Slušaj vest

Iako će mnogi reći da nema pogrešnog načina za konzumiranje sladoleda, posebno tokom letnjih vrućina, stručnjaci za sladoled i poslastičari smatraju da se u njemu može mnogo više uživati ako se sledi nekoliko ključnih saveta. Pravilna konzumacija obuhvata tačno određene korake u pripremi, načinu degustacije, odabiru pribora i čuvanju ove namirnice.

Priprema sladoleda

Priprema sladoleda započinje njegovim opuštanjem nakon vađenja iz zamrzivača. Proizvođači Ben i Džeris preporučuju da sladoled odstoji 10 minuta, dok naučnica dr Sara Kemp navodi da je optimalno sačekati 15 minuta kako bi postigao temperaturu od -14 °C i postao blago mekan na dodir.

Čitav život sladoled jedemo pogrešno Foto: Shutterstock

Dženi Briton Bauer iz kompanije Jeni's Splendid Ice Creams objašnjava da prehladan sladoled prigušuje aromu i postaje krt. Blago otapanje, sa druge strane, oslobađa pun ukus i pojačava osećaj slatkoće. Korišćenje mikrotalasne pećnice za ubrzavanje ovog procesa dopušteno je samo ako će se pojesti celo pakovanje, jer ponovno zamrzavanje otopljenog sladoleda stvara krupne kristale leda i nepovratno kvari glatku teksturu.

Kada se sladoled jede direktno iz kutije, osnivačica australijskog brenda Elato, Roz Kaldor-Aroni, savetuje da se uvek zahvata od ivica prema unutra. Budući da se ivice zbog kontakta sa ambalažom najbrže otapaju, ovakvim načinom se sprečava da se otopljeni delovi ponovo zamrznu u zamrzivaču i postanu zrnasti.

Tehnika degustacije

Postupak za potpuno uživanje u ukusu, koji je Kempova razvijala u saradnji sa brendom Oppo, sastoji se od uzimanja pola čajne kašičice sladoleda i okretanja kašičice naopako prilikom stavljanja u usta. Na taj način sladoled odmah dotiče jezik i receptore za ukus. Sladoled zatim treba rastopiti u ustima radi punijeg osećaja teksture, lagano udahnuti vazduh kako bi miris dopreo do receptora, te ga zadržati u ustima 12 sekundi pre gutanja.

Čitav život sladoled jedemo pogrešno Foto: Shutterstock

Stručnjaci dodaju da se sladoled mora jesti u manjim količinama, jer preveliki zalogaji hlade jezik i privremeno smanjuju osećaj ukusa, dok prebrzo konzumiranje izaziva glavobolju. Kada je reč o odabiru između čašice i korneta, prednost se daje kornetu jer je sladoled stvoren za lizanje, čime se mirisi direktno oslobađaju prema nosu. Ako se pak koristi pribor, preporučuje se izbegavanje metalnih kašičica jer one provode toplotu i ubrzavaju otapanje sladoleda.

Pravila bontona

Za pravilno jedenje sladoleda iz korneta, britanska stručnjakinja za etiketu Lusi Čelendžer navodi da postupak treba započeti kruženjem jezikom oko ivice korneta kako bi se sprečilo curenje. Nakon toga sladoled se liže u spiralnim pokretima dok čvrsto ne nalegne u kornet. Ključno pravilo u ovoj fazi jeste da se sladoled nikada ne grize. Tek kada se nivo sladoleda poravna sa ivicom korneta, mogu se uzimati mali zalogaji.

Čitav život sladoled jedemo pogrešno Foto: X3M FOTO / Alamy / Profimedia

U pogledu čuvanja, sladoled se mora držati u najhladnijem delu zamrzivača kako ne bi poprimio mirise druge hrane. Savetuje se i postavljanje masnog papira direktno na površinu preostalog sladoleda u kutiji pre zatvaranja poklopca radi dodatne zaštite. Potpuno otopljeni sladoled ne mora se baciti, već se može iskoristiti umesto mleka pri pripremi prženica (francuskog tosta) ili kao baza za puding od hleba.

Pogledajte video: Recept za sladoled kolač