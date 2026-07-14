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Novac je mnogima jedna od najvećih svakodnevnih briga. Kada se nagomilaju računi, stambeni problemi ili neizvesnost oko toga kako obezbediti osnovne potrebe porodice, nije retkost da čovek utehu i pomoć potraži u molitvi.

Međutim, vernike često muči pitanje da li je ispravno od Boga tražiti materijalnu pomoć. Otac Predrag Popović poručuje da molitva za novac sama po sebi nije greh, ali da je presudno sa kakvom namerom se čovek moli i za šta mu je novac potreban.

Otac Predrag Popović Foto: printscreen/youtube/ PRVA

– Nije greh da čovek moli Boga za pare, to da znate. Možete da se molite Bogu za pare – rekao je otac Predrag.

Kako je objasnio, i sam se u teškim trenucima molio Svetom Spiridonu Čudotvorcu, svetitelju koji je u pravoslavnoj tradiciji poznat po brizi za siromašne i ljude koji su se našli u nevolji.

Nije isto moliti se za sigurnost i za lako stečeno bogatstvo

Prema rečima oca Predraga, molitva za materijalnu pomoć može imati smisla kada čoveku nedostaje novac za ono što je neophodno i opravdano – hranu, dom, lečenje, školovanje dece ili izlazak iz ozbiljne životne nevolje.

Sa druge strane, upozorio je da molitva ne treba da bude opravdanje za pohlepu, želju za luksuzom ili očekivanje da se bogatstvo stekne bez rada i odgovornosti.

Otac Predrag Popović Foto: Youtube Printscreen

– Ne ide to da odemo u kladionicu, pa se molimo za pare – poručio je.

Time je napravio jasnu razliku između čoveka koji traži pomoć kako bi obezbedio dostojanstven život i onoga ko očekuje dobitak bez truda, oslanjajući se na sreću ili kocku.

– Ako su vam potrebne finansije za nešto što je normalno, što je u redu – slobodno se molite Gospodu za to – objasnio je otac Predrag.

Važno je zbog čega se čovek moli

U hrišćanskom razumevanju, molitva nije spisak želja niti način da se od Boga zahteva određeni ishod. Ona bi trebalo da bude iskren razgovor, praćen spremnošću čoveka da radi, promeni ono što može i prihvati da odgovor ne mora uvek da bude onakav kakav je očekivao.

otac Predrag Popović Foto: printscreen/instrgram/otac_predrag_popovic

Zato, prema poruci oca Predraga, nije najvažnije samo šta čovek traži, već kakve bi posledice ispunjenje te želje imalo na njegov život i odnos prema drugima.

Novac može da bude sredstvo kojim će neko pomoći porodici, rešiti problem ili učiniti dobro delo. Ipak, može postati i izvor oholosti, zavisti i osećaja da čoveku niko više nije potreban.

„Ako se molite, znaćete odakle je pomoć došla“

Otac Predrag smatra da molitva pomaže čoveku da sačuva zahvalnost i prepozna da u životu ne zavisi sve isključivo od njegovih sposobnosti.

Otac Predrag Popović Foto: Instagram

– Ako se molite i dobijete ono za šta ste se molili, znaćete da vam je to Bog dao – rekao je.

Kako je objasnio, čovek koji uspeh pripiše samo sebi lako može da poveruje da je za sve zaslužan isključivo sopstvenom snagom. Upravo u tome vidi opasnost od gordosti.

– Mislite da ste to vi zaslužili? E, onda će vam to biti uzeto. Tada ćete znati da vam je ono uzeto – zaključio je otac Predrag.

Molitva za finansijsku pomoć zato, prema poruci oca Predraga, nije grešna ukoliko ne proizlazi iz pohlepe. Čovek može da traži pomoć za ono što mu je zaista potrebno, ali uz molitvu treba da idu rad, odgovornost, zahvalnost i spremnost da se pomogne drugome kada za to dođe prilika.

Video: Otac Predrag Popović