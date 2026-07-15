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Dnevni horoskop za 15. jul otkriva ko će morati da povuče ručnu i malo uspori, a kome se otvara šansa da konačno reši stare probleme na poslu ili u ljubavi.

OVAN

Ovan Foto: Shutterstock

Finansijski dobitak biće posledica mudro osmišljenih poteza. Osluškujte intuiciju, unutrašnji glas vodi vas do prosperiteta. Dan lepih iznenađenja bilo da ste slobodni ili u vezi, od lepog poklona do egzotičnog putovanja. Prehlada.

BIK

Bik Foto: Shutterstock

Ovaj dan donosi vam završetak jednog ciklusa na poslu i početak nečeg potpuno novog. Nova uloga zahteva prilagođavanje. Ovaj period vam može doneti sudbinsko poznanstvo, i to na nekoj zabavi ili društvenom skupu. Osetljivost grla.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Shutterstock

Ovaj dan obeležiće preispitivanje vaše poslovne saradnje, jer vam uslovi na poslu sve manje odgovaraju. Moguć je raskid saradnje. Niste zadovoljni svojom vezom, sve više vam smeta ta karika koja nedostaje. Muče vas sinusi.

RAK

Rak Foto: Shutterstock

Današnju poslovnu scenu obeležiće sastanak s nadređenima i razgovori o novoj perspektivi za vas. Dan iskoristite tako što ćete provesti kvalitetno vreme s partnerom. Stabilizacija i sve veće zbližavanje. Razdražljivost.

LAV

Lav Foto: Shutterstock

Aspekti u vašem polju poslovne komunikacije stavljaju akcenat na brojne sastanke na kojima ćete zablistati svojim perfektnim nastupom. Partneru smeta to što mu ne posvećujete dovoljno pažnje, promenite tu naviku na vreme. Bolovi u leđima.

DEVICA

Devica Foto: Shutterstock

Nezaposlene Device danas mogu imati važan razgovor za posao. Zahvaljujući svojim govorničkim veštinama, ostavićete odličan utisak. Device ozbiljno razmišljaju o vezi s partnerom, kuda sve vodi. Moguća je formalizacija veze. Nervoza.

VAGA

Vaga Foto: Shutterstock

Danas vas očekuje veoma uspešan dan na finansijskom planu. Poseban uspeh mogu imati Vage koje rade s klijentima i one što se bave modom i ulepšavanjem. Suviše idealizujete partnera, budite realniji da se ne razočarate. Pad imuniteta.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Shutterstock

Očekuje vas uspešan dan na poslu. Pohvale i priznanja će vam stići sa svih strana, i to sasvim zasluženo. Delikatna situacija na ljubavnoj sceni, udvara vam se neko od nadređenih. Nastojite sve da eskivirate. Problemi s varenjem.

STRELAC

Strelac Foto: Shutterstock

Pažljivo birajte reči na sastanku s nadređenim. Vrlo lako može doći do nesporazuma. Uprkos svemu, izgladićete situaciju. Dan može da obeleži romantičan izlazak s partnerom. Pa ipak, jedna pogrešna reč i kreće konflikt. Smanjite unos alkohola.

JARAC

Jarac Foto: Shutterstock

Razgovor s vrlo uticajnom osobom može da vam donese povoljan razvoj situacije u vezi s vašom originalnom idejom. Važno je da nastupite samouvereno. Ovaj dan obeležiće lepi trenuci s partnerom, ali su moguće i nesuglasice. Izbegavajte hladna pića i gazirane sokove.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Shutterstock

Glavni izazov ovog dana je da se držite rasporeda i uradite prvo ono što je najvažnije. Odstupanje od toga dovelo bi do kašnjenja. Slobodne Vodolije očekuje poznanstvo sa osobom u znaku Riba ili Jarca. Ljubav na prvi pogled. Izbegavajte solarijum.

RIBE

Ribe Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Uspeh vas očekuje ukoliko radite preko interneta ili se bavite kreativnim zanimanjima. Uspešna saradnja sa inostranstvom. Partner vam danas sprema prijatno iznenađenje, uživaćete u prijatnoj atmosferi u ostatku večeri. Boravite u prirodi u ranim jutarnjim časovima.

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