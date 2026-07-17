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Nakon što se pojavila u filmu "Odiseja" Kristofera Nolana, grčka plaža Voidokilia našla se u centru interesovanja turista iz celog sveta. Ovaj gotovo savršeni polukrug zlatnog peska i tirkiznog mora na Peloponezu je poslednjih dana preplavio društvene mreže, a mnogi je već nazivaju jednom od najlepših plaža Evrope.

Ono što je čini posebnom nije samo izgled, nego i činjenica da tamo nema ležaljki, suncobrana, plažnih barova ni restorana. Umesto toga, posetioce dočekuju netaknuta priroda i potpuni mir.

Plaža koja izgleda kao razglednica

Voidokilia je poznata po gotovo savršeno oblikovanoj uvali u obliku polumeseca, finom zlatnom pesku i kristalno čistom moru. Upravo zbog tog prizora često završava na listama najlepših evropskih plaža, a poslednjih meseci dodatnu popularnost donelo joj je i snimanje Nolanove "Odiseje".

Iznad plaže uzdiže se srednjovekovna tvrđava Paliokastro, dok se nedaleko od ulaza nalazi grobnica za koju se veruje da pripada Trasimedu, sinu legendarnog kralja Nestora.

Raj za ljubitelje netaknute prirode

Za razliku od brojnih grčkih plaža prepunih sadržaja, Voidokilia je ostala potpuno prirodna.

Na plaži nema kafića, restorana, ležaljki ni suncobrana, pa morate poneti sve što vam treba za ceo dan - dovoljno vode, hranu, suncobran i zaštitu od sunca. Upravo zbog toga mnogi je smatraju jednim od poslednjih istinski netaknutih kutaka grčke obale.

Odmah iza peščanih dina nalazi se laguna Gialova, jedno od najvažnijih močvarnih područja u Evropi. Deo je zaštićene mreže Natura 2000 i dom za više od 250 vrsta ptica, među kojima su i brojne ugrožene vrste. Kroz područje vodi uređena staza s vidikovcima i osmatračnicama za ptice.

Od pećine iz grčkih mitova do srednjovekovne tvrđave

Ako vam kupanje nije dovoljno, iznad plaže možete da istražite i nekoliko zanimljivih lokaliteta.

Staza vodi do Nestorove pećine, koja se u grčkoj mitologiji povezuje s Hermesom i Apolonom, a nastavlja se prema tvrđavi Paliokastro iz 13. veka. Sama tvrđava trenutno nije otvorena za posetioce, ali pogled koji se pruža tokom uspona jedan je od najlepših na celom Peloponezu.

Kada je najbolje posetiti je?

Kupanje je moguće od maja do oktobra, ali najprijatnije je posetiti Voidokiliju u maju, junu, septembru ili oktobru, kada nema velikih gužvi. Ako dolazite u julu ili avgustu, najbolje je stići rano ujutro ili predveče jer tokom dana gotovo da nema hlada.

Ostavite plažu onakvom kakvu ste zatekli

Budući da je reč o zaštićenom području, posetioci se mole da sav otpad ponesu sa sobom i da ne uzimaju pesak, školjke ili kamenje. Takođe se preporučuje kretanje isključivo označenim stazama, a paljenje vatre strogo je zabranjeno.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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