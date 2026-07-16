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Gotovo da nema prijatnijeg osećaja od onog kada se nakon napornog dana udobno smestite u krevet i prepustite snu. Ali, ponekad, baš u trenutku kada tonete u san, telo vam se naglo trgne uz osećaj kao da padate, što vas trenutno razbudi. Reč je o zbunjujućem i neprijatnom iskustvu, pogotovo kada samo želite dobro da se naspavate. O ovom fenomenu nedavno je govorio lekar Amir Kan, piše Express.co.uk.

Doktor Amir Kan, koji često deli zdravstvene savete u popularnim britanskim televizijskim emisijama, objasnio je u videu na TikToku zašto se to dešava.

"Jeste li ikada, baš na rubu sna, osetili kao da padate? Taj iznenadni trzaj koji vas probudi zapravo se zove hipnički trzaj", rekao je dr Kan.

Doktor objasnio zašto se čovek trza u snu Foto: Chris Rout / Alamy / Profimedia

"Dok tonete u san, mišići se opuštaju, a mozak to ponekad pogrešno protumači kao da padate. Zbog te pogrešne interpretacije šalje brzi signal telu da vas 'uhvati' i zato se naglo probudite uz trzaj", nastavio je sa objašnjenjem.

"Neki naučnici smatraju da je reč o drevnom refleksu za preživljavanje iz vremena kada smo spavali na drveću - nagli trzaj mogao nas je sprečiti da zaista padnemo. To je potpuno bezopasno. Češće se dešava ako ste pod stresom, ako ste kasno uveče pili kafu ili ste jednostavno preumorni", dodao je.

Umirujući gledaoce, zaključio je da je fenomen potpuno normalan i bezopasan.

"Zato, sledeći put kada vam se to dogodi, nemojte paničiti. To je samo vaš mozak koji se ponaša pomalo neobično," rekao je doktor.

Šta je hipnički trzaj?

Hipnički ili hipnagogički trzaj je iznenadni, nevoljni grč mišića koji se dešava tokom prelaza iz budnog stanja u san, navodi organizacija The Sleep Foundation. Prema toj organizaciji, čak 70 odsto ljudi doživi ga u nekom trenutku života. Ovi pokreti, poznati i kao trzaji u snu ili mioklonični trzaji, često se osećaju kao grč, osećaj pada ili iznenadni udarac iz sopstvenog tela. Obično zahvataju jednu stranu tela, poput ruke ili noge, a može ih pratiti kratak san ili osećaj preplašenosti.

Doktor objasnio zašto se čovek trza u snu Foto: Shutterstock

Mogući uzroci

Istraživači još ne znaju sa sigurnošću šta uzrokuje hipničke trzaje, ali postoji nekoliko teorija. Smatra se da hipnički trzaji i druge vrste mioklonusa (nevoljnog trzanja mišića) počinju u istom delu mozga koji kontroliše reakciju na iznenađenje.

Veruje se da pri uspavljivanju ponekad dolazi do pogrešnog signala između nerava u retikularnom delu moždanog stabla, što izaziva reakciju koja dovodi do hipničkog trzaja. Jedna od mogućnosti jeste da mozak, uprkos tome što je opuštanje mišića normalan deo uspavljivanja, pogrešno pretpostavi da zapravo padate i reaguje trzanjem mišića. Takođe je moguće da su hipnički trzaji fizička reakcija na slike nalik snovima koje ih prate.

Kako bi se smanjila učestalost hipničkih trzaja, stručnjaci savetuju uspostavljanje redovnog ritma spavanja i buđenja, kao i održavanje temperature u spavaćoj sobi između 18 i 20 stepeni. Takođe je korisno zamračiti i utišati prostoriju, izbegavati elektroniku barem sat vremena pre spavanja i smanjiti stres vežbama poput joge i meditacije. Pomažu i opuštajuće aktivnosti kao što su čitanje ili topla kupka. Iako je svakodnevno vežbanje preporučljivo, treba ga izbegavati kasno uveče. Uz to, savetuje se ograničavanje unosa kofeina, kao i izbegavanje nikotina i alkohola.

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