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Sve češće se na društvenim mrežama mogu pronaći ispovesti vlasnika apartmana koji nakon odlaska gostiju zateknu prizore koje nisu mogli ni da zamisle. Iako većina turista za sobom ostavlja uredan smeštaj, pojedini slučajevi nemara i neodgovornog ponašanja ponovo pokreću pitanje koliko iznajmljivači zapravo rizikuju kada svoje objekte daju nepoznatim ljudima.

Jedan takav slučaj iz Hrvatske izazvao je veliku pažnju javnosti nakon što je influenserka Veronika Barišić na TikToku objavila snimak stanja u kojem je ostala porodična vila u zadarskom kraju posle boravka grupe engleskih turista. Prizori koje je zabeležila šokirali su mnoge korisnike, a video je za kratko vreme postao viralan, prenosi Blic.

"Ovo je prava katastrofa"

Video počinje kadrovima prepunih kesa za smeće, razbacanih plastičnih flaša, limenki piva, kao i gomile prljave posteljine i odeće bačene na pod kamene terase.

Nakon šokantnih snimaka, u videu se pojavljuje i sama Veronika, vidno zgrožena stanjem u kojem je zatekla objekat.

"Ovo je prava katastrofa", započela je svoje obraćanje pratiocima, objašnjavajući da ovo nije prvi put da se susreće sa ovakvim ponašanjem.

"Podovi su lepljivi od prosutog piva, a da ne govorim o tome šta su ostavili u čak tri toaleta", ispričala je vidno uznemirena Veronika, dodajući da se sa ovakvim nemarom najčešće susreće upravo kod gostiju iz Engleske.

"Mi smo gospoda za većinu na Zapadu!"

Njen video je za kratko vreme prikupio više od 1,2 miliona pregleda i više od 45.000 lajkova, a u komentarima se povela žustra rasprava. Većina je oštro osudila ponašanje gostiju i izrazila saosećanje sa vlasnicima.

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"Svaka čast iznajmljivačima šta sve oni dožive", napisala je jedna korisnica, dok su drugi delili svoje strahove: "Ja ne bih imala hrabrosti za izdavanje."

Mnogi su se složili sa tvrdnjom da su domaći gosti često mnogo uredniji, a jedan od komentara glasio je: "Mi smo gospoda za većinu Zapada!"

Najpopularniji komentar, sa više od 8.000 lajkova, predložio je Veroniki da snimi video na engleskom jeziku kako bi postao viralan i van regiona i pokazao ponašanje pojedinih turista.

Ovaj incident, nažalost, nije usamljen slučaj i ponovo je u fokus stavio probleme sa kojima se suočavaju hrvatski izdavaoci smeštaja, ali i širi problem masovnog turizma. Samo nekoliko dana ranije javnost je šokirao i snimak potpuno uništenog apartmana u Novalji, takođe nakon boravka britanskih turista tokom jednog festivala.

Viralni snimak iz Zadra tako je ponovo otvorio pitanje pravila kod izdavanja smeštaja i potrebe za strožim mehanizmima zaštite imovine.

(Kurir.rs/ Večernji list)

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