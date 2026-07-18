Slušaj vest

Stare razglednice i pisma često kriju mnogo više od nekoliko rečenica ispisanih na požutelom papiru - kriju deliće nečijih života, uspomena, briga i radosti ljudi koji su živeli u vremenu koje danas poznajemo samo kroz fotografije. Ipak, neke od tih poruka nikada ne stignu do onih kojima su namenjene, ali upravo zbog toga postaju dragoceni tragovi prošlosti.

Upravo takve razglednice pronašla je Novosađanka Nevena na poznatoj Najlon pijaci, a svoje otkriće podelila je na TikTok profilu "Nevenizam". Među razglednicama koje je dobila na poklon od prodavca nalaze se, kako su se tada zvale - dopisnice - iz 1918. godine, iz perioda Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, među kojima su i one koje nikada nisu stigle do svojih primalaca.

Foto: Printscreen/Youtube

"Ovi papiri su stari više od 100 godina"

Kako je ispričala, dopisnice je dobila na poklon od jednog prodavca na pijaci. Iako ih je bilo mnogo više, žao joj je što nije kupila sve, jer je među njima bilo još brojnih poruka iz prošlosti.

"Ovo je staro više od 100 godina. Ovi papiri su stari više od 100 godina. Bili smo danas na Najlonu, u Novom Sadu. Dobila sam na poklon od jednog prodavca ove razglednice. Tada su se zvale dopisnice", rekla je Nevena.

Posebno ju je privuklo to što stara pisma potiču iz vremena velikih istorijskih promena. Među njima se nalaze dopisnice iz 1917, 1918, 1922, 1925, 1938. i 1949. godine, odnosno iz perioda Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

"Zanimljivo mi je zato što su ove dopisnice iz perioda Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Ova je poslata 1918. godine", rekla je Nevena dok je pokazivala jednu od dopisnica.

Dok je pregledala stare papire, Nevena je naišla na poruke koje su pisali ljudi čiji su životi danas gotovo zaboravljeni, a njihovi rukopisi ostali su kao jedini trag o svakodnevici ljudi od pre jednog veka.

"Mila moja Katice"

Listajući dopisnice, Nevena je naišla na jednu koju je bez problema mogla da pročita:

"Mila moja Katice, da ti odgovorim na tvoju kartu, što sam dobila. Svi smo zdravi, samo ja po običaju patim od glave i noge od reumatizma. Perine su karte sve gotove, samo treba doći i doneti. A ja sada ne mogu dolaziti, kod nas je prava zima nastala, sneg je već nekoliko dana, mraz je tako jak. Pozdravi sve naše i našu Katarinu i Božu, šta je sa Milošem? Primite iskrene pozdrave i od svih mojih, Persa Žujović", pročitala je Nevena deo dopisnice za koju veruje da je poslata 1918. godine pa dodala:

"Znači, poslato je negde 1918. godine. Ludo".

"Samo da se ti osećaš dobro"

Među pronađenim papirima bila je i dopisnica na mađarskom jeziku, koju nije uspela u potpunosti da pročita zbog rukopisa. Ipak, deo poruke koji je uspela da razume govori o brizi za porodicu i obećanju da će biti poslato dovoljno novca za život.

"Nemoj da se plašiš da ne radim. I ako bude tako, ja ću zarađivati dovoljno para i slaću kući, biće šta da se jede. Samo da se ti osećaš dobro, ja se već osećam kao da sam kod kuće", navela je deo poruke.

Foto: Printscreen/Youtube

Nevena kaže da joj je posebno fascinantna činjenica da su ove poruke preživele toliko dugo, iako ljudi kojima su bile namenjene najverovatnije više nisu među živima.

"Ali toliko priča je sačuvano ovde, da mi je ovo toliko dragoceno. Bukvalno kao neko putovanje kroz vreme i pričanje nekih priča koje su se davno ugasile", rekla je ona pa dodala:

"Ja tako zamišljam te ljude koji su to pisali, kako je njima bilo, šta su radili, kako je bio njihov život, koliko je bio drugačiji od ovoga danas. Prelepo! Blago, bukvalno blago".

"To što imaš u ruci je čudo!"

Njen video oduševio je veliki broj korisnika TikToka, koji su poželeli da čuju još priča iz ovih starih dopisnica - zbog čega su je mnogi zamolili da se što pre vrati na pijacu i kupi sve razglednice.

"Idi, vrati se i obavezno da nam pročitaš sve do jedne svojim blagim, umirujućim glasom", "Draga, sa koliko divnom emocijom si donela ovu priču. Poseduješ tako divnu empatiju koju si nesebično podelila sa nama. Prekrasno", "Daj, molim te, još ovih serijala, daj neke ljubavne priče nam pročitaj", "Najlepši TikTok video ove nedelje", "Ovo što imaš u ruci je čudo! Zamislimo samo to vreme, živote njihove... Predobro!", pisali su joj oni.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video: