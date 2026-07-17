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Leto je u punom jeku, a kraj jula donosi jednu od najlepših astroloških energija kada je ljubav u pitanju. Venera, planeta emocija, privlačnosti i romantike, u harmoničnim je aspektima sa nekoliko važnih planeta, zbog čega mnogi mogu da očekuju iskrene razgovore, nova poznanstva, pomirenja i trenutke koji će im vratiti veru u ljubav.

Ljubavni horoskop Foto: Shutterstock

Iako će svi horoskopski znaci osetiti talas toplijih emocija, astrolozi posebno izdvajaju četiri znaka kojima će srce kucati jače nego inače. Nekoga očekuje ljubav na prvi pogled, nekoga odluka o zajedničkom životu, a neko će konačno shvatiti da je sreća sve vreme bila mnogo bliže nego što je mislio. Ponekad je dovoljno da otvorite srce i dozvolite ljubavi da vas pronađe. Za Ovnove, Lavove, Vodolije i Ribe upravo sada počinje period u kojem emocije mogu postati najlepši deo svakodnevice, a jedan susret, jedan razgovor ili jedan zagrljaj mogu promeniti sve.

Ovan

Ako ste zauzeti...

Poslednji dani jula donose vam novu bliskost sa partnerom. Posle perioda sitnih nesuglasica ili udaljavanja, sada dolazi vreme kada ćete ponovo pronaći zajednički jezik. Mnogi Ovnovi će razgovarati o zajedničkoj budućnosti, putovanju, selidbi ili važnoj odluci koja učvršćuje vezu. Strast se vraća na velika vrata, a partner će vam pokazati koliko mu značite.

Ovan Foto: Profimedia

Ako ste slobodni...

Pred vama je period neočekivanih susreta. Ljubav može da vas pronađe na mestu na kojem je najmanje očekujete - tokom putovanja, preko prijatelja ili sasvim slučajno. Osoba koja ulazi u vaš život biće samouverena, harizmatična i neko ko će odmah probuditi leptiriće u stomaku. Ne plašite se da napravite prvi korak.

Lav

Ako ste zauzeti...

Sunce ulazi u vaš znak i donosi vam posebnu harizmu, ali i toplinu u odnosima. Partner će biti spreman da vam posveti više pažnje nego inače, a mnogi Lavovi će dobiti romantično iznenađenje ili predlog koji će ih potpuno raznežiti. Ako ste dugo čekali da rešite neki problem, sada dolazi pravo vreme za iskren razgovor i novi početak.

Lav Foto: Profimedia

Ako ste slobodni...

Vi ćete biti među najvećim zavodnicima Zodijaka do kraja meseca. Gde god da se pojavite, privlačićete poglede. Moguć je susret sa osobom koja će vas osvojiti inteligencijom i smislom za humor. Za neke Lavove ovo bi mogao da bude početak veze koja će trajati mnogo duže od jednog leta.

Vodolija

Ako ste zauzeti...

Kraj jula donosi vam više nežnosti nego što ste navikli da pokazujete. Partner će ceniti vašu otvorenost, a zajednički planovi konačno će početi da se ostvaruju. Ako ste prolazili kroz težak period, sada se otvara prostor za pomirenje, razumevanje i vraćanje poverenja. Ljubav ponovo postaje vaše sigurno mesto.

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Ako ste slobodni...

Sudbina vam sprema poznanstvo koje može potpuno da promeni tok godine. Vrlo je moguće da ćete upoznati osobu koja se razlikuje od svih koje ste ranije voleli. Privlačnost će biti trenutna, ali će vas još više osvojiti osećaj da ste pronašli nekoga ko vas razume bez mnogo objašnjavanja.

Ribe

Ako ste zauzeti...

Vaša nežna priroda dolazi do izražaja više nego ikada. Partner će želeti da vam uzvrati pažnju, a kraj jula može doneti zajedničke planove, romantično putovanje ili razgovore o sledećem velikom koraku u vezi. Emocije će biti duboke, iskrene i pune poverenja. Mnogi parovi će upravo sada obnoviti bliskost koju su pomalo izgubili.

Ribe Foto: Profimedia

Ako ste slobodni...

Za Ribe se otvara jedan od najlepših ljubavnih perioda ovog leta. Nova osoba mogla bi da uđe u vaš život sasvim spontano, ali ćete vrlo brzo osetiti da između vas postoji posebna povezanost. Moguće je da će to biti neko ko deli vaše vrednosti i sa kim ćete od prvog razgovora imati osećaj kao da se poznajete godinama.

(Kurir.rs/ Žena)

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