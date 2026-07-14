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Ako poslednjih dana imate osećaj da vas partner ne razume, da su sitnice odjednom postale veliki problemi ili da se stare svađe ponovo vraćaju na površinu - niste jedini. Astrolozi upozoravaju da 15. jul donosi jednu od najburnijih ljubavnih energija ovog leta, a mnogi ga nazivaju danom kada će biti najviše raskida i ozbiljnih sukoba među parovima.

Glavni "krivac" je retrogradni Merkur u Lavu, koji će istovremeno graditi napet kvadrat sa nepredvidivim Uranom u Biku. Ova kombinacija donosi eksplozivne emocije, impulsivne odluke i reči koje će biti teško povući. Retrogradni Merkur već sam po sebi vraća stare ljubavi, otvara nerešene konflikte i otežava komunikaciju. Međutim, kada prolazi kroz znak Lava, ego postaje glasniji od razuma. Ljudi žele da budu u pravu, teško priznaju grešku i burnije reaguju na kritiku nego inače.

Ilustracija za horoskop Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Istovremeno, Uran, planeta iznenađenja i naglih promena, unosi element šoka. Veze koje već neko vreme "vise o koncu" upravo sada mogu doći do svoje prelomne tačke. Neki će odlučiti da stave tačku na odnos, dok će drugi prvi put iskreno izgovoriti ono što mesecima kriju. To, naravno, ne znači da će se svi parovi rastati. Ali astrolozi smatraju da će sutradan biti dan kada će mnoge maske pasti, a istina izaći na videlo.

Šta očekuje svaki horoskopski znak? Ovan

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Bićete nestrpljivi i skloni da reagujete pre nego što saslušate drugu stranu. Partner može imati utisak da ga ne čujete, dok ćete vi misliti da vas stalno kritikuje. Slobodni Ovnovi mogli bi da dobiju poruku od bivše ljubavi, ali nije trenutak za obnavljanje starih odnosa. Brojite do deset pre nego što odgovorite.

Bik

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Jedan ste od znakova koji će najjače osetiti ovu energiju. Uran u vašem znaku donosi neočekivane preokrete, a retrogradni Merkur izvlači sve ono što ste gurali pod tepih. Rasprave oko novca, zajedničkog života ili budućnosti mogu prerasti u ozbiljan sukob. Ako veza opstane ovaj dan, postaće mnogo jača.

Blizanci

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Pošto je Merkur vaša vladajuća planeta, njegov retrogradni hod posebno utiče na vas. Očekujte kašnjenja, nesporazume i pogrešno protumačene poruke. Jedan nepromišljeni komentar mogao bi izazvati lavinu emocija. Nemojte donositi zaključke bez otvorenog razgovora.

Rak

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Bićete posebno osetljivi na partnerove reči. Ono što je izgovoreno bez loše namere vi biste mogli doživeti kao odbacivanje. Ako uspete da ne reagujete impulsivno, dan može doneti važno razjašnjenje i iskren razgovor koji će ojačati odnos.

Lav

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Retrogradni Merkur prolazi kroz vaš znak i upravo ste vi u centru svih dešavanja. Ego će biti izraženiji nego inače, pa ćete teško prihvatati kritiku. Ako osećate potrebu da prekinete vezu ili donesete veliku ljubavnu odluku, astrolozi savetuju da sačekate kraj retrogradnog perioda. Mnoge svađe biće posledica povređenog ponosa, a ne nedostatka ljubavi.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Pokušavaćete da analizirate svaku partnerovu reč i svaki njegov postupak. Problem je što biste mogli da vidite probleme tamo gde ih nema. Budite oprezni sa zaključcima i ne vraćajte se na stare greške koje su odavno rešene.

Vaga

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Prijatelji ili članovi porodice mogli bi da se umešaju u vaš ljubavni odnos, što može izazvati dodatnu tenziju. Ako ste slobodni, moguće je da će vam se javiti osoba iz prošlosti. Ne idealizujte ono što je nekada bilo.

Škorpija

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Tvrdoglavost će biti vaš najveći neprijatelj. Osećaćete snažnu potrebu da isterate pravdu do kraja, ali upravo to može dovesti do najveće svađe. Ako pokažete malo više razumevanja, izbeći ćete scenario koji biste kasnije mogli da zažalite.

Strelac

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Želećete slobodu i prostor, dok bi partner mogao da traži više pažnje i sigurnosti. Različita očekivanja mogu izazvati napetost, posebno ako se razgovor pretvori u međusobno optuživanje. Putovanja i planovi takođe mogu biti izvor neslaganja.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Tema poverenja biće u prvom planu. Neki Jarčevi će prvi put otvoreno razgovarati o problemima koje dugo kriju, dok će drugi shvatiti da više ne žele da ulažu energiju u odnos koji ih iscrpljuje. Budite iskreni, ali ne hladni.

Vodolija

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Partnerski odnosi ulaze u period velikih testova. Ako je veza stabilna, zajedno ćete pronaći rešenje. Međutim, ako problemi traju mesecima, moguće je da će upravo sada doći do konačne odluke. Neočekivani razgovor mogao bi potpuno promeniti tok odnosa.

Ribe

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Intuicija će vam biti izuzetno jaka, ali emocije još jače. Nemojte donositi zaključke samo na osnovu osećaja, već proverite činjenice. Slobodne Ribe mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti, ali pitanje je da li se ljudi zaista menjaju ili se samo nostalgija vratila.

Šta astrolozi savetuju?

Koliko god ovaj dan delovao intenzivno, važno je imati na umu da retrogradni Merkur retko donosi trajna rešenja preko noći. Njegova svrha nije da uništi veze, već da pokaže gde komunikacija ne funkcioniše i šta više ne može da se ignoriše.

Zato astrolozi savetuju da 15. jula izbegavate impulsivne odluke, velike ljubavne ultimatume i raskide u naletu besa. Ono što danas izgleda kao kraj, za neke će biti početak iskrenijeg odnosa, dok će za druge predstavljati oslobađanje od veze koja odavno više nije donosila sreću.

(Kurir.rs/Ona)

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