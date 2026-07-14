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Dnevni horoskop za 14. jul donosi dinamične kosmičke aspekte koji će mnogim znakovima zodijaka doneti neočekivane poslovne obrte i priliku za duboke emotivne razgovore.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Natprosečne rezultate ćete postići u privatnom biznisu ili u saradnji sa inostranim kompanijama. Uspešno zaključenje sporazuma. Vaša veza s partnerom prolazi kroz oscilacije, od razmirica do izliva nežnosti. Stomačne tegobe.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Nova saradnja očekuje Bikove, jer na sastancima dolazi do novih dogovora, a njihove originalne ideje nailaze na odobravanje. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz kratkotrajnu krizu poverenja. Vreme pojačanih strasti. Posvetite se većoj aktivnosti.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Danas će vam poći za rukom da rešite administrativne probleme. Očekuju vas povoljne vesti od poslovnog partnera. Slobodni Blizanci mogu da upoznaju svoju srodnu dušu na nekom društvenom skupu ili zabavi. Alergija.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Tokom ovog dana imate povećan obim posla, na šta ukazuje i aktivirano polje finansija. Uspešno sprovodite plan. Danas možete biti pomalo ljubomorni jer je vaš partner tajanstven i ponaša se distancirano. Variranje pritiska.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Ovaj dan može vam doneti iznenađujuće vesti o konkurenciji, koja je spremna na obračun s vama. Pa ipak, ostajete na samom vrhu. Razmišljate kako da se zbližite sa osobom koja vam se dopada. Načinite danas taj prvi korak. Proverite vid!

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Glavna tema ovog dana je novac. Razmišljate o investiciji koja vam se čini rizična, a najbolje je da za to sačekate povoljniji trenutak. Planirate zajedničku budućnost s partnerom, o tome ćete porazgovarati na putovanju. Lako se zamarate.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Danas će vam poći za rukom da rešite neko administrativno pitanje. Finansijska situacija se popravlja. Potrudite se da načinite prvi korak u zbližavanju sa osobom koju svaki dan viđate na poslu. Početak nove veze. Sklonost povredama.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Planete vam pružaju podršku za promene u karijeri. Oslonite se na svoju intuiciju i krenite u pravcu nove profesije. Nesuglasice s partnerom mogu da vam ozbiljno pokvare raspoloženje. Neophodno je kompromisno rešenje. Glavobolja.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Danas će vam pregovori sa saradnicima lakše poći za rukom. Uspešno ćete sklopiti novi posao. Vaša potreba za potpunim pripadanjem je pojačana, ali ne po svaku cenu. Niste uvek spremni na kompromisna rešenja s partnerom. Upala krajnika.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Danas ćete imati trijumf nad konkurencijom. Kao priznati lider u svojim profesionalnim krugovima, vi ste ona strana koji diktira trendove. Uspešno ćete rešiti porodični problem koji će zahtevati hitno rešenje. Reumatski bolovi.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Ovaj dan može obeležiti priznanje za postignute rezultate, a pohvale će pristizati i od kolega i od nadređenih. Očekuje vas burna ljubavna avantura, ali zasnovana više na fizičkoj privlačnosti nego na emocijama. Bolovi u leđima.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Ključ uspeha leži u vašoj dobroj organizovanosti, jer će mnogo toga zavisiti od postignutog roka. Potrudite se da završite sve na vreme. Atmosfera velike bliskosti ispunjava ovaj dan, a vaš odnos s partnerom dobija na kvalitetu. Zadovoljni ste i pozitivnog stava.

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