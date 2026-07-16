da li ste znali

da li ste znali

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Česta navika ponovnog sipanja vode u istu plastičnu flašu ili drugu ambalažu obično se smatra ekološkim i ekonomičnim rešenjem. Ipak, lekari i naučnici upozoravaju da jednokratna plastika ima strogo ograničen rok trajanja i da nije predviđena za dugotrajnu upotrebu.

Koliko dugo sme da se pije voda iz iste plastične flaše Foto: Shutterstock

Glavni problem ne leži samo u sastavu materijala, već i u mikroorganizmima koji se ubrzano šire unutar flaše, naročito usled direktnog pijenja i neredovnog pranja. Iako je sasvim u redu dopuniti ambalažu nekoliko puta tokom istog dana, pod uslovom da je čista i zaštićena od toplote, njeno dugotrajno korišćenje može biti štetno po zdravlje.

Kako se flaša pretvara u leglo mikroorganizama

Zbog toga se preporučuje da ambalažu namenjenu isključivo za jednokratnu upotrebu ne koristite danima. Tokom vremena, na unutrašnjim zidovima i samom grliću nakupljaju se bakterije koje pri svakom gutljaju i kontaktu sa usnama dospevaju iz usta u vodu. Ukoliko se flaša ne pere redovno ili se ostavlja na toplom mestu, ovi mikroorganizmi se razmnožavaju velikom brzinom.

Koliko dugo sme da se pije voda iz iste plastične flaše Foto: towfiqu Barbhuiya / Alamy / Profimedia

Mehanička oštećenja i opasnost od mikroplastike

Pored higijenskog aspekta, konstantno stiskanje boce i odvrtanje čepa vremenom dovode do habanja materijala. Na plastici nastaju mikroskopska oštećenja i pukotine koje ne samo da olakšavaju zadržavanje nečistoća, već i ubrzavaju oslobađanje sitnih čestica mikroplastike direktno u vodu koju konzumirate.

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