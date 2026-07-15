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Neki ljudi bez razmišljanja će zamoliti prijatelja za uslugu ili potražiti savet kada zapnu. Drugi će, čak i kada im je teško, radije sve pokušati da reše sami. Prema astrološkim tumačenjima, pripadnici nekih horoskopskih znakova posebno cene nezavisnost, samostalnost i osećaj da mogu da računaju isključivo na sebe. Zbog togapomoć traže tek kada zaista više nemaju drugog izbora.

Iako takav pristup često odaje snagu i odgovornost, ponekad može dovesti do nepotrebnog stresa i osećaja usamljenosti. Ovo su tri znaka koja se najčešće povezuju sa takvim ponašanjem.

Jarac

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Shutterstock

Jarčevi su poznati po disciplini, upornosti i snažnom osećaju odgovornosti. Kada naiđu na problem, njihov prvi instinkt nije da potraže pomoć, nego da naprave plan i pronađu rešenje sopstvenim trudom. Često veruju da bi traženje pomoći moglo da ostavi utisak da nisu dovoljno sposobni ili organizovani. Upravo zato preuzimaju veliki teret na sebe, čak i kada bi im malo podrške uveliko olakšalo situaciju.

Škorpija

horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: : Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Škorpije retko pokazuju ranjivost pred drugima. Vrlo su oprezne kada je reč o poverenju i ne vole da otkrivaju svoje slabosti, čak ni ljudima koji su im bliski. Kada prolaze kroz težak period, radije će se povući i same pronaći izlaz nego da priznaju da im je potrebna pomoć. Smatraju da je suočavanje sa problemima sopstvenim snagama najbolji način da zadrže kontrolu nad situacijom.

Vodolija

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Shutterstock

Vodolije cene slobodu i nezavisnost više od svega. Vole da razmišljaju van šablona i često su uverene da će same pronaći najbolje rešenje za svaki problem. Iako znaju da cene dobar savet, retko će ga aktivno zatražiti. Ne vole osećaj da zavise od drugih i radije će da eksperimentišu, uče na sopstvenim greškama i do odgovora dođu svojim putem.

(Kurir.rs/Index)

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