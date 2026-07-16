da li ste znali

da li ste znali

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Duga vožnja autobusom ili automobilom mnogima deluje kao idealna prilika da pročitaju nekoliko stranica knjige, odgovore na poruke ili pogledaju sadržaj na telefonu. Međutim, već posle nekoliko minuta mogu da se pojave vrtoglavica, hladan znoj i neprijatan osećaj u stomaku.

Ova pojava naziva se mučnina tokom kretanja ili kinetoza. Može da se javi tokom vožnje automobilom, autobusom, vozom, avionom ili brodom, a čitanje i gledanje u ekran često dodatno pogoršavaju simptome. Iako joj nisu svi podjednako skloni, pod dovoljno snažnim i dugotrajnim uticajem kretanja može je osetiti gotovo svaka osoba sa normalnim sistemom za ravnotežu.

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Zašto čitanje izaziva mučninu?

Glavni razlog je neslaganje informacija koje mozak dobija od očiju i unutrašnjeg uha, dela tela koji učestvuje u održavanju ravnoteže.

Dok čitate knjigu ili gledate u telefon, oči su usmerene na predmet koji deluje nepomično. Istovremeno, unutrašnje uho registruje da se telo kreće, ubrzava, usporava ili menja pravac. Mozak tako dobija dve različite poruke i teško ih usklađuje, što može da izazove mučninu, vrtoglavicu i povraćanje.

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Zbog toga se nekome može slošiti iako sedi mirno. Problem nije u samom čitanju, već u tome što pogled ostaje usmeren na blisku i nepokretnu tačku dok ostatak tela oseća kretanje vozila.

Koji simptomi mogu da se jave?

Mučnina tokom vožnje najčešće počinje postepeno. Pre nego što se pojavi potreba za povraćanjem, osoba može da oseti nelagodnost u stomaku, toplotu, umor ili pojačano lučenje pljuvačke.

Najčešći simptomi su:

mučnina i povraćanje;

vrtoglavica;

glavobolja;

bledilo;

hladan znoj;

osećaj hladnoće;

pospanost i umor;

otežana koncentracija.

Simptomi i njihov intenzitet razlikuju se od osobe do osobe. Mučnina tokom vožnje naročito je česta kod dece, dok su joj sklonije i osobe koje imaju migrene, vrtoglavice ili određene poremećaje ravnoteže.

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Kako da ublažite mučninu?

Čim primetite prve simptome, odložite knjigu i telefon i pogled usmerite kroz prozor. Najbolje je gledati pravo ispred sebe, u udaljenu i stabilnu tačku, poput horizonta. Tako se informacije koje oči šalju mozgu lakše usklađuju sa kretanjem koje registruje unutrašnje uho.

Pomoći mogu i sledeći postupci:

sedite na prednjem sedištu automobila ili autobusa;

u avionu ili vozu izaberite mesto pored prozora;

držite glavu što mirnije i izbegavajte nagle pokrete;

zatvorite oči i dišite polako;

pustite svež vazduh kroz prozor kada je to moguće;

slušajte muziku umesto da gledate u ekran;

pravite pauze tokom dužih putovanja;

pijte dovoljno vode i jedite manje, lagane obroke.

Nekim ljudima prijaju čaj, bombone ili proizvodi sa đumbirom, ali naučni dokazi o njegovoj efikasnosti nisu ujednačeni. Zbog toga ga treba posmatrati kao moguću pomoć, a ne kao sigurno rešenje.

Šta treba izbegavati?

Funkcija u vozilu koja može biti opasna ako se koristi duže od 20 minuta Foto: Shutterstock

Tokom putovanja nije preporučljivo čitati, gledati filmove, igrati igrice ili duže koristiti mobilni telefon. Trebalo bi izbegavati i gledanje u automobile koji brzo prolaze, talase ili druge objekte koji se neprestano pomeraju.

Pre puta i tokom vožnje najbolje je ne jesti obilne i veoma začinjene obroke. Alkohol može dodatno da pogorša mučninu, dok umor i nedostatak sna kod osetljivih osoba povećavaju verovatnoću pojave simptoma.

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