Prljava soba u jeftinom all inclusive hotelu u Hurgadi za 25 evra

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Za cenu jednog prosečnog ručka dobio je noćenje, obroke, piće i pogled na bazen, ali i sobu u kojoj su ga dočekali pesak, dlake, ispucali zidovi i zavesa za tuš sa tragovima nalik buđi. Poljski putopisac Patrik Suracki proveo je dve noći u jednom od najjeftinijih hotela sa „all inclusive“ uslugom u Hurgadi, kako bi proverio šta gosti zaista dobijaju za svega 25 evra dnevno.

Ovaj izbor nije bio slučajan. Suracki je u istom hotelu boravio pre 18 godina, kada je objekat, prema njegovim rečima, već delovao zastarelo. Povratak je zato bio i svojevrstan test vremena – želeo je da vidi da li se u međuvremenu nešto promenilo.

Foto: facebook/Patryk Suracki

Već je znao da ne treba da očekuje luksuz. Hotel na internetu ima manje od stotinu recenzija i prosečnu ocenu od svega 2,3, pa je pre ulaska u sobu imao samo jednu želju.

„Nadao sam se samo da neće biti buba“, poručio je na početku snimka.

Prljavština mu je zasmetala više od starog nameštaja

Prvi utisak nije bio obećavajući. Zidovi su bili izgrebani i ispucali, malter se na pojedinim mestima odvajao, dok su se na podu videli pesak, sitna prljavština i dlake. Putopisac je naglasio da mu nije smetalo to što je soba stara, već činjenica da očigledno nije detaljno očišćena pre njegovog dolaska.

Pogledajte u galeriji kako izgleda smeštaj:

1/7 Vidi galeriju Prljava soba u jeftinom all inclusive hotelu u Hurgadi za 25 evra Foto: facebook/Patryk Suracki

„Razumem da je nameštaj star, ali prljavština je nešto sasvim drugo. To je jednostavno moralo da bude očišćeno“, rekao je.

Ni obilazak kupatila nije popravio sliku. Donji deo zavese za tuš bio je prekriven tragovima koji su podsećali na buđ, unutrašnjost frižidera gotovo je potpuno okovao led, a ulazna vrata su zapinjala i teško se otvarala.

Ipak, nije bilo neprijatnog mirisa, niti je tokom prvog obilaska ugledao insekte kojih se najviše pribojavao.

Foto: facebook/Patryk Suracki

Jedan detalj u sobi ipak ga je obradovao

Dok je pokušavao da se pomiri sa stanjem smeštaja, osoblje mu je skrenulo pažnju na ono što smatra glavnom prednošću sobe – pogled na bazen. Suracki je priznao da je taj deo ponude zaista izgledao lepo i da je donekle ublažio loš prvi utisak.

Još veće iznenađenje čekalo ga je u hotelskom restoranu. Iako izbor nije bio naročito bogat, ručkove i večere ocenio je kao sasvim pristojne za cenu koju je platio.

Foto: facebook/Patryk Suracki

„Nije spektakularno, ali sasvim pristojno. Izbor nije veliki, ali može lepo da se jede“, zaključio je nakon što je probao drugi obrok.

Najslabija tačka ponude, pored čistoće sobe, bila su pića. Opisao ih je kao izrazito veštačka i nekvalitetna, dok su mu posebno zasmetali doručci na kojima su služeni tvrđi krompir, pirinač i omleti.

Znao je šta ga čeka za tako malo novca

Foto: facebook/Patryk Suracki

Uprkos brojnim nedostacima, Suracki je naglasio da se nije osećao prevarenim. Hotel je rezervisao svesno, znajući da veoma niska cena podrazumeva i nizak standard. Čak je priznao da je očekivao da uslovi budu još gori.

Prema njegovoj oceni, ovakav smeštaj može da posluži turistima kojima su najvažniji sunce, toplo more i što manji troškovi, pod uslovom da ne očekuju udobnost i visok nivo higijene.

Neki gosti sa kojima je razgovarao rekli su mu da im skroman smeštaj nije smetao, jer su unapred znali šta rezervišu. Njima je važnije bilo da po pristupačnoj ceni provedu odmor na Crvenom moru.

„Spakovala bih se posle sat vremena“

Snimak iz hotela izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama. Mnogi korisnici priznali su da ni izuzetno niska cena ne bi mogla da ih ubedi da ostanu u takvoj sobi.

„Spakovala bih se posle sat vremena“, napisala je jedna korisnica.

Drugi su poručili da bi radije ostali kod kuće nego proveli sedam dana u hotelu takvog standarda.

Video: Hurgada