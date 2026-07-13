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Ljubavni raskid nikada nisu laki, ali svako ih proživljava na svoj način. Dok neki odmah traže novi početak, drugi se povlače u tišinu ili dugo analiziraju šta je pošlo po zlu. Astrologija nudi zanimljiv pogled na to kako različiti horoskopski znakovi reaguju kada im se slomi srce. U nastavku saznajte kako svaki znak najčešće prolazi kroz ljubavne brodolome.

Ovan

Ovan Foto: Profimedia

Ovan ne voli dugo da tuguje. Nakon prekida brzo će pronaći novu aktivnost, posvetiti se treningu, putovanjima ili novim izazovima. Iako spolja deluje kao da je krenuo dalje, duboko u sebi može osećati razočaranje koje skriva od drugih.

Bik

Bik Foto: Profimedia

Bik se snažno veže za ljude koje voli pa mu prekid teško pada. U početku će se povući u svoj dom, tražiti utehu u omiljenoj hrani, filmovima i poznatoj rutini. Potrebno mu je vreme da ponovo stekne osećaj sigurnosti.

Blizanci

Blizanci Foto: Profimedia

Blizanci retko tuguju u tišini. Nazvaće prijatelje, deliti svoje misli i pokušati da razumeju šta se dogodilo. Razgovor im pomaže da lakše prebole prekid, a često će se ubrzo otvoriti i novim poznanstvima.

Rak

Rak Foto: Profimedia

Rak slomljeno srce doživljava vrlo intenzivno. Priseća se zajedničkih trenutaka, čuva uspomene i teško zaboravlja osobu koju je voleo. Tek kada prihvati svoje emocije, može istinski da krene dalje.

Lav

Lav Foto: Profimedia

Lav neće lako pokazati koliko ga prekid boli. Trudiće se da izgleda samouvereno, izlaziti među ljude i posvetiti se sebi. Ipak, iza osmeha često skriva povređeni ponos i duboke emocije.

Devica

Devica Foto: Profimedia

Devica će u mislima ponovo proći svaki razgovor, svaku poruku i svaki trenutak veze. Pokušava da pronađe odgovor na pitanje gde je sve krenulo po zlu. Upravo joj preterano analiziranje često otežava oporavak.

Vaga

Vaga Foto: Profimedia

Vaga voli sklad i partnerstvo pa joj prekid narušava unutrašnju ravnotežu. Okružuje se prijateljima, traži podršku i pokušava da što pre vrati osećaj normalnosti. Ipak, dugo joj treba da ponovo potpuno veruje.

Škorpija

Škorpija Foto: Profimedia

Škorpija prekide doživljava vrlo intenzivno. Kada joj je srce slomljeno, može se potpuno povući ili postati hladna prema bivšem partneru. Iako s vremenom nastavi dalje, izdaju retko zaboravlja.

Strelac

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Strelac veruje da život ide dalje. Nakon prekida planira putovanja, upoznaje nove ljude ili se posvećuje hobijima. Sloboda i nova iskustva pomažu mu da lakše zaceli emocionalne rane.

Jarac

Jarac Foto: Profimedia

Jarac retko pokazuje koliko pati. Umesto toga fokusira se na posao, ciljeve i svakodnevne obaveze. Tek kada ostane sam sa svojim mislima, dopušta sebi da prizna koliko ga je prekid pogodio.

Vodolija

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Vodolija će nastojati da objasni prekid logikom i uveri sebe da je sve bilo s razlogom. Emocije često obrađuje sporije nego što drugi primećuju, a vreme provodi istražujući nova interesovanja i planirajući budućnost.

Ribe

Ribe Foto: Profimedia

Ribe svoju tugu izražavaju kroz muziku, umetnost, pisanje ili sanjarenje. Nakon prekida treba im mnogo vremena da zacele srce jer vole iskreno i bez zadrške. Kada napokon krenu dalje, iz iskustva izvuku važnu životnu lekciju.

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