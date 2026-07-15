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Naime, od 17. jula, Kurir televizija premijerno u Srbiji, donosi seriju "Sultanija Kosem", raskošnu istorijsku dramu ispunjenu borbom za vlast, dvorskim intrigama, zabranjenim ljubavima i sudbonosnim odlukama koje su oblikovale jednu od najvećih imperija svog vremena. Iza sjaja palate Topkapi krili su se surovi obračuni za presto, tajni savezi, izdaje i političke igre koje su određivale sudbinu miliona ljudi. U središtu svih tih događaja našla se žena koja je od robinje postala jedna od najuticajnijih ličnosti na osmanskom dvoru, ostavljajući neizbrisiv trag u istoriji i postajući simbol epohe u kojoj su se najveće bitke često vodile daleko od bojnog polja.

O kom periodu Osmanskog carstva je reč, kada je i kako zavladao Sultanat žena, ko je zapravo bila jedna od najmoćnijih žena u turskoj istoriji - Kosem Sultanija, za emisiju "Redakcija", otkrio je Nebojša Damnjanović, istoričar.

- Prva polovina 17. veka je takođe veliki period, kao i 16. vek, ali se tada već primećuje lagani pad Osmanskog carstva. Ipak, to spolja nije bilo lako uočljivo, naročito ne do druge polovine tog veka. Ljudi koji su živeli u samom carstvu mogli su da primete da u tom velikom sistemu počinju da postoje određene slabosti. Mene je ranije često čudilo zašto se o tom periodu, posebno o vremenu Kosem sultanije, ne govori više, jer je to izuzetno zanimljiva epoha - rekao je Damnjanović.

Foto: Kurir TV

Uticaj žena kroz istoriju i politiku

Ukazao je na to da su uticaj i odnosi među ljudima često imali veliku ulogu u oblikovanju političkih odluka kroz istoriju.

- Naravno, kada govorimo o tom vremenu, ne treba sve svesti samo na haremske spletke i priče o Orijentu, iako je i to deo tog perioda. Postoji mnogo šira slika - uticaj žena, njihova uloga u politici i način na koji su oblikovale istorijske događaje. Prigodno je pomenuti i reči naše velike glumice Mire Stupice iz njene knjige "Šaka soli", gde govori o značaju odnosa među ljudima na najvišim političkim nivoima. Ona navodi da se na sastancima predstavnika predsedništva Jugoslavije, republika i partije gledalo ko se kome obraća, kako se ljudi pozdravljaju i kakav je stisak ruke - kaže on.

Istoričar je objasnio razliku između vremena Hurem i Kosem sultanije i istakao značaj uticaja koji je Kosem imala u jednom složenom periodu Osmanskog carstva.

- To pokazuje da uticaj žena, ali i naizgled malih ceremonija i odnosa među ljudima, nije bio važan samo na Orijentu, već je prisutan svuda i danas. Kosem sultanija je posebno značajna jer se pojavljuje u drugačijem vremenu od Hurem sultanije. Hurem je živela u periodu kada je Osmansko carstvo bilo na vrhuncu, uz vladavinu Sulejmana Veličanstvenog, odnosno Alkanunija, kako su ga nazivali Turci. Kosem sultanija je, međutim, delovala u periodu kada su se okolnosti promenile. Ona je imala ogroman uticaj, vladala, povlačila poteze, nekada imala podršku, nekada prepreke, ali je njen uticaj bio izuzetno snažan - istakao je.

Hulja Avšar kao sultanija Safije u seriji Sultanija Kosem Foto: Promo

- Često se navodi da su počeci tog uticaja žena vezani upravo za Hurem sultaniju, koja je uspela da utiče na sultana Sulejmana. Kada govorimo o Kosem sultaniji, dolazimo do perioda najvećeg procvata takozvanog sultanata žena, kada su moćne žene imale veliki uticaj na državnu politiku. Iz današnje perspektive možda deluje iznenađujuće da su u jednom takvom društvu žene mogle da imaju toliko veliku moć - naveo je.

Koliko su one zaista vladale iz senke, a koliko je njihova moć u pojedinim trenucima bila čak veća i od moći samih sultana, za Kurir televiziju, odgovorio je:

- Kosem sultanija nije vladala samo iz senke. Ona je u mnogim trenucima vladala i veoma direktno. Naravno, poštovali su se običaji tog vremena, položaj žene u orijentalnom društvu i odnosi između muškaraca i žena. Ona je bila pokrivena, kako su nalagali običaji, ali je istovremeno bila poštovana kao vladarka. Ona je govorila, pisala pisma, uticala na diplomatska rešenja, postavljala vezire i velike vezire, a nekada je te odluke donosila veoma brzo. To nije bio jedinstven slučaj. I u srednjovekovnoj Evropi postojale su žene koje su imale veliki politički uticaj. U Vizantiji je takođe bilo primera gde su žene imale značajnu ulogu u upravljanju državom. Ipak, u mnogim društvima tog vremena muškarac je bio smatran dominantnijim, što se ogledalo i u tradicionalnim i verskim tumačenjima položaja muškarca i žene - za emisiju "Redakcija", objasnio je Damnjanović.

05:34 Pisala je pisma, uticala na diplomatiju i postavljala velike vezire! Istoričar Damnjanović otkrio kako je Kosem sultanija vladala u doba pada imperije Izvor: Kurir televizija

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