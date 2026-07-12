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Brodolom „Kosta Konkordije” (Costa Concordia) jedna je od najvećih pomorskih nesreća u modernoj istoriji, koja je odnela 32 života, dok je 150 ljudi povređeno. Ovaj kruzer redovno je plovio Sredozemnim morem i tema je Netfliksovog dokumentarca „Brodolom: Noćna mora na moru” (Shipwrecked: Nightmare at Sea), objavljenog 10. jula.

Foto: VINCENZO PINTO / AFP / Profimedia

Na dan 13. januara 2012. godine, brod je udario u greben poznat kao stene Skole blizu ostrva Điljo (Giglio) u Italiji. Voda je brzo prodrla u unutrašnjost, što je primoralo više od 4.000 ljudi na evakuaciju. Za mnoge putnike ovo je bio događaj koji im je promenio život i doneo gubitke i traume.

Kosta Konkordija pre nesreće Foto: netflix/youtube

Za neke je usledila i zatvorska kazna: kapetan Frančesko Sketino, koji je odlagao evakuaciju i na kraju napustio brod, osuđen je na 16 godina zatvora zbog svoje uloge u tragediji, prenosi ABC News. Iako je kompanija Kosta Kruziz (Costa Cruises) kažnjena sa milion evra i naloženo joj je da isplati više od 84 miliona evra putnicima i članovima posade, kompanija se nikada nije suočila sa krivičnim suđenjem.

Foto: netflix/youtube

Evo šta se desilo sa nekim od preživelih nakon što su se vratili kući.

Kapetan Frančesko Sketino

Kapetan Frančesko Sketino Foto: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sketino je 11. februara 2015. godine proglašen krivim po više tačaka optužnice za ubistvo iz nehata, izazivanje brodoloma i napuštanje svojih putnika. Osuđen je na 16 godina zatvora. Iste godine objavio je memoare pod naslovom „Potopljene istine” (Le Verità Sommerse).

Dve godine je bezuspešno ulagao žalbe na presudu, da bi se u maju 2017. sam predao nadležnim organima. Preko svog advokata Saverija Senesea poručio je: „Verujem u pravosudni sistem. Presuda se mora poštovati. Upravo se predajem.” Sketino trenutno služi kaznu u zatvoru Rebibija u Rimu.

Stefanija Vinčenci

Stefanija Vinčenci Foto: netflix/youtube

Stefanija Vinčenci je imala 17 godina kada je kročila na „Kosta Konkordiju”. Sa tog putovanja se vratila bez majke, Marije Gracije Trekariki, koja je poginla u brodolomu neposredno pred svoj 50. rođendan. Bilo je potrebno dve godine da ronioci pronađu njene posmrtne ostatke, što je potvrđeno u oktobru 2013. godine.

„Telo moje majke pronađeno je među poslednjima”, rekla je Stefanija u Netfliksovom dokumentarcu, dodajući da joj pronalazak tela nije doneo nikakvu utehu. „Kao da je Kosta Konkordija prekinula moj život. Ona je bila moj ceo svet.” Stefanija je 2013. godine učestvovala na takmičenju za Mis Italije i plasirala se u finale. Mediji su 2025. godine preneli da su pronađeni novi posmrtni ostaci, uključujući ljudsku lobanju za koju se sumnja da pripada njenoj majci, zbog čega su naloženi DNK testovi.

Džon i Megan Šimone

Džon i Megan Foto: netflix/youtube

Nakon povratka kući sa nesrećnog odmora, preživeli Džon i Megan Šimone izjavili su da je njihova ćerka Lila, koja je u vreme katastrofe imala samo 14 meseci, imala potpuno normalno detinjstvo. Lila je 2024. godine otputovala u Portugaliju na dvonedeljno usavršavanje baleta. „Ona ima taj bogomdani dar za ples”, objasnio je Džon.

Lila je u međuvremenu dobila još dvoje mlađih braće ili sestara, pošto je Megan u vreme brodoloma bila trudna.

„Ta trudnoća je bila jedan od najvećih darova koje sam mogla da dobijem”, rekla je Megan.

Džon, koji radi kao predsednik i glavni direktor za bezbednost u kompaniji Del Tehnolodžis (Dell Technologies), prošao je kroz težak emotivni period:

„Kada smo stigli kući, bio sam potpuno slomljen. Dijagnostikovan mi je PTSP. Imao sam napade panike i noćne more.”

Patrisija „Peti” Sandoval i Nikolas Taljafero

Ostali putnici su Patrisiju Sandoval i Nikolasa Taljaferoa smatrali herojima jer su pomagali ljudima da uđu u čamce za spasavanje kada članovi posade to nisu činili. Par je u to vreme bio u dužoj vezi i otišao je na nedelju dana u Italiju pre nego što su se ukrcali na kruzer.

Sećali su se gde stoje čamci, što im je pomoglo kada je brod počeo da tone. Sandovalova je izjavila:

„Kada se nađete u takvoj situaciji, postanete potpuno drugačija osoba. Pretpostavljam da je u našem karakteru da uvek razmišljamo o sledećem koraku.”

Taljafero, koji je tokom haosa povredio već ugruvano koleno, izjavio je da je srećan što je živ i što je mogao da pomogne ljudima. Nikolas danas radi kao agent za nekretnine u Kaliforniji.

Manriko Đampedroni

Manriko Đampedroni (Manrico Giampedroni), koji je radio kao menadžer hotelskih kabina i blagajnik pod Sketinovom komandom, bio je poslednji preživeli koji je spasen sa broda. On se tokom nesreće okliznuo i pao kroz vrata sa visine od oko šest metara. Kasnije se suočio sa optužbama za višestruko ubistvo iz nehata, nemar i izazivanje brodoloma, te je 2013. godine osuđen na dve i po godine zatvora.

Rouz Metkaf

Poput Đampedronija, Rouz Metkaf, koja je radila kao plesačica na kruzeru, bila je jedna od poslednjih osoba koje su spasene sa broda. Primetio ju je helikopter nakon što je posadi letelice poslala signal baterijskom lampom.

„Dok sam letela u helikopteru, videla sam da je sve što sam volela i što je činilo moju stvarnost nestalo. Ali bila sam živa”, prisetila se.

Nesreća je uzela veliki danak kada su u pitanju njena karijera i mentalno zdravlje.

„Usledili su PTSP, krivica preživelih i mentalitet žrtve. Trebalo mi je mnogo godina i različitih metoda lečenja da pronađem smisao”, navodi se na njenom sajtu. Rouz se na kraju vratila plesu, ostvarivši nekoliko uloga u pozorištu 2017. godine, a započela je i novu karijeru kao životni trener. Napisala je i knjigu o svom iskustvu sa „Konkordije” pod naslovom „Nepotopiva” (Unsinkable).

Manoj Sing

Manoj Sing je radio kao kuvar na brodu u trenutku kada je udario u stene.

„Možete li da zamislite hiljadu tanjira koji se lome u istom trenutku?”, upitao je Sing u dokumentarcu.

On je preživeo uprkos tome što tada nije znao da pliva – što je veština koju je u međuvremenu savladao.

Pronašao je i ljubav, pa se 2015. godine oženio Majom Sing.

„Nikada više neću raditi u industriji kruzera. Izgubio sam sav svoj novac, ali sam naučio da je život važniji od novca”, rekao je Manoj. On danas radi kao viši kuvar u hotelu na Bermudima, gde je 2025. godine dobio nagradu za dugogodišnji rad.