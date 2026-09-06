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Dok su mnogi stari srpski običaji vremenom nestali, jedan i danas izaziva nevericu, strah i brojne rasprave. Reč je o Rusaljama - neobičnom obredu koji se vekovima vezuje za sela istočne Srbije, pre svega područje Homolja i okolinu Kučeva, Majdanpeka i Bora.

U tim krajevima generacijama se prepričavaju priče o ženama koje tokom praznika Rusalne nedelje, iznenada padaju u trans, ne osećaju bol, ne reaguju na okolinu i, prema narodnom verovanju, stupaju u kontakt sa natprirodnim silama.

Obred koji počinje bez upozorenja

Prema brojnim etnografskim zapisima, trans je najčešće nastupao tokom praznika Duhova, odnosno Rusalne nedelje. Žena bi iznenada pala na zemlju, zatvorila oči i prestala da reaguje na dozivanje. Neki su tvrdili da joj je puls bio jedva primetan, dok su drugi govorili da nije osećala ni ubod igle.

Tada bi se okupljali tkz. "kraljevi" - muškarci koji su, uz sviranje frule, gajdi ili drugih tradicionalnih instrumenata i posebne korake u igri, pokušavali da je "vrate" iz transa. Narod je verovao da samo pravilno izveden obred može da pomogne Rusalji da se bezbedno probudi.

Posle izlaska iz transa, mnoge žene su, prema zabeleženim svedočenjima, govorile da se ne sećaju šta im se dešavalo dok su bile u tom stanju. Upravo je to dodatno učvršćivalo verovanje meštana da su bile u "drugom svetu".

"Kada padne, niko ne sme da je dira"

Etnolozi su tokom druge polovine 20.veka zabeležili brojna svedočenja stanovnika istočne Srbije. Jedna starija meštanka iz okoline Kučeva, ispričala je istraživačima da se od detinjstva govorilo kako Rusalju ne treba pomerati dok ne stignu ljudi koji znaju obred.

- Govorili su nam da će sama ustati kada dođe vreme, i da niko ne sme da prekida ono što se dešava. Svi su to poštovali - navodi se u jednom od etnografskih zapisa.

Slična svedočenja zabeležena su i u drugim selima, gde su meštani tvrdili da su lično prisustvovali ovakvim događajima.

Foto: Arhiva

Šta kažu stručnjaci?

O fenomenu Rusalja decenijama su pisali srpski etnolozi, među kojima su Tihomir Đorđević i Dragoslav Antonijević, koji su ukazivali da ovaj običaj predstavlja spoj staroslovenskih paganskih verovanja i kasnijih hrišćanskih uticaja.

Prema njihovim tumačenjima, Rusalje nisu samo neobičan ritual, već svedočanstvo načina na koji su naši preci pokušavali da objasne pojave koje nisu mogli da razumeju.

Savremeni naučnici ova stanja najčešće povezuju sa disocijativnim transom, odnosno psihološkim fenomenom koji je u pojedinim sredinama prepoznat kao religijsko ili mistično iskustvo.

Foto: Kurir Televizija

Etnolozi su prisustvovali obredima

Tokom druge polovine 20.veka, pojedini srpski etnolozi su imali priliku da neposredno posmatraju Rusalje i zabeleže njihovo ponašanje, što ovaj fenomen čini jednim od najbolje dokumentovanih tradicionalnih rituala u Srbiji.

Iako su ovakvi slučajevi danas veoma retki, priče o Rusaljama i dalje žive među stanovnicima istočne Srbije i predstavljaju jedan od najmisterioznijih delova srpskog narodnog nasleđa.

Kurir.rs

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