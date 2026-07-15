Slušaj vest

Ostale su bez smeštaja u nepoznatom gradu, a onda im je potpuna strankinja ponudila ključeve svog stana, napunila frižider i pobrinula se da im ništa ne nedostaje. Priča tiktokerke Tatjane Nikolić o gostoprimstvu koje je doživela u Slavonskom Brodu oduševila je korisnike društvenih mreža širom regiona.

Tatjana, na TikToku poznata pod nadimkom „papjana“, ispričala je kako je jedan neočekivani susret potpuno promenio njen pogled na ljude i još jednom pokazao da dobrota ne poznaje nacionalne granice.

„Hrvati su najbolji ljudi“

Na početku snimka najavila je da bi njeno mišljenje moglo nekoga da iznervira. Međutim, ubrzo je postalo jasno da iza provokativnog uvoda stoji velika pohvala.

„Znam da ću sada sasvim sigurno nekoga iznervirati, ali želim da iznesem svoje mišljenje. Iskreno, malo mi je više muka od toga što se stalno priča kako su Hrvati dobri ljudi. Ja se ne slažem sa tim… Smatram da su Hrvati najbolji ljudi“, rekla je kroz osmeh.

Razlog za takav zaključak pronašla je u iskustvu koje je doživela kada je sa prijateljicom otputovala u Slavonski Brod na koncert Zdravka Čolića.

Popularni pevač nastupio je 20. juna u Tvrđavi Brod, gde je održao veliki koncert pred brojnom publikom i u ovaj grad se vratio nakon 14 godina.

Nisu imale gde da prespavaju

Tatjana i njena prijateljica nisu na vreme rezervisale prenoćište. Kada su počele da traže slobodan apartman ili hotelsku sobu, shvatile su da je zbog velikog interesovanja za koncert gotovo sve već bilo zauzeto.

Ne znajući šta da uradi, Tatjana je na Instagramu objavila da su ostale bez smeštaja. Nije ni pretpostavljala da će joj se ubrzo javiti devojka koju nikada ranije nije upoznala.

Nepoznata žena iz Slavonskog Broda napisala joj je da za vikend putuje u Mostar i ponudila joj da sa prijateljicom boravi u njenom stanu.

„Napisala mi je da tog vikenda putuje u Mostar i da mogu da koristim njen stan. Pitala sam je da li se šali, a ona je rekla: ‘Ne, stvarno’. I zaista je tako bilo“, ispričala je Tatjana.

Stan ih čekao potpuno spreman

Po dolasku ih nije sačekao samo ključ. Vlasnica je svoj dom pripremila kao da joj dolaze bliski prijatelji ili članovi porodice.

Tatjana je navela da je stan bio besprekorno čist, sa svežom posteljinom i urednim kupatilom, dok je pažnja njihove domaćice bila vidljiva u svakom detalju.

„To je jedan od najlepših stanova koje sam ikada videla. Rekla sam joj da bih se odmah preselila tamo koliko mi se dopao. Sve je bilo besprekorno čisto. Čista posteljina, čisto kupatilo, bukvalno sve.“

Međutim, najveće iznenađenje čekalo ih je u kuhinji. Frižider je bio napunjen hranom, a na stolu su ih dočekali sirevi, suhomesnati proizvodi, slatkiši i grickalice.

Foto: tiktok/ papjana

Domaćica im je posebno naglasila da ne kupuju ništa i da ne pokušavaju da nadoknade ono što budu pojele.

„Govorila nam je da slučajno ne pokušamo da zamenimo ono što pojedemo ili da bilo šta nadoknađujemo. Samo je želela da uživamo“, navela je Tatjana.

Organizovala im i taksi

Devojka iz Slavonskog Broda pobrinula se i da se njene gošće lako snađu u gradu. Rezervisala im je taksi, poslala važne kontakte i preporučila restorane, mesta za izlazak i lokacije koje bi mogle da posete.

Pošto je u vreme njihovog dolaska već bila na putu, ključ od stana ostavila je kod svoje kume. Kada su Tatjana i njena prijateljica došle da ga vrate, usledilo je još jedno iznenađenje.

„Kuma nam je kupila grickalice i piće za put. Dakle, žena nas uopšte ne poznaje, a ispratila nas je kao najrođenije“, rekla je tiktokerka.

Poruka protiv predrasuda

Tatjana je na kraju snimka ponovila stav kojim je započela priču, uz jasnu poruku onima koji ljude i dalje procenjuju na osnovu nacionalnosti.

„Ne smatram da su Hrvati dobri ljudi. Smatram da su najbolji ljudi. I molim sve koji su i dalje opterećeni predrasudama da ne budu deo ovog profila“, poručila je.

Njeno iskustvo izazvalo je brojne pozitivne reakcije. Korisnici društvenih mreža iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja pisali su da gostoprimstvo i dobrota ne zavise od državljanstva, vere ili porekla.

„Nije do državljanstva, već do vaspitanja i kulture“, „Ovakve priče treba češće da se dele“ i „Dobri ljudi postoje svuda, bez obzira na naciju i veru“, glasili su neki od komentara.

Video: Zdravko Čolić u Banjaluci