Ljubav i odnosi: Odnosi postaju dublji i intenzivniji. Za zauzete Jarčeve ovo je vreme kada se rešavaju pitanja poverenja i intimnosti. Slobodni pripadnici znaka mogu osetiti magnetsku privlačnost prema nekome ko im je do sada bio samo poznanik.

Zdravlje: Sklonost melanholiji. Okružite se pozitivnim ljudima.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao i finansije: Sunce ulazi u vaše prirodno polje partnerstava, što znači da je fokus na javnosti, klijentima i poslovnim ugovorima. Ako radite sa ljudima, imaćete mnogo uspeha, ali budite spremni na kompromise.

Ljubav i odnosi: Ovo je ključni period za vaše emotivne odnose. Zauzete Vodolije će raditi na poboljšanju odnosa sa partnerom, a Sezona Lava donosi priliku za ponovno paljenje iskri. Slobodne Vodolije ulaze u period kada mogu sresti osobu za ozbiljnu vezu.

Zdravlje: Osetljivi su vam bubrezi i donji deo leđa. Pijte dosta vode.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao i finansije: Druga polovina jula donosi vam dosta svakodnevnih obaveza i gust raspored. Biće vam potrebna dobra organizacija da sve postignete. Ipak, vaš trud neće proći neprimećeno, a moguće su i sitnije finansijske nagrade.

Ljubav i odnosi: Usporite malo i unesite više rutine i sitnih znakova pažnje u vašu vezu. Slobodne Ribe mogu razviti simpatije prema nekome kroz svakodnevne aktivnosti, teretanu ili preko poslovnog okruženja.

Zdravlje: Obratite pažnju na imunitet i nemojte se iscrpljivati na poslu. Slušajte signale koje vam telo šalje.