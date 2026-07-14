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Neki ljudi će bez problema završiti raspravu rečima: "U redu, slažem se." Drugi će, međutim, gotovo uvek pokušati da dodaju još jedan argument, pojašnjenje ili komentar kako bi upravo njihova reč bila poslednja. U astrologiji se smatra da određeni horoskopski znakovi posebno vole da ostave završni utisak, bilo zato što su uvereni u sopstveno mišljenje ili jednostavno ne vole osećaj da ih neko nije saslušao do kraja.

Naravno, to ne znači da su uvek tvrdoglavi ili skloni svađi, ali često imaju snažnu potrebu da izraze svoj stav do poslednje reči. Među njima se posebno izdvajaju ova dva znaka.

Lav

Lav Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Lavovi vole da budu primećeni i da jasno iznesu svoje mišljenje. Kada su uvereni da su u pravu, teško će odustati od rasprave pre nego što kažu sve što smatraju važnim. Ne radi se nužno o želji za dominacijom, već o tome da vole da ostave utisak osobe koja zna šta govori. Ako osete da ih neko prekida ili pogrešno razume, vratiće se temi kako bi dodatno objasnili svoj stav. Čak i kada se rasprava završi, Lav će često imati još jednu rečenicu kojom želi da zaokruži priču.

Blizanci

Blizanci Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Blizanci su majstori komunikacije i gotovo uvek imaju spreman odgovor. Brzo razmišljaju, lako pronalaze argumente i retko ostaju bez reči. U raspravama često ne žele da imaju poslednju reč zato što žele da pobede, nego zato što uživaju u samoj razmeni mišljenja. Ipak, upravo zbog njihove brzine i snalažljivosti često se dogodi da se razgovor završi njihovim komentarom. Čak i kada se svi slože da je tema završena, Blizanci će se setiti još jedne zanimljive opaske ili duhovite dosetke.

Naravno, astrologija ovakve osobine posmatra kao opšte tendencije. Na ponašanje svake osobe utiču brojni faktori, poput vaspitanja, životnog iskustva i ostatka natalne karte, pa pripadnost jednom znaku ne određuje karakter u potpunosti.

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