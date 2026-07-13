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Pre nego što kremu za sunčanjeod prošlog leta ponovo stavite u torbu za plažu, pogledajte njenu ambalažu. Simbol otvorene teglice, pored kojeg piše 6M, 12M ili 24M, otkriva koliko meseci proizvod može da se koristi nakon prvog otvaranja.

Upravo ovu sitnu oznaku mnogi potpuno zanemaruju, pa istu kremu koriste tokom nekoliko sezona, ne razmišljajući da je preporučeni period upotrebe možda odavno prošao.

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Britanska Nacionalna zdravstvena služba upozorava da krema za sunčanje ne bi trebalo da se koristi nakon isteka označenog roka. Oznaka 12M, na primer, znači da je proizvod predviđen za upotrebu najviše 12 meseci od dana kada je prvi put otvoren.

Šta znači oznaka M na kremi

Oznaka poznata kao „period nakon otvaranja“ najčešće izgleda kao mala otvorena teglica sa brojem i slovom M.

Broj pokazuje koliko meseci proizvod može bezbedno da se koristi nakon otvaranja:

6M znači šest meseci,

12M znači godinu dana,

24M znači dve godine.

Zbog toga krema kupljena i otvorena tokom prethodnog leta možda više nije za upotrebu, čak i kada bočica nije prazna i proizvod na prvi pogled izgleda normalno.

Foto: Verona_Studio / Alamy / Profimedia

Najjednostavnije rešenje je da prilikom prvog korišćenja na ambalaži napišete mesec i godinu otvaranja. Tako sledećeg leta nećete morati da nagađate koliko dugo proizvod stoji u kupatilu, automobilu ili torbi za plažu.

Toplota može dodatno da ošteti proizvod

Krema za sunčanje ne bi trebalo mesecima da stoji na direktnom suncu, u pregrejanom automobilu ili pored izvora toplote. Visoka temperatura i nepravilno čuvanje mogu da promene njenu teksturu, miris i stabilnost.

Ukoliko se proizvod razdvojio, promenio boju, postao neobično redak ili grudvast, ili više nema isti miris, sigurnije je da ga ne koristite, čak i kada preporučeni period nakon otvaranja još nije istekao.

Foto: Verona_Studio / Alamy / Profimedia

Većina nanosi premalo kreme

Čak i potpuno nova krema neće pružiti zaštitu navedenu na pakovanju ako se nanese u tankom sloju.

Prema smernicama NHS-a, odrasloj osobi potrebno je približno šest do osam kašičica proizvoda da bi ravnomerno prekrila celo telo. Kada se koristi manja količina, stvarna zaštita kože može biti niža od one koju obećava označeni zaštitni faktor.

Posebnu pažnju trebalo bi obratiti na delove tela koji se često zaboravljaju, kao što su uši, vrat, stopala, ramena, šake i teme kod osoba sa proređenom kosom.

Nije dovoljno namazati se tek na plaži

Redovno kortistite kremu sa zaštitnim faktorom Foto: Shutterstock

Još jedna česta greška jeste nanošenje kreme tek kada već stignemo na sunce.

NHS preporučuje da se proizvod nanese oko 30 minuta pre izlaska, a zatim još jednom neposredno pre izlaganja suncu. Zaštitu je potrebno obnavljati obilno i redovno, odnosno u skladu sa uputstvom proizvođača.

Kremu bi trebalo ponovo naneti najmanje na svaka dva sata, ali i odmah nakon kupanja, brisanja peškirom ili obilnog znojenja. To važi čak i za proizvode na kojima piše da su otporni na vodu, jer se deo zaštitnog sloja ipak skida sa kože.

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