Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Dan je pun uzbuđenja i novih mogućnosti, jer vam dnevni horoskop za 16. jul priprema uzbudljive preokrete koji će vas podstaći da donesete važne odluke i hrabro zakoračite ka svojim ciljevima.

OVAN

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Podrška uticajne osobe može se ispostaviti kao ključni faktor u okviru vašeg preusmerenja koje se tiče radne pozicije. Ljubavna avantura sa osobom koju ste upoznali preko interneta oživeće dinamiku vašeg ljubavnog plana. Melanholični ste!

BIK

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Uspeh mogu da postignu Bikovi koji se bave kreativnim zanimanjem i trgovinom. Očekuje vas znatan dobitak. Neprijatno udvaranje neke osobe koju poznajete preko prijatelja zahtevaće diplomatski nastup s vaše strane. Prehlada.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Uspeh vas očekuje ukoliko se bavite kreativnim zanimanjem. Postoji mogućnost povećanog obima posla. Vaša veza se danas može naći na ispitu, posumnjali ste u partnera i otkrili nedoslednost u njegovim izjavama. Hormonska neravnoteža.

RAK

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ovaj dan obeležiće rekapitulacija prethodne nedelje i biće dosta razloga da budete zadovoljni svojim rezultatima. Otvoreni razgovor s partnerom može se za momenat pretvoriti u raspravu. Ljubomorna scena. Planirate odmor.

LAV

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ako imate sopstveni biznis, moguće je odlaganje važnog poslovnog dogovora. Pripremite rezervni plan. Poznanstvo sa osobom preko prijatelja dobija i jednu negativnu dimenziju. Kontroverzno ponašanje stavlja vas u dilemu. Zubobolja.

DEVICA

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ne preterujte s prestrogim zahtevima prema sebi. Dalekosežne ciljeve postižite po fazama. Budite još strpljiviji. Vaši odnosi s partnerom dobijaju na težini, neophodno je da otvoreno porazgovarate o svemu. Probavne smetnje.

VAGA

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Odnos s kolegama može biti malo problematičan. Neko od njih danas vas može uvrediti ili isprovocirati. Možete posumnjati u iskrenost partnera. Do kraja dan vas očekuje burna rasprava. Bolovi u nogama.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Nepovoljan aspekt donosi nesuglasice i diskusije, čak i zbog sitnica. Ponašajte se stoički. Moguće su ljubomorne scene, jer se crv sumnje uvukao u vaše srce. Primenite taktiku otvorenog razgovora. Glavobolja.

STRELAC

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Pripremite rezervni plan, jer postoji mogućnost da dođe do nesporazuma i nesuglasica s poslovnim partnerima. Stičete utisak da se partner igra vašim osećanjima. Rešavate da sve presečete jednom velikom odlukom. Problemi sa sinusima.

JARAC

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Nezaposleni Jarčevi danas mogu dobiti poziv za razgovor. Reč je o privremenom rešenju, ali prilično dobroj zaradi. Vaš odnos s partnerom obeležava negativna atmosfera. Možete neočekivano ući u burnu raspravu. Reuma.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Nepovoljan aspekt može vam doneti razne poteškoće u komunikaciji. Očekuje vas dosta nesporazuma. Situaciju s partnerom nećete moći da kontrolišete. Njegovo nepredvidivo ponašanje ide vam na živce. Loša cirkulacija.

RIBE

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vaš odnos s nadređenima danas može biti pun tenzije. Burno reagujete kad vam neko nameće svoju volju. Obnovićete komunikaciju s bivšim partnerom, a to će oživeti stare emocije. Više se odmarajte, iscrpljeni ste.

Pogledajte video: Šta je mundalna astrologija