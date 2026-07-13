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Pobednik ovogodišnjeg Vimbldona je Janik Siner koji je u finalnom meču pobedio Sašu Zvereva 3:1 i podigao trofej koji je mnogim teniserima samo san. U ženskoj konkurenciji prestižni turnir je osvojila Linda Noskova ali ona nije dobila vimbldonski pehar.

Kejt Midlton Vimbldon Foto: James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Od čega je napravljen muški trofej na Vimbldonu?

Pehar je napravljen od pozlaćenog srebra, visok je 18 inča (oko 46 cm), sa prečnikom od 7,5 inča (oko 19 cm). Na njemu se nalazi natpis: „The All England Lawn Tennis Club Single Handed Championship of the World” (Pojedinačno prvenstvo sveta Sveengleskog krun-tenis kluba). Datumi i imena svih šampiona ugravirani su oko samog pehara.

Pošto do 2009. godine više nije bilo mesta za graviranje imena, rešenje je pronađeno u vidu crnog postolja sa ukrasnom srebrnom trakom. Svaki šampion Vimbldona dobija repliku pehara u veličini od tri četvrtine originala (visine 13,5 inča, odnosno oko 34 cm) sa ugraviranim imenima svih prethodnih pobednika.

Poslednji igrač čije je ime ugravirano na trofej jeste Italijan Janik Siner 2025. godine, nakon što je pobedio prošlogodišnjeg pobednika, špansku zvezdu Karlosa Alkaraza.

Dizajn pehara je prilično klasičan, sa dve drške na čijoj osnovi se nalaze dve glave sa krilatim šlemovima, dok su ivice ukrašene cvećem. Ipak, najkarakterističniji detalj je ananas koji kruniše ovaj trofej. Jedna teorija o tome potiče iz tadašnjih običaja: britanski mornari su ukrašavali ulaze svojih kuća ananasom kako bi objavili svoj povratak. Ananas je takođe bio simbol dobrodošlice, gostoprimstva i priznanja. Takođe, engleski kralj Čarls II pozirao je sa ovim voćem na portretu koji je predstavljao privilegiju moćnika.

Zašto žene na Vimbldonu osvajaju tanjir?

Linda Noskova Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia



Turnir u ženskoj konkurenciji ima potpuno drugačiji trofej. Reč je o okruglom tanjiru, odnosno srebrnom poslužavniku koji se naziva „Tanjir Venusine ružine vodice” (Venus Rosewater Dish), prečnika 18,75 inča (47 cm). Dekoracija ovog trofeja zasnovana je na mitologiji.

Centralna figura na tanjiru je Temperancija (Umerenost), predstavljena kao žena koja sedi na škrinji sa svetiljkom u desnoj i vrčem u levoj ruci. Na trofeju se takođe mogu videti srp, vile i kaducej (Merkurov štap). Centralni deo okružuju različite mitološke figure: Venera, Jupiter, Merkur i boginja vode. Na samom obodu prikazana je Minerva kako predsedava slobodnim veštinama: astrologijom, geometrijom, aritmetikom, muzikom, retorikom, dijalektikom i gramatikom.

Prva žena koja je podigla ovaj trofej bila je Blanš Blindi 1886. godine. Međutim, ime Mod Votson, šampionke prva dva izdanja turnira kada ovaj tanjir još nije postojao, naknadno je upisano na trofej zajedno sa svim ostalim pobednicama.