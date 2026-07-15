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Influenser Skaj Mekintoš, poznat na društvenim mrežama kao "DailyRepsGuy", postao je popularan dokumentujući sopstvenu fitnes transformaciju kroz kratke treninge od 20 minuta. Sada je otkrio koliko zarađuje od svog onlajn poslovanja, a iako mu YouTube i Instagram ne donose direktnu zaradu, njegovi ukupni mesečni prihodi dostižu iznos koji bi mnoge iznenadio.

Mekintoš je sa promenom životnih navika krenuo 2024. godine nakon što je, kako je sam ispričao, video svoju fotografiju i shvatio da se više ne prepoznaje.

Otkrio koliko zarađuje

Mekintoš je odlučio da javno pokaže svoje prihode, kako kaže, zbog "radoznalih ljudi poput mene". Objasnio je da od objava na Instagramu i Jutjubu ne zarađuje jer ti profili nisu uključeni u programe monetizacije. Ipak, druge platforme donose mu značajan prihod. U junu je od Fejsbuka zaradio 189.83 dolara (161 evro), dok mu je TikTok doneo 1.125.88 dolara (956 evra). Na platformi Skool, gde korisnicima nudi plaćene sadržaje i programe, zaradio je 1.780 dolara (1.513 evra).

Veliki broj pratilaca omogućio mu je i saradnje sa brendovima, pa je od sponzorskih ugovora prošlog meseca prihodovao 2.590 dolara (oko 2.203 evra). Od afilijet marketinga, odnosno provizija od preporučenih proizvoda i usluga, zaradio je dodatnih 5.572,93 dolara (4.743 evra).

Najveći deo prihoda, međutim, dolazi mu od prodaje digitalnih proizvoda. Mekintoš je otkrio da je u junu od svojih PDF vodiča za treninge i izazova zaradio 17.887,45 dolara (15.217 evra). Kada se saberu svi izvori prihoda, njegova ukupna zarada od onlajn aktivnosti u junu iznosila je 29.146.09 dolara (24.806 evra).

"Ja sam samo običan tip, ništa posebno. Jednostavno sam odlučio da krenem, objavljujem sve na internetu, budem uporan i eto gde sam sada", rekao je pa dodao: "Znam da je novac tabu tema, ali mislim da bi nam svima bilo mnogo bolje kad bismo otvorenije razgovarali o tome. Pomozimo jedni drugima da uspemo, ima dovoljno mesta za sve. Nisam nikakav guru za društvene mreže, ali očigledno sam ponešto naučio."

Zašto trenira samo 20 minuta?

Mekintoš redovno menja svoje treninge, ali većina se bazira na kratkim, intenzivnim serijama vežbi. Jedna od njegovih rutina uključivala je tri kruga lepršavih udaraca nogama, čučnjeva sa skokom, podizanja nogu, iskoraka sa skokom i izdržaja. Kod treninga se oslanja na kratke serije i takozvano ekscentrično vežbanje, odnosno pokrete tokom kojih se mišić izdužuje pod opterećenjem.

"Znao sam da, ako svoje fitnes putovanje počnem da objavljujem na internetu, neću moći da podnesem sramotu ako ne održim reč", rekao je za Business Insider pa dodao: "Odabrao sam 20 minuta jer 30 minuta nije uvek izvodljivo, a 10 mi se činilo premalo. Supruga i ja planiramo još dece, jednog dana ću imati i unuke, a ko zna gde će me karijera odvesti. Ali, bez obzira na sve, mislim da ću uvek moći da pronađem 20 minuta."

"Za početak sam odabrao sklekove i čučnjeve sa skokom jer sam hteo da aktiviram glavne mišićne grupe, a da vežbe ostanu dovoljno jednostavne da se mogu izvoditi bilo gde", dodao je.

Šta jede tokom dana?

Mekintoš za planiranje obroka koristi ChatGPT, posebno zato što gotovo svaki dan ruča van kuće pa mu veštačka inteligencija pomaže da odabere najbolju opciju sa jelovnika. Dan najčešće počinje čokoladnim proteinskim napitkom u koji dodaje pet porcija tečnih belanaca. Kaže da se nakon nekog vremena njihov ukus gotovo i ne primeti. Za ručak bira obroke od 400 do 700 kalorija, a cilj mu je da sadrže nemasno meso, zeleno povrće i između 50 i 70 grama proteina.

Večeru uglavnom priprema njegova supruga, a najčešće se radi o mesu poput govedine ili piletine uz batat. Kao prilog bira brokoli, prokelj ili pirinač, a na kraju dana ostavlja mesta i za nešto slatko. Njegov dnevni cilj je oko 2.200 kalorija i između 160 i 170 grama proteina.

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