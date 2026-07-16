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Odmor jedne američke porodice u San Dijegu pretvorio se u nadrealno iskustvo. Umesto uobičajenog opuštanja u iznajmljenom smeštaju, dočekao ih je prizor koji prkosi logici i svim zakonima verovatnoće: na zidu dnevne sobe visila je uokvirena fotografija plaže na kojoj su, kao sporedni likovi u daljini, bili upravo oni, snimljeni pre čitave decenije.

"Tata je prvi primetio, mislili smo da se šali"

Sestre Obri i Libi Birel podelile su bizarno otkriće u videu na TikToku koji je ubrzo postao viralan, prikupivši 832 hiljade pregleda. Po dolasku u Airbnb, porodica je razgledala prostor kada je njihovom ocu nešto privuklo pažnju.

U hodniku je visila velika slika peščane plaže, tipičan ukras za kuću za odmor. "Gledamo tu sliku, a moj tata kaže: 'Ovaj lik liči na mene'", ispričala je Obri.

U početku niko nije ozbiljno shvatio njegovo zapažanje, ali znatiželja ih je naterala da priđu bliže. S nevericom su počeli da prepoznaju sićušne figure u vodi.

"Ne, ovo je stvarno moj tata. To je moja sestra Libi pre deset godina, a ovo je Brejdi, moj brat, takođe pre deset godina", govori Obri dok kamerom zumira detalje. Njena sestra Libi, jednako zapanjena, potvrđuje neverovatnu scenu: "Imamo te kupaće kostime. Bukvalno smo na ovoj slici. Na zidu našeg apartmana."

Porodica je bila potpuno sigurna da su to oni, prepoznavši ne samo lica, već i kupaće kostime koje su nosili tog, sada već nezaboravnog, dana na plaži.

Potpuna misterija bez ikakvog objašnjenja

Priča je tim čudnija jer porodica Birel nikada pre nije boravila u tom smeštaju. Kako su sestre istakle, nemaju apsolutno nikakve veze s vlasnicima kuće.

Njihova reakcija, koju je Obri opisala kao stanje šoka u kojem im se "vrtelo u glavi", potpuno je razumljiva. Verovatnoća da se tako nešto desi je astronomski mala.

Kako je njihova privatna fotografija, snimljena pre deset godina, završila kao dekoracija u stanu koji će upravo oni iznajmiti godinama kasnije? Da li je fotograf prodao sliku kao generičku fotografiju plaže nekoj agenciji, ne znajući ko je na njoj?

Da li je vlasnik stana kupio sliku ne sluteći da će jednog dana ugostiti upravo ljude s nje? Porodica nema odgovore, a uprkos medijskoj pažnji koju je priča dobila, ni vlasnik ni fotograf nisu se javili kako bi razjasnili misteriju. Ostaje samo čista, neverovatna slučajnost koja se graniči s nemogućim.

"Početak horora" ili "greška u simulaciji"

Video je, očekivano, eksplodirao na društvenim mrežama. Reakcije su varirale od oduševljenja do jeze. "Ovo bukvalno zvuči kao početak nekog horor filma", napisao je jedan korisnik, dok je drugi ponudio optimističniji pogled: "Svi se plaše, ali ja bih to shvatio kao znak da je trebalo da budete baš tamo. Mislim da je to baš fora!" Mnogi su se pitali kako su uopšte uspeli da primete tako sitne detalje, ali očito je očeva intuicija bila ključna. Teorije su se nizale jedna za drugom.

Neki su u šali okrivili CERN za stvaranje rupa u prostor-vremenu, dok su drugi zaključili da je to "jasan dokaz da živimo u simulaciji". Jedan od zanimljivijih predloga bio je: "Treba da se potpišete na sliku!" Priča je podstakla i druge da podele slična neverovatna iskustva.

Jedan korisnik je ispričao kako je njegov ujak dobio razglednicu s ostrva Makino na kojoj je bio slučajno snimljen njegov deda, koji je preminuo godinama ranije.

Druga osoba se prisetila svog iskustva: "Jednom sam se prijavila u hotel na plaži usred oluje. Zgrabila sam novine da se zaštitim od kiše. Kad sam stigla u sobu, pogledala sam novine i na naslovnici je bila slika moje mame i mene s festivala u tom gradu, snimljena tri godine ranije!"

(Kurir.rs/ Net.hr)

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