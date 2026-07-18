Da li znate šta je "Mess-ing"? Novi ljubavni trend zaludeo korisnike, inspiracija se krije u Svetskom prvenstvu
Aplikacije za upoznavanje ovog leta beleže pojačan promet, a stručnjaci taj porast povezuju sa Svetskim fudbalskim prvenstvom. Prema nedavnom članku na portalu Mashable, u gradovima domaćinima prvenstva aplikacije za sastanke imaju veći broj povlačenja prstom, lajkova i spajanja u poređenju sa istim periodom prošle godine.
U SAD-u je broj korisnika porastao za više od 15 odsto, aktivnost za oko 25 odsto, a broj spajanja za gotovo 60 odsto u odnosu na jun 2025. Taj fenomen dobio je naziv "Messi-ng", prema fudbalskoj zvezdi Lionelu Mesiju, koji navodno inspiriše samce da budu odvažniji na terenu i van njega.
Pogledajte u galeriji Lionela Mesija na Svetskom prvenstvu 2026:
Šta je zapravo "Messi-ng"?
Izraz "Messi-ng" opisuje pojačano korišćenje aplikacija za upoznavanje tokom Svetskog prvenstva. Razlog povećanog interesa za aplikacije poput Tindera mogao bi biti priliv navijača, snažan osećaj zajedništva i uzbuđenje koje podstiče nadu i pozitivnost, što su dva ključna elementa za korisnike tih platformi.
"'Messi-ng' se za mene ne odnosi direktno na Lionela Mesija. Reč je o onome što se dešava kada se ljudi nađu u okruženju punom novih stvari i uzbuđenja. Tokom Svetskog prvenstva ljudi putuju, slave i okruženi su drugima sa kojima već dele emocionalno iskustvo. Ta kombinacija prirodno čini ljude otvorenijim za povezivanje, bilo da je reč o razgovoru sa nekim u baru ili spajanju na aplikaciji," pojasnila je Kortni Bojer, seksualna edukatorka.
Gledanje tuđeg uspeha može vas podstaći da i sami ciljate više, kako na terenu tako i van njega.
"Kada timovi poput autsajdera sa Zelenortskih Ostrva doguraju tako daleko, to daje nadu i onima koji traže ljubav: 'Ako oni mogu da postignu nešto neočekivano, možda mogu i ja!'", objašnjava Bojer.
Uspeh na aplikacijama za upoznavanje većini se zaista čini kao nešto neočekivano. Ipak, nema štete u pokušaju, kao što nas je naučio i Mesi.
Više od fudbalske zvezde
Trend se, naravno, ne vrti oko samog Mesija. On je samo jedan od brojnih atraktivnih i talentovanih igrača čije se ime zgodno uklapa u naziv trenda. To zapravo dobro opisuje celu situaciju: sve više ljudi aktivnije pokušava da upozna nekoga putem aplikacija.
"Svetsko prvenstvo ne podstiče ljude da se zaljubljuju u fudbalere, iako, jeste li videli Maduku Okojea?. Ono stvara emocionalne uslove zbog kojih su ljudi otvoreniji za upoznavanje," ističe Bojer.
Mnogi samci verovatno su zainteresovaniji za upoznavanje stranih turista nego za uobičajenu ponudu na aplikacijama, a važi i obrnuto. Svetsko prvenstvo donelo je opušteniju energiju u mnoge gradove i podstaklo druženja i povezivanje. Postoji li bolje vreme za sastanke?
"Događaji poput ovog daju ljudima neku vrstu dozvole da budu društveniji, spontaniji i optimističniji u vezi sa upoznavanjem nekog novog. Aplikacije za upoznavanje jednostavno postaju produžetak te energije i uzbuđenja," kaže Bojer.
(Kurir.rs/Index)
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