Koji prozor otvoriti da bi se rashladio stan

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Veliki broj ljudi tokom letnjih žega praktikuje otvaranje prozora u spavaćoj ili dnevnoj sobi pre odlaska na spavanje, verujući da će na taj način osvežiti prostoriju i eliminisati dnevnu toplotu. Ipak, stručne analize ukazuju na to da ova metoda često ne donosi željene rezultate jer se najtopliji vazduh zadržava u najvišim delovima objekta.

U ovakvim situacijama, krovni prozori postaju ključni saveznik u noćnom rashlađivanju. Primenom jednostavnog trika - istovremenim otvaranjem prozora na nižim i višim nivoima, pokreće se prirodno kretanje vazduha koje može osetno da spusti temperaturu u domu, bez paljenja klime i rasta računa za struju. Pošto se topao vazduh po prirodi penje nagore, otvaranje samo jednog prozora u donjem delu kuće ne može efikasno da ga eliminiše. Ukoliko ne postoji gornji ventilacioni otvor, poput krovnog prozora, pregrejani vazduh ostaje blokiran pod tavanicom, gde se meša sa hladnijim strujama i usporava proces hlađenja celog prostora.

Koji prozor otvoriti da bi se rashladio stan Foto: gpointstudio, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Efekat dimnjaka

Inženjeri koji se bave prirodnim provetravanjem ističu da se ovaj fenomen oslanja na bazične zakone fizike, tačnije na takozvani efekat dimnjaka ili termički potisak. Kako je ugrejani vazduh lakši od hladnog, on se konstantno kreće ka tavanici. Kada mu kroz krovni otvor omogućimo da izađe napolje, stvara se vakuum koji kroz donje prozore usisava svežiji spoljni vazduh, čime se uspostavlja neprekidno strujanje.

Istovremeno otvaranje gornjih i donjih prozorskih krila, zbog visinske razlike, stvara specifičan pritisak koji deluje kao prirodni motor za cirkulaciju. Svežina ulazi kroz niže tačke, dok se akumulirana toplota bez ikakvih aparata ili ventilatora izbacuje kroz krovne otvore. Da je ova teorija izuzetno delotvorna u praksi, potvrdili su i eksperimenti obavljeni u oglednom objektu Maison Air et Lumière nedaleko od Pariza. Istraživački tim koji je predvodio Bruno Peportije sa pariske Rudarske škole dokazao je da je prirodno strujanje vazduha tokom letnjih danauspelo da snizi unutrašnju temperaturu u proseku za pet stepeni Celzijusa. Takođe, praktični primeri potvrđuju da intenzivno provetravanje u najhladnijem delu noći obara temperaturu u kući za tri do šest stepeni, donoseći miran san bez buke rashladnih uređaja i dodatnih troškova.

Finansijska ušteda

Značaj ove metode potvrđuje i francuska Agencija za energetsku tranziciju - ADEME, u čijim se izveštajima navodi da se pametnim korišćenjem prirodne promaje računi za klima-uređaje tokom leta mogu umanjiti i do 25 odsto. Čak i u domovima koji nemaju krovne prozore, isti princip se može uspešno primeniti. Prozor pri vrhu stepeništa, visoko postavljeni prozor u kupatilu ili otvor na međuspratu mogu poslužiti za evakuaciju toplote. Ako se takav prozor otvori zajedno sa jednim u prizemlju, pokrenuće se strujanje koje će rashladiti unutrašnjost.

Koji prozor otvoriti da bi se rashladio stan Foto: Darya Petrenko / Alamy / Profimedia

U stambenim jedinicama gde su svi prozori na istom nivou i gde nema visinske razlike, preporučuje se primena unakrsne ventilacije. Ovaj metod podrazumeva istovremeno otvaranje prozora na suprotnim stranama objekta kako bi se omogućio slobodan protok vazdušne struje kroz sve prostorije. Da bi efekat bio potpun, poželjno je držati unutrašnja vrata otvorenim kako se ne bi stvarale prepreke strujanju vazduha.

Kada provetravati

Stručnjaci preporučuju da se sa intenzivnim provetravanjem započne tek onda kada spoljna temperatura padne ispod one koja je izmerena u kući, što se tokom letnjih meseci obično dešava tek nakon 22 časa. Sa prvim jutarnjim satima prozore treba zatvoriti i spustiti roletne kako bi se sakupljena svežina sačuvala tokom dana.

Ipak, tokom ekstremno toplih, takozvanih tropskih noći, kada se živa u termometru ni tokom mraka ne spušta ispod 25 stepeni, efikasnost ovog sistema opada. U takvim okolnostima vazduh spolja nije dovoljno hladan da bi mogao da rashladi zidove i nameštaj, pa prirodna cirkulacija, iako korisna kao ispomoć, ne može u potpunosti da zameni rad klima-uređaja.

(Kurir.rs/TrucMania)

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