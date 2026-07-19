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Kada bi neko odlučio da svake noći spava u drugoj sobi palate Istana Nurul Iman, bile bi mu potrebne gotovo četiri godine i jedanaest meseci da obiđe svaku od njih. Zvanična rezidencija sultana Bruneja toliko je velika da njene razmere prevazilaze sve što se obično podrazumeva pod kraljevskim domom.

Ginisova knjiga rekorda priznaje Istanu Nurul Iman kao najveću stambenu palatu na svetu. Kompleks zauzima približno 200.000 kvadratnih metara zatvorenog prostora, a nalazi se na obali reke Brunej, nedaleko od prestonice Bandar Seri Begavana. Pored toga što je dom sultana Hasanala Bolkijaha, u njemu se obavljaju i važne državne funkcije.

Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Palata u kojoj može da se izgubi čitav grad

Brojke najbolje pokazuju koliko je ovo zdanje neuobičajeno. Istana Nurul Iman ima čak 1.788 soba i 257 kupatila, dok banket sala može da primi do 5.000 zvanica. U okviru kompleksa nalazi se i velika džamija, predviđena za oko 1.500 vernika.

Tu su i pet bazena, garažni prostor za 110 automobila, kao i klimatizovane štale u kojima može da bude smešteno 200 polo konja. Palata je zbog toga istovremeno privatni dom, prostor za državne poslove i mesto na kojem se organizuju prijemi, ceremonije i susreti sa stranim zvaničnicima.

Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Izgradnja palate završena je 1984. godine, a prema podacima Ginisove knjige rekorda koštala je približno 1,4 milijarde dolara. Za njen izgled bio je zadužen filipinski arhitekta Leandro Lokšin, koji je monumentalne zlatne kupole i zasvođene krovove uklopio sa elementima malajske i islamske arhitekture.

Ime znači „Palata svetlosti vere“

Naziv Istana Nurul Iman može se prevesti kao „Palata svetlosti vere“. Raskošne kupole, veliki prijemni prostori i položaj uz reku učinili su je jednom od najprepoznatljivijih građevina Bruneja.

Pogledajte u galeriji kako izgleda unutrašnjost palate:

1/7 Vidi galeriju Palata Istana Nurul Iman sa zlatnim kupolama na obali reke Brunej Foto: Roslan RAHMAN / AFP / Profimedia, IMAGO / imago stock&people / Profimedia, Jeffrey Wong / Zuma Press / Profimedia

Ipak, turisti tokom većeg dela godine ne mogu slobodno da obilaze unutrašnjost. Jedna od retkih prilika pruža se tokom prvih dana praznika Hari Raja Aidilfitri, kojim se obeležava kraj Ramazana. Tada se kapije otvaraju posetiocima, koji mogu da uđu u deo kompleksa i prisustvuju tradicionalnom kraljevskom prijemu.

Ostatak godine palata se najčešće posmatra sa reke ili iz obližnjeg parka Damuan, odakle se pruža pogled na njen kompleks i zlatne kupole.

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