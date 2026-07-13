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"American Pie" (Američka pita), legendarna pesma Dona Meklina inspirisana pogibijom Badija Holija i danom kada je "muzika umrla", postala je jedan od najvećih rok klasika svih vremena.

Malo je pesama u istoriji rok muzike koje su izazvale toliko rasprava, teorija i analiza kao "American Pie" Dona Meklina. Objavljena 1971. godine, osam i po minuta duga folk-rok epopeja nije postala samo jedan od najvećih hitova svih vremena već i simbol kraja jedne muzičke ere. Više od pola veka nakon izlaska i dalje fascinira slušaoce, a na Spotify je premašila milijardu preslušavanja, čime je dokazala da njen uticaj ne jenjava.

Tragična sudbina pionira rokenrola

Glavna inspiracija za pesmu bila je avionska nesreća 3. februara 1959. godine, u kojoj su poginuli pioniri roka Badi Holi, Riči Valens i Džej Pi "D Big Boper" Ričardson. Don Meklin tada je imao samo 13 godina i radio je kao dostavljač novina kada je pročitao vest o njihovoj smrti.

Taj trenutak ostavio je dubok trag na njega, a upravo je iz njega nastao legendarni stih "The day the music died"/"Dan kada je muzika umrla", koji je kasnije postao jedan od najpoznatijih stihova u istoriji popularne muzike. Iako mnogi smatraju da je reč isključivo o pesmi posvećenoj Badiju Holiju, Meklin je godinama objašnjavao da je "American Pie" puno više od toga.

Slučajan refren

Prema njegovim rečima, pesma je delimično autobiografska, a delimično priča o Americi koja je od optimizma pedesetih godina postepeno ušla u političke podele, atentate, rat u Vijetnamu i društvene sukobe šezdesetih. Sam refren nastao je gotovo slučajno. Nakon što je nekoliko meseci pokušavao da dovrši pesmu, jednog mu je dana, kako je rekao, "niotkuda u glavi" odjednom zazvučao stih: Bye, bye, Miss American Pie... Upravo je taj trenutak pretvorio ideju u jednu od najpoznatijih pesama svih vremena.

U vreme kada su radijske pesme trajale oko tri minuta, "American Pie" je predstavljala veliki rizik. Trajala je čak osam i po minuta, zbog čega je singl morao biti podeljen na dve strane ploče za neka izdanja.

Uspeh na top-listama i obaranje rekorda

Uprkos tome, publika je insistirala na tome da radijske stanice emituju punu verziju. Pesma je početkom 1972. godine četiri nedelje provela na prvom mestu Billboard Hot 100 i tada je postala najduža pesma u istoriji koja je osvojila vrh američke liste. Istovremeno je album "American Pie" bio međunarodni hit, a u Velikoj Britaniji je sedam nedelja držao prvo mesto i ukupno 53 nedelje ostao na listi albuma.

Kako je nastala pesma American Pie, Dona Meklina Foto: Alan Wilson / Alamy / Profimedia

Više od 50 godina nakon objave, "American Pie" i dalje pronalazi novu publiku. Na Spotfyaju je premašila milijardu preslušavanja, što je čini jednom od retkih pesama iz ranih sedamdesetih koja je ostvarila takav rezultat u eri striminga. Don Meklin danas ima više od 10 miliona mesečnih slušalaca, a upravo je "American Pie" i dalje njegova najslušanija pesma.

Kulturno nasleđe

Uticaj pesme "American Pie" odavno nadilazi muzičke liste. Snimljene su brojne obrade, među kojima je najpoznatija Madonina iz 2000. godine, a pesma je uvrštena u Nacionalni registar zapisa, kao jedno od dela od posebne kulturne važnosti za Sjedinjene Američke Države.

Godine 2001. zauzela je i visoko peto mesto na listi Songs of the Century, koju su sastavili Udruženje diskografskih kuća Amerike i Nacionalna zadužbina za umetnost, čime je potvrđen njen status jedne od najvažnijih pesama američke muzičke baštine.

Iako su tokom godina nastale stotine teorija o tome šta pojedini stihovi znače - od referenci na Elvisa Prislija, Boba Dilana, Bitlse i Rolingstonse do političkih događaja šezdesetih – Don Meklin je većinu života odbijao da potvrdi ili opovrgne takva tumačenja.

Upravo je ta doza misterije jedan od razloga zbog kojih "American Pie" ni više od pola veka nakon objave ne gubi na privlačnosti. Ono što je započelo kao sećanje jednog dečaka na dan kada je saznao za smrt Badiju Holija preraslo je u jednu od najvažnijih i najuticajnijih rok pesama svih vremena.

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