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Predstojeći vikend horoskop donosi dinamične astrološke uticaje koji će značajno oblikovati vašu svakodnevicu, ljubavne odnose i poslovne prilike.

Ovan

Ovan Foto: Shutterstock

Posao: Iznenadna poruka kolege u subotu ujutro mogla bi vam pokvariti planove za odmor, ali nemojte odmah reagovati impulsivno. Razmislite o ponudi koja uključuje dodatnu zaradu kroz projekat koji bi počeo tek najesen. Vaša takmičarska narav tera vas da odmah prihvatite izazov, ali radije sačekajte ponedeljak za konačnu odluku.

Ljubav: Partner će vas iznenaditi predlogom za adrenalinski izlet koji niste planirali, pa prgrlite tu spontanost bez previše pitanja. Ako ste slobodni, neko koga sretnete u teretani ili tokom bavljenja sportom mogao bi pokazati ozbiljan interes. Vaša energija je magnetična, ali pazite da ne preplašite simpatiju prevelikom direktnošću.

Zdravlje: Pripazite na gležnjeve i zglobove tokom fizičkih aktivnosti jer bi vas neoprezan pokret mogao usporiti na nekoliko dana. Najbolje bi bilo da subotnje popodne provedete u laganoj šetnji prirodom umesto napornog treninga snage. Osigurajte sebi dovoljno tečnosti jer su temperature visoke i lako možete dehidrirati.

Bik

Bik Foto: Shutterstock

Posao: Finansijska situacija se napokon stabilizuje nakon neočekivanog troška koji ste imali početkom nedelje zbog kvara u domaćinstvu. Pronaći ćete način kako da uštedite na namirnicama kroz pametno planiranje kupovine za predstojeći vikend. Neko od starijih kolega mogao bi vas nazvati radi neobaveznog saveta koji će se pokazati ključnim za vaš napredak.

Ljubav: Hedonistički pristup životu dovešće vas do savršenog sastanka uz izvrsnu hranu i kvalitetno domaće vino u subotu uveče. Ako ste u dugoj vezi, nedeljno popodne idealno je za zajedničko maštanje o preuređenju doma ili dalekom putovanju. Slobodni Bikovi mogli bi doživeti romantičan trenutak u lokalnoj pekari u kojoj često doručkuju.

Zdravlje: Digestivni sistem biće osetljiv tokom nedelje, pa izbegavajte previše začinjenu hranu i kasne obroke pre spavanja. Kratka dremka nakon ručka vratiće vam svu potrebnu energiju za večernji izlazak sa prijateljima. Priuštite sebi toplu kupku sa mirisnim solima kako biste u potpunosti opustili napete mišiće leđa.

Blizanci

Blizanci Foto: Shutterstock

Posao: Komunikacija sa klijentima biće vrlo intenzivna čak i tokom subote, što bi moglo rezultirati potpuno novim poslovnim dogovorom. Dobićete važno obaveštenje putem e-maila koje se tiče promene radnog vremena ili potencijalne lokacije vašeg budućeg oficisa. Vaša radoznalost će vas navesti na istraživanje novih digitalnih alata koji bi mogli da vam olakšaju svakodnevne zadatke.

Ljubav: Društveni život cveta i verovatno ćete dobiti poziv na barem dva različita događaja u istu subotnju večer. Flert sa neznancem na gradskom trgu mogao bi se pretvoriti u zanimljivo dopisivanje koje će trajati do ranih jutarnjih sati. Pokažite partneru da cenite njegovu podršku sitnim znakom pažnje ili neočekivanom porukom punom nežnosti.

Zdravlje: Osetićete lagani umor u rukama i ramenima, verovatno zbog previše vremena provedenog pred ekranom mobilnog telefona. Boravak na svežem vazduhu i svesno duboko disanje pomoći će vam da brzo razbistrite misli i smanjite napetost. Izbegavajte prevelike količine kofeina u popodnevnim satima jer bi mogle značajno da vam pokvare san.

Rak

Rak Foto: Shutterstock

Posao: Iako je vikend, osećaćete potrebu da organizujete svoj radni prostor ili konačno dovršite sitne administrativne zadatke od kuće. Intuicija vam govori da se detaljno pripremiti za važan sastanak koji vas očekuje odmah u ponedeljak ujutro. Moguć je poziv starog poslovnog partnera koji nudi saradnju na jednom vrlo zanimljivom kreativnom polju.

Ljubav: Emotivne porodične teme biće u fokusu tokom zajedničkog nedeljnog ručka, pa se potrudite da saslušate druge bez prebrzog osuđivanja. Zaštitnički nastrojeni prema voljenoj osobi, stvorićete intimnu atmosferu u sigurnosti svog doma uz omiljeni film. Slobodni bi mogli osetiti naglu nostalgiju zbog poruke koju će neočekivano primiti od bivše ljubavi.

Zdravlje: Energija vam je usmerena ka unutra, stoga će vam najviše prijati mirne večeri uz knjigu ili laganu muziku. Pripazite na unos soli u organizam jer biste mogli osetiti lagano oticanje nogu nakon duže šetnje po suncu. Kvalitetan san u potpuno zamračenoj sobi ključan je za vaš emocionalni oporavak od stresne nedelje.

Lav

Lav Foto: Shutterstock

Posao: Vaša kreativnost dolazi do punog izražaja dok planirate novi projekat koji planirate hrabro da predstavite šefu sledeće nedelje. Dominantna uloga u organizaciji porodičnog događaja pokazaće vaše liderske veštine čak i u krugu najbližih rođaka. Mogli biste dobiti izvrsnu poslovnu ideju dok pratite vesti o najnovijim tehnološkim inovacijama na internetu.

Ljubav: Ponosni ste na svog partnera i želećete to da pokažete celom svetu zajedničkim izlaskom na neko popularno gradsko mesto. Ako ste slobodni, vaša harizma biće na vrhuncu na plesnom podijumu, privlačeći brojne poglede i nove simpatije. Nemojte se ustručavati da preuzmete inicijativu i prvi priđete osobi koja vam se već duže vreme sviđa.

Zdravlje: Srce i cirkulacija zahtevaju dodatnu pažnju, stoga obavezno izbegavajte prevelike fizičke napore tokom najvećih dnevnih vrućina. Umerena fizička aktivnost u ranim jutarnjim satima pomoći će vam da se ceo dan osećate poletno i sveže. Pijte puno domaće limunade i prirodnih sokova za bolji tonus mišića i kože.

Devica

Devica Foto: Shutterstock

Posao: Analitički pristup pomoći će vam da shvatite tačno gde ste grešili u nedavnom finansijskom izveštaju koji vas je mučio. Precizno planiranje vikend kupovine uštedeće vam značajan iznos novca koji možete pametno preusmeriti u dugoročnu štednju. Dobićete e-mail sa pohvalom za vaš trud na projektu koji ste nedavno uspešno priveli kraju.

Ljubav: Suptilni znakovi pažnje, poput pripreme omiljenog jela, značiće vašem partneru više od bilo kakvih skupih poklona ili večera. Samozatajno posmatrate osobu koja vam se potajno sviđa, ali vreme je da izađete iz senke i započnete neobavezan razgovor. Nedelja je idealna za rešavanje sitnih nesporazuma koji su se nakupljali tokom cele radne nedelje.

Zdravlje: Osetljivost na prašinu ili polen mogla bi da vam izazove manje probleme sa disajnim putevima tokom boravka u prirodi. Održavajte čistoću svog životnog prostora i redovno provetravajte prostorije u kojima boravite tokom vikenda. Topli zeleni čaj sa medom pomoći će vam u brzoj detoksikaciji celog organizma i jačanju imuniteta.

Vaga

Vaga Foto: Shutterstock

Posao: Diplomatski ćete rešiti jedan neprijatan porodični spor oko zajedničkih troškova, primenjujući svoje vrhunske profesionalne veštine pregovaranja. Društvene mreže mogle bi da vam posluže kao izvor inspiracije za novi poslovni poduhvat koji uključuje modu ili enterijere. Vaša sposobnost balansiranja više obaveza istovremeno biće na testu, ali sve ćete uspešno odraditi.

Ljubav: Harmonija u odnosima biće vam prioritet, pa ćete učiniti sve da subotnji izlazak prođe bez ijedne prepirke. Romantična šetnja uz more ili reku u sumrak značajno će ojačati vašu povezanost sa voljenom osobom. Ako ste sami, bliski prijatelj bi mogao da vas upozna sa nekim ko deli vaše estetske vrednosti i hobije.

Zdravlje: Mogući su manji problemi sa bubrezima ako ne pijete dovoljno čiste vode, stoga obratite posebnu pažnju na stalnu hidrataciju. Lagana joga ili vođeno istezanje pomoći će vam da se brzo rešite napetosti u donjem delu leđa. Iskreni osmeh na licu biće vaš najbolji prirodni lek za svaku trenutnu nelagodu.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Posao: Intenzivno razmišljate o promeni karijere, a jedan subotnji razgovor sa poznanikom mogao bi da vam otvori potpuno nova vrata. Saznaćete tajnu informaciju o promenama u vašoj firmi koja će vam dati stratešku prednost nad ostalim kolegama. Vaša strast prema onome što radite privući će pažnju potencijalnog investitora na društvenom događaju.

Ljubav: Tajanstveni poziv u kasne sate zagolicaće vam maštu i probuditi strasti koje ste dugo potiskivali zbog obaveza. Veza sa partnerom postaje mnogo dublja kroz iskreno poveravanje o strahovima i željama koje retko kome otkrivate. Slobodne Škorpije mogle bi da dožive sudbinski susret na mestu koje zrači istorijom, poput muzeja ili starog dvorca.

Zdravlje: Vaša regenerativna moć je velika, ali nemojte nepotrebno testirati granice izdržljivosti premalo spavajući tokom celog vikenda. Meditacija ili duboko promišljanje u potpunoj tišini pomoći će vam da očuvate dragoceni unutrašnji mir. Pripazite na oštre predmete u kuhinji jer je moguća manja posekotina usled trenutka nepažnje.

Strelac

Strelac Foto: Shutterstock

Posao: Optimizam vas ne napušta čak ni kada vidite dugačak spisak zadataka koji vas čekaju odmah nakon završetka vikenda. Razmatrate mogućnost dodatne edukacije ili kursa stranog jezika koji bi vam otvorio prilike za rad u inostranstvu. Neočekivani dobitak u obliku vaučera ili popusta razveseliće vaš novčanik tokom velike subotnje kupovine.

Ljubav: Slobodoljubivi kakvi jeste, trebaće vam malo vremena samo za sebe pre nego što se potpuno posvetite partnerovim željama. Putovanje sa prijateljima donosi pregršt smeha i mogućnost da upoznate nekoga ko deli vaš nesputani avanturistički duh. Budite direktni u komunikaciji sa voljenom osobom kako biste izbegli nepotrebne nesporazume oko planova za nedelju.

Zdravlje: Vaša bedra i kukovi su osetljiva tačka ovog vikenda, pa izbegavajte predugo sedenje bez čestih pauza za kretanje. Svež vazduh i boravak u dubokoj prirodi napuniće vam baterije brže nego bilo kakav pasivni odmor u kući. Izbegavajte prekomernu konzumaciju slatkiša jer ćete se osećati tromo celo popodne.

Jarac

Jarac Foto: Shutterstock

Posao: Disciplinovano ćete isplanirati kućni budžet za sledeći mesec, ne dopuštajući sebi nikakve nepotrebne troškove na suvišni luksuz. Ambiciozan plan koji ste skovali tokom nedelje polako dobija svoje konkretne obrise kroz razgovor sa iskusnim mentorom. Vaša ozbiljnost biće nagrađena priznanjem od strane osobe koju izuzetno cenite u svojoj struci.

Ljubav: Iako niste od velikih romantičnih reči, vaša dela će jasno pokazati partneru koliko vam je zapravo stalo do zajedničke budućnosti. Ozbiljan razgovor o štednji ili kupovini nekretnine biće glavna tema vašeg nedeljnog doručka na terasi. Slobodni Jarčevi mogli bi da privuku osobu koja izuzetno ceni stabilnost i tradicionalne životne vrednosti.

Zdravlje: Kolena bi mogla da vas bole nakon duže šetnje gradom, stoga birajte isključivo ravnu podlogu i udobnu sportsku obuću. Važno je da se dovoljno odmarate kako biste izbegli pad imuniteta usled nakupljenog stresa sa posla. Pijte biljne čajeve koji dokazano opuštaju mišiće i pomažu u lakšem utonuću u san.

Vodolija

Vodolija Foto: Shutterstock

Posao: Vaša originalnost doći će do izražaja dok budete rešavali jedan komplikovani kućni kvar na potpuno nekonvencionalan način. Saznaćete za novi digitalni trend koji biste mogli odmah da primenite u svom poslu kako biste bili ispred konkurencije. Nezavisnost u radu vam je ključna, pa ćete verovatno odbiti ponudu za timski projekat koji vas previše ograničava.

Ljubav: Neobičan sastanak, poput odlaska u opservatoriju ili na izložbu moderne umetnosti, oduševiće vašeg partnera i uneti novu svežinu u vezu. Slobodne Vodolije dobiće poruku od osobe iz prošlosti koja želi da obnovi kontakt na isključivo prijateljskoj bazi. Vaša potreba za slobodom mora biti usklađena sa potrebama partnera kako bi se izbegle nepotrebne tenzije.

Zdravlje: Nervni sistem je pod laganim opterećenjem, pa bi vam potpuni digitalni detoks tokom nedelje jako dobro došao za oporavak. Pronađite novi hobi koji vas istinski opušta i koji nema nikakve veze sa vašom svakodnevicom ili modernom tehnologijom. Cirkulacija u nogama može se značajno poboljšati kratkim hladnim kupkama pre spavanja.

Ribe

Ribe Foto: Shutterstock

Posao: Intuicija će vas nepogrešivo voditi pri donošenju odluke o tome kojem se kreativnom hobiju više posvetiti kako bi postao profitabilan. Sanjivi ste na poslu, ali vaša sposobnost vizuelizacije krajnjeg rezultata pomoći će kolegama da konačno shvate širu sliku projekta. Očekujte važnu vest vezanu za povraćaj poreza ili neki drugi neočekivani finansijski dobitak.

Ljubav: Emocije su pojačane i osećaćete se neverovatno povezano sa partnerom na nivou koji ne možete da objasnite običnim rečima. Romantični filmovi i zajedničko maštanje u dvoje obeležiće vašu subotnju veče u toplini vašeg sigurnog doma. Ako ste slobodni, osoba koju sretnete u blizini galerije ostaviće na vas izuzetno snažan i trajan utisak.

Zdravlje: Vaša stopala zahtevaju posebnu negu i odmor, stoga sebi obavezno priuštite kvalitetnu masažu ili toplu kupku sa morskom solju. Izbegavajte zagušljive prostore sa puno ljudi jer vam je potreban svež vazduh za održavanje bistrine uma. Plivanje bi bio apsolutno idealan oblik rekreacije za vaše celo telo tokom ovog letnjeg vikenda.

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