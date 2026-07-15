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Neki ljudi bez razmišljanja će zamoliti prijatelja za uslugu ili potražiti savet kada zapnu. Drugi će, čak i kada im je teško, radije sve pokušati da reše sami. Prema astrološkim tumačenjima, pripadnici nekih horoskopskih znakova posebno cene nezavisnost, samostalnost i osećaj da mogu da računaju isključivo na sebe. Zbog togapomoć traže tek kada zaista više nemaju drugog izbora.

Iako takav pristup često odaje snagu i odgovornost, ponekad može dovesti do nepotrebnog stresa i osećaja usamljenosti. Ovo su tri znaka koja se najčešće povezuju sa takvim ponašanjem.

Jarac

Jarac Foto: Shutterstock

Jarčevi su poznati po disciplini, upornosti i snažnom osećaju odgovornosti. Kada naiđu na problem, njihov prvi instinkt nije da potraže pomoć, nego da naprave plan i pronađu rešenje sopstvenim trudom. Često veruju da bi traženje pomoći moglo da ostavi utisak da nisu dovoljno sposobni ili organizovani. Upravo zato preuzimaju veliki teret na sebe, čak i kada bi im malo podrške uveliko olakšalo situaciju.

Škorpija

Škorpija Foto: : Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Škorpije retko pokazuju ranjivost pred drugima. Vrlo su oprezne kada je reč o poverenju i ne vole da otkrivaju svoje slabosti, čak ni ljudima koji su im bliski. Kada prolaze kroz težak period, radije će se povući i same pronaći izlaz nego da priznaju da im je potrebna pomoć. Smatraju da je suočavanje sa problemima sopstvenim snagama najbolji način da zadrže kontrolu nad situacijom.

Vodolija

Vodolija Foto: Shutterstock

Vodolije cene slobodu i nezavisnost više od svega. Vole da razmišljaju van šablona i često su uverene da će same pronaći najbolje rešenje za svaki problem. Iako znaju da cene dobar savet, retko će ga aktivno zatražiti. Ne vole osećaj da zavise od drugih i radije će da eksperimentišu, uče na sopstvenim greškama i do odgovora dođu svojim putem.

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