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U srcu Las Vegasa, u prestižnom restoranu barMasa, kulinarski majstor Masa Takajama kreirao je desert koji redefiniše pojam ledene poslastice. Njegov čuveni sladoled od tartufa, čija porcija dostiže cenu od 95 američkih dolara, postao je predmet žudnje svetskih gurmana.

Zbog reputacije restorana i šefa Takajame, doći u priliku da probate ovu deliciju, elegantno ukrašenu zlatnim listićima, postalo je toliko teško da se među poznavaocima govori o nezvaničnoj listi čekanja. Ne radi se samo o sladoledu, već o ulaznici u ekskluzivni svet gde se jednostavna namirnica pretvara u umetničko delo, a svaki zalogaj priča priču o beskompromisnom kvalitetu i retkim sastojcima. Ovo iskustvo, za koje se mnogi pripremaju nedeljama unapred, predstavlja sam vrhunac gastronomske ponude grada poznatog po ekstravaganciji.

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Ipak, koliko god se porcija od gotovo 100 evra činila neverovatnom, ona je tek blagi uvod u zapanjujući svet najskupljih sladoleda na planeti. U poređenju sa rekorderima, desert šefa Takajame gotovo je skromna poslastica. Prava ekstravagancija krije se na mestima gde cena jedne porcije sladoleda premašuje vrednost prosečnog automobila, a sastojci se mere u karatima i retkosti koja oduzima dah.

„Crni dijamant” iz Dubaija

Jedan od takvih primera dolazi iz Dubaija, grada koji je sinonim za raskoš. U jednom restoranu, sladoled nazvan „Crni dijamant” nudi se po ceni od 817 dolara za jednu kuglu. Ono što ga čini posebnim nije samo osnova od najfinije madagaskarske vanile, već i dodaci koji ga svrstavaju u kategoriju gastronomskih dragulja.

Sastojci: Svaka porcija obogaćena je nitima najskupljeg začina na svetu, iranskog šafrana, kao i komadićima retkog italijanskog crnog tartufa.

Kao kruna svega, cela kreacija je posuta listićima 23-karatnog jestivog zlata.

Poslužuje se u Versaće činiji koju gost, nakon što pojede desert, nosi kući kao trajni suvenir na ovo jedinstveno iskustvo.

„Bjakuja” – Ginisov rekorder iz Japana

No, apsolutni prvak u kategoriji najskupljih sladoleda na svetu dolazi iz Japana i nosi poetsko ime „Bjakuja” (Byakuya), odnosno „Bela noć”. Japanski brend Celato stvorio je desert koji je sa cenom od 6.696 dolara (preko 6.200 evra) za porciju od 130 mililitara zvanično ušao u Ginisovu knjigu rekorda.

Razvoj ove ledene fantazije trajao je više od godinu i po dana pod vođstvom šefa Tadajošija Jamade (Tadayoshi Yamada), a cilj je bio spojiti evropske i japanske ukuse. Osnovu čini baza od dve vrste sira, uključujući parmezan, kao i sakekasu – pasta koja nastaje u procesu proizvodnje sakea.

Međutim, ključni i najskuplji sastojak je retki beli tartuf iz italijanske Albe, čija cena po kilogramu može dostići gotovo 14.000 evra. Sladoled se poslužuje sa posebnim uljem od belog tartufa i ručno izrađenom metalnom kašikom, stvorenom tehnikama koje se koriste pri gradnji hramova, čime se celo iskustvo podiže na duhovni nivo.

(Kurir.rs/Večernji.hr)