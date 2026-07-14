Tri horoskopska znaka ovaj vikend bi mogla da odu na putovanje

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Predstojeći vikend, 18. i 19. jul, donosi energiju koja podstiče spontane odluke i želju za promenom. Dok će neki ostati kod kuće i odmarati, pripadnici tri horoskopska znaka mogli bi se iznenada naći na putovanju. Bilo da je reč o kratkom izletu, poseti prijateljima ili putovanju koje će isplanirati u poslednji trenutak, zvezde im predviđaju dane pune novih doživljaja.

Strelac

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Strelčevi će teško odoleti pozivu na avanturu. Dovoljan će biti jedan telefonski poziv ili poruka kako bi spakovali najnužnije i krenuli na put. Upravo će spontane odluke doneti najbolje uspomene, a novo okruženje vratiće im optimizam i energiju.

Blizanci

Blizanci Foto: Profimedia

Blizance bi mogao obradovati neočekivan poziv prijatelja ili člana porodice. Vikend koji su planirali da provedu kod kuće mogao bi se pretvoriti u zanimljiv izlet ili kraće putovanje. Nova poznanstva i ugodni razgovori biće dodatni razlog za osmeh.

Ribe

Ribe Foto: Profimedia

Ribe će osetiti snažnu potrebu da se sklone od svakodnevnih obaveza. Čak i kratko putovanje u prirodu, na more ili u obližnji grad moglo bi da im pomogne da napune baterije. Zvezde im savetuju da prihvate priliku ako im se iznenada ukaže.

Vikend za nove uspomene

Iako horoskop treba posmatrati kao zabavan sadržaj, Strelčevi, Blizanci i Ribe ovog bi vikenda mogli imati najviše razloga za spontano pakovanje. Ponekad upravo neplanirana putovanja donesu najlepše trenutke i uspomene koje se dugo pamte.

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