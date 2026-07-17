Ivo Andrić i Predrag Tasovac bili su prijatelji

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Pre nego što je počeo da čita Andrićev roman, čoveka iz Pakistana zaustavila je priča koju nije napisao nobelovac. Na prvoj stranici polovnog primerka knjige „Na Drini ćuprija“ čekala ga je ljubavna poruka iz Novog Sada, stara 16 godina, potpisana imenom Vera.

Englesko izdanje čuvenog romana kupio je njegov otac na nedeljnoj pijaci u Karačiju. Knjiga je stajala među stotinama polovnih naslova, a plaćena je oko 500 pakistanskih rupija, odnosno manje od dva evra. Tek mnogo kasnije sin ju je otvorio i otkrio rukom ispisanu posvetu, datum 3. jun 2010. godine i trag poljupca ostavljen karminom.

Ljubavna poruka potpisana imenom Vera

ilustracija Foto: Alex's Pictures - Moscow / Alamy / Profimedia

Posveta je napisana na srpskom jeziku, dok se ispod nje nalazi prevod na engleski. Iako nije poznato kome je knjiga bila namenjena, reči koje je Vera ostavila ukazuju na ljubav između dvoje ljudi koje je, po svemu sudeći, delila velika udaljenost.

„Možda se naše ruke nikada neće pozdraviti.

Možda se naši pogledi nikada neće sresti.

Možda se naše usne nikada neće dotaći i osetiti ljubav i toplinu.

Zato ti šaljem ovaj mali poklon kao večnu uspomenu...“

Uz poruku je upisan Novi Sad i datum 03.06.2010, ali nema drugih podataka koji bi mogli da otkriju identitet osobe kojoj je poklon bio namenjen. Upravo zbog toga je put koji je knjiga prešla ostao potpuna misterija.

Za Novi Sad nikada ranije nije čuo

Pronalazač je neobičnu priču podelio na Reditu, u zajednici posvećenoj Novom Sadu, nadajući se da bi neko mogao da prepozna rukopis ili da se priseti Vere koja je pre 16 godina nekome poklonila Andrićev roman.

Kako je objasnio, pre nego što je ugledao posvetu nikada nije čuo za Novi Sad. Ime grada ispisano na požuteloj stranici navelo ga je da počne da istražuje Srbiju i da pomoć potraži upravo od ljudi koji u tom gradu žive.

„Ne pokušavam da narušim ničiju privatnost niti da pronađem nekoga iz bilo kog drugog razloga. Jednostavno me zanima da li neko prepoznaje rukopis, priču ili možda poznaje Veru koja je tada poklonila knjigu“, naveo je autor objave.

I dalje nije poznato da li je knjiga iz Novog Sada direktno poslata nekome u Pakistan ili je tokom godina promenila više vlasnika i prošla kroz nekoliko zemalja pre nego što je završila na pijaci u Karačiju.

Objava je izazvala veliki broj emotivnih reakcija. Korisnici Redita opisivali su pronalazak kao prelep i nesvakidašnji, dok su se mnogi zapitali gde je Vera danas i da li zna da njena poruka, napisana pre više od decenije i po, ponovo privlači pažnju.

„Pitam se šta Vera sada radi“, „Kakav zanimljiv pronalazak“ i „Ovo je verovatno najlepša objava koju sam pronašao na Reditu“, glasili su neki od komentara. Jedan korisnik poželeo je autoru da pronađe ljude koji stoje iza priče, iako je priznao da su šanse za to male.

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