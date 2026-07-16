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Česta navika ponovnog sipanja vode u istu plastičnu flašu ili drugu ambalažu obično se smatra ekološkim i ekonomičnim rešenjem. Ipak, lekari i naučnici upozoravaju da jednokratna plastika ima strogo ograničen rok trajanja i da nije predviđena za dugotrajnu upotrebu.

Osoba vozi auto i pije vodu iz plastične flaše
Koliko dugo sme da se pije voda iz iste plastične flaše Foto: Shutterstock

Glavni problem ne leži samo u sastavu materijala, već i u mikroorganizmima koji se ubrzano šire unutar flaše, naročito usled direktnog pijenja i neredovnog pranja. Iako je sasvim u redu dopuniti ambalažu nekoliko puta tokom istog dana, pod uslovom da je čista i zaštićena od toplote, njeno dugotrajno korišćenje može biti štetno po zdravlje.

Kako se flaša pretvara u leglo mikroorganizama

Zbog toga se preporučuje da ambalažu namenjenu isključivo za jednokratnu upotrebu ne koristite danima. Tokom vremena, na unutrašnjim zidovima i samom grliću nakupljaju se bakterije koje pri svakom gutljaju i kontaktu sa usnama dospevaju iz usta u vodu. Ukoliko se flaša ne pere redovno ili se ostavlja na toplom mestu, ovi mikroorganizmi se razmnožavaju velikom brzinom.

Osoba stavlja čep na plastičnu flašu
Koliko dugo sme da se pije voda iz iste plastične flaše Foto: towfiqu Barbhuiya / Alamy / Profimedia

Mehanička oštećenja i opasnost od mikroplastike

Pored higijenskog aspekta, konstantno stiskanje boce i odvrtanje čepa vremenom dovode do habanja materijala. Na plastici nastaju mikroskopska oštećenja i pukotine koje ne samo da olakšavaju zadržavanje nečistoća, već i ubrzavaju oslobađanje sitnih čestica mikroplastike direktno u vodu koju konzumirate.

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Pogledajte video: Trik za lakše pranje flaša

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Trik za lakše pranje flaša Izvor: tiktok/ingomojo