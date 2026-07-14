Slušaj vest

Snimak navijačkog para koji se žustro prepire tokom utakmice Svetskog prvenstva brzo je postao viralan, a ljudi na društvenim mrežama pokušavaju da shvate šta je moglo da pokrene raspravu. Sve se odigralo dok je grupa navijača iz Južne Afrike pratila susret svoje reprezentacije protiv Južne Koreje u Montereju.

Viralna svađa

Na početku snimka oba navijača mašu zastavama i navijaju, ali atmosfera se menja kada žena primeti da njen partner gleda u telefon.

Nakon što ga je na to upozorila, on je delovao nezainteresovano i stavio telefon u džep, ali napetost nije popustila. Čini se da su njene reči pogodile muškarca jer se i nakon što je ona sela, on više puta okreće prema njoj vidno uznemiren i konfrontacijski. U kasnijim kadrovima muškarac jede i pleše, dok žena ostaje na mestu vidno uznemirena ishodom.

Sprdnje na X-u

Video je prvobitno objavljen na TikToku i ubrzo se proširio i na druge mreže, izazivajući lavinu komentara. Jedan korisnik na X-u je upitao: "Kako mogu da podnesem zahtev za razvod za nekog drugog?" Drugi se našalio: "Razvod je stigao niotkuda", dok je treći komentarisao: "Muškarci sve pokvare! Sigurna sam da joj on sve vreme govori da kvari dan svima i zašto mora da bude takva."

Pojavile se razne teorije

Među teorijama o uzroku svađe pojavile su se pretpostavke o klađenju na rezultat utakmice i moguće neverstvo. Neki su se osvrnuli i na snimatelja, nazivajući ga "znatiželjnim" jer je kameru stalno držao usmerenom na par. Nakon što je snimak postao viralan, nema dodatnih informacija koje bi razjasnile tačan uzrok sukoba.

Ne propustiteFunTechIstina iza VAR tehnologije: Vidi više od čoveka, a nije reč o kamerama ni usporenom snimku
VAR
Žena"Zbog bizarnih zahteva navijača zaradila sam 88.000 evra za mesec dana" Zvezda sajta za odrasle profitirala zbog Mundijala, evo kakve sve fantazije ispunjava
Skajlar Mej
Pop kulturaBred Pit došao s devojkom na utakmicu Španije i Belgije na Svetskom prvenstvu: Svi mu se smeju zbog onoga što je obukao (FOTO)
Bred Pit i Ines de Ramon
Pop kulturaOve muzičke zvezde će uz Šakiru nastupiti u finalu Mundijala: Sprema se spektakl!
Šakira na otvaranju Svetskog prvenstva 2026. u Meksiko Sitiju tokom nastupa koji je izazvao komentare gledalaca

Video: Havijer Agire vređa Entonija Gordona na utakmici Meksiko - Engleska

00:06
Havijer Agire vređa Entonija Gordona na utakmici Meksiko - Engleska Izvor: X.com/Screenshot