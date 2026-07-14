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Snimak navijačkog para koji se žustro prepire tokom utakmice Svetskog prvenstva brzo je postao viralan, a ljudi na društvenim mrežama pokušavaju da shvate šta je moglo da pokrene raspravu. Sve se odigralo dok je grupa navijača iz Južne Afrike pratila susret svoje reprezentacije protiv Južne Koreje u Montereju.

Viralna svađa

Na početku snimka oba navijača mašu zastavama i navijaju, ali atmosfera se menja kada žena primeti da njen partner gleda u telefon.

Nakon što ga je na to upozorila, on je delovao nezainteresovano i stavio telefon u džep, ali napetost nije popustila. Čini se da su njene reči pogodile muškarca jer se i nakon što je ona sela, on više puta okreće prema njoj vidno uznemiren i konfrontacijski. U kasnijim kadrovima muškarac jede i pleše, dok žena ostaje na mestu vidno uznemirena ishodom.

Sprdnje na X-u

Video je prvobitno objavljen na TikToku i ubrzo se proširio i na druge mreže, izazivajući lavinu komentara. Jedan korisnik na X-u je upitao: "Kako mogu da podnesem zahtev za razvod za nekog drugog?" Drugi se našalio: "Razvod je stigao niotkuda", dok je treći komentarisao: "Muškarci sve pokvare! Sigurna sam da joj on sve vreme govori da kvari dan svima i zašto mora da bude takva."

Pojavile se razne teorije

Među teorijama o uzroku svađe pojavile su se pretpostavke o klađenju na rezultat utakmice i moguće neverstvo. Neki su se osvrnuli i na snimatelja, nazivajući ga "znatiželjnim" jer je kameru stalno držao usmerenom na par. Nakon što je snimak postao viralan, nema dodatnih informacija koje bi razjasnile tačan uzrok sukoba.

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