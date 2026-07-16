Trudna lutka „My Mini Baby Mom & Surprise“ sa bebom i opremom za novorođenče

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Nova igračka koja prikazuje trudnoću i dolazak bebe izazvala je burnu raspravu među roditeljima u Velikoj Britaniji. Dok je proizvođač predstavlja kao lutku namenjenu maštovitoj igri i razvijanju brižnosti, deo majki njen izgled i način na koji se beba „rađa“ opisuje kao neprimeren i uznemirujući.

Reč je o lutki „My Mini Baby Mom & Surprise“, iza koje stoji kompanija ZURU. Prodaje se u britanskom lancu „Smyths Toys“ po ceni od 19,99 funti, odnosno približno 23 evra.

Beba u stomaku

Lutka je predstavljena kao buduća majka sa trudničkim stomakom, unutar kojeg se nalazi mala beba. Kada se ukloni prednji deo stomaka, figura trudnice ponovo postaje vitka, dok dete može da pomeri placentu, izvadi novorođenče i nastavi igru uz priloženu opremu.

U pakovanju se, osim lutke i bebe, nalaze ćebence za povijanje, portikla, pelena i nekoliko dodataka, među kojima su flašica i torba. Proizvod je namenjen deci starijoj od tri godine, dok se na deklaraciji upozorava na sitne delove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja za mlađu decu.

Pogledajte u galeriji fotografije:

1/7 Vidi galeriju Trudna lutka „My Mini Baby Mom & Surprise“ sa bebom i opremom za novorođenče Foto: instagram/smythstoys

Pažnju roditelja naročito je privukao način na koji je beba smeštena u stomaku lutke. Pojedini korisnici društvenih mreža ocenili su da je čitava scena previše realistična i grafički prikazana za igračku namenjenu maloj deci.

Burne reakcije

Brojne majke nazvale su novu lutku „bolesnom“ i „uznemirujućom“, navodeći da igračka prelazi granicu između bezazlene igre i prikazivanja osetljivih iskustava iz stvarnog života.

Jedna žena izjavila je za „Daily Mail“ da bi ovakav proizvod mogao da bude snažan okidač za osobe koje su doživele gubitak trudnoće, komplikacije ili traumatičan porođaj. Drugi roditelji smatraju da deci nisu potrebni toliko detaljni prikazi trudnoće i porođaja kako bi kroz igru učila o porodici i brizi o bebama.

Ipak, nisu svi reagovali negativno. Deo kupaca smatra da trudnoća ne bi trebalo da bude tabu tema i da lutka može pomoći deci koja očekuju brata ili sestru da lakše razumeju promene koje se događaju u porodici.

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