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Aplikacije za upoznavanje ovog leta beleže pojačan promet, a stručnjaci taj porast povezuju sa Svetskim fudbalskim prvenstvom. Prema nedavnom članku na portalu Mashable, u gradovima domaćinima prvenstva aplikacije za sastanke imaju veći broj povlačenja prstom, lajkova i spajanja u poređenju sa istim periodom prošle godine.

U SAD-u je broj korisnika porastao za više od 15 odsto, aktivnost za oko 25 odsto, a broj spajanja za gotovo 60 odsto u odnosu na jun 2025. Taj fenomen dobio je naziv "Messi-ng", prema fudbalskoj zvezdi Lionelu Mesiju, koji navodno inspiriše samce da budu odvažniji na terenu i van njega.

Pogledajte u galeriji Lionela Mesija na Svetskom prvenstvu 2026:

1/8 Vidi galeriju Lionel Mesi, Svetsko prvenstvo 2026 Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

Šta je zapravo "Messi-ng"?

Izraz "Messi-ng" opisuje pojačano korišćenje aplikacija za upoznavanje tokom Svetskog prvenstva. Razlog povećanog interesa za aplikacije poput Tindera mogao bi biti priliv navijača, snažan osećaj zajedništva i uzbuđenje koje podstiče nadu i pozitivnost, što su dva ključna elementa za korisnike tih platformi.

"'Messi-ng' se za mene ne odnosi direktno na Lionela Mesija. Reč je o onome što se dešava kada se ljudi nađu u okruženju punom novih stvari i uzbuđenja. Tokom Svetskog prvenstva ljudi putuju, slave i okruženi su drugima sa kojima već dele emocionalno iskustvo. Ta kombinacija prirodno čini ljude otvorenijim za povezivanje, bilo da je reč o razgovoru sa nekim u baru ili spajanju na aplikaciji," pojasnila je Kortni Bojer, seksualna edukatorka.

Gledanje tuđeg uspeha može vas podstaći da i sami ciljate više, kako na terenu tako i van njega.

"Kada timovi poput autsajdera sa Zelenortskih Ostrva doguraju tako daleko, to daje nadu i onima koji traže ljubav: 'Ako oni mogu da postignu nešto neočekivano, možda mogu i ja!'", objašnjava Bojer.

Serhio Penja u duelu protiv Lionela Mesija u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP / Profimedia

Uspeh na aplikacijama za upoznavanje većini se zaista čini kao nešto neočekivano. Ipak, nema štete u pokušaju, kao što nas je naučio i Mesi.

Više od fudbalske zvezde

Trend se, naravno, ne vrti oko samog Mesija. On je samo jedan od brojnih atraktivnih i talentovanih igrača čije se ime zgodno uklapa u naziv trenda. To zapravo dobro opisuje celu situaciju: sve više ljudi aktivnije pokušava da upozna nekoga putem aplikacija.

"Svetsko prvenstvo ne podstiče ljude da se zaljubljuju u fudbalere, iako, jeste li videli Maduku Okojea?. Ono stvara emocionalne uslove zbog kojih su ljudi otvoreniji za upoznavanje," ističe Bojer.

Lionel Mesi, Svetsko prvenstvo 2026 Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Mnogi samci verovatno su zainteresovaniji za upoznavanje stranih turista nego za uobičajenu ponudu na aplikacijama, a važi i obrnuto. Svetsko prvenstvo donelo je opušteniju energiju u mnoge gradove i podstaklo druženja i povezivanje. Postoji li bolje vreme za sastanke?

"Događaji poput ovog daju ljudima neku vrstu dozvole da budu društveniji, spontaniji i optimističniji u vezi sa upoznavanjem nekog novog. Aplikacije za upoznavanje jednostavno postaju produžetak te energije i uzbuđenja," kaže Bojer.

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