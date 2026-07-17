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Konkurencija na tržištu rada nikada nije bila veća, a za mnoge oglase poslodavci dobijaju na desetine, pa čak i stotine prijava. Zbog toga prvi utisak koji ostavite kroz biografiju može da bude presudan.

Dženifer Hanks, koja je radila u sektoru za ljudske resurse kompanija Gugl, TikTok, Uber i Njujork tajms, otkriva da kandidati najčešće pišu CV kao da je namenjen njima samima, a ne nekome ko ih prvi put vidi. Drugim rečima, podrazumevaju da će poslodavac razumeti njihove interne projekte, nazive alata ili način rada, što u praksi retko bude slučaj.

Pisanje CV-a Foto: Tim Edukacija

Zbog toga je važno da biografija bude jasna i razumljiva čak i nekome ko nikada nije radio u firmi. Evo koje su najčešće greške i kako da ih ispravite:

1. Opšta mesta u biografiji

Jedna od najčešćih grešaka jeste korišćenje opštih opisa poslova bez ikakvog objašnjenja. Na primer, rečenica poput "Radio na analizama budžeta radi podrške donošenju strateških odluka" zvuči profesionalno, ali ne govori mnogo. Poslodavac ne zna o kakvoj kompaniji je reč, koliki je bio obim posla niti kakav je bio vaš doprinos.

Mnogo je korisnije da ukratko objasnite čime se kompanija bavila i koja je bila vaša uloga u timu. Tako će osoba koja čita CV mnogo lakše moći da razume kakvo je vaše iskustvo.

2. Izbacite interne izraze i skraćenice

Nazivi projekata, internih programa i skraćenice koje koristite u firmi često su potpuno nepoznati ljudima koji čitaju vaš CV.

Ako napišete da ste bili zaduženi za određeni interni sistem ili projekat, mnogo je bolje da jednom rečenicom objasnite čemu je on služio. Cilj je da vaše iskustvo razume i neko ko nikada nije radio u toj kompaniji.

3. Nemojte samo da nabrajate osobine

Gotovo svaki kandidat u biografiji napiše da je odgovoran, komunikativan, timski igrač ili spreman za rad pod pritiskom. Međutim, takve tvrdnje same po sebi ne znače mnogo jer može da ih napiše svako.

Mnogo je ubedljivije da svoje veštine pokažete kroz konkretan primer. Umesto da napišete da imate odlične komunikacione sposobnosti, navedite da ste svakodnevno radili sa klijentima, vodili pregovore ili koordinisali tim ljudi. Takvi primeri govore mnogo više od nekoliko prideva.

4. Nemojte da šaljete svima isti CV

Jedna od najčešćih grešaka kandidata jeste što naprave jednu biografiju i šalju je na svaki oglas. Poslodavci brzo primete kada je biografija opšta i napravljena da može da se pošalje na više različitih oglasa.

Iako osnovni podaci treba da ostanu isti, važno je da CV prilagodite poziciji za koju konkurišete. Istaknite iskustva, projekte i veštine koje su najvažnije baš za taj posao.

5. Fotografija nije obavezna, ali ako je stavljate neka bude profesionalna

Česta je praksa da kandidati u CV ubace fotografiju, iako ona nije obavezna za svaku poziciju.

Ako odlučite da je stavite, neka bude profesionalna. Jasna fotografija lica sa neutralnom pozadinom ostavlja mnogo bolji utisak od fotografija iz privatnog života.

6. Dizajn CV-ja ne sme da baci sadržaj u drugi plan

Kreativan i estetski lepo sređen CV može da bude prednost za poslove u marketingu, dizajnu ili kreativnim industrijama, ali za većinu pozicija najvažnije je da bude pregledan. Previše boja, ukrasa i komplikovan raspored mogu da otežaju čitanje i da skrenu pažnju sa važnijih informacija.

7. Proverite pravopis

Pravopisne greške, pogrešno napisani nazivi kompanija ili neuredan format ostavljaju utisak nepažnje. Pre slanja CV-ja obavezno ga pročitajte još jednom ili zamolite nekoga da ga pregleda.

Na kraju, pre nego što pošaljete biografiju, pokušajte jedan jednostavan test. Prekrijte svoje ime i pročitajte CV kao da prvi put vidite tu osobu. Ako vam deluje kao da bi mogao da pripada bilo kom kandidatu, verovatno je potrebno da ga dopunite konkretnijim informacijama. Upravo one često prave razliku između biografije koja ostane neprimećena i one koja vas dovede do razgovora za posao.

(Kurir.rs/ Mondo)

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