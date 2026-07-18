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Ljubavni život ponekad se promeni onda kada to najmanje očekujemo. Jedna poruka, slučajan susret ili iskren razgovor mogu potpuno promeniti smer odnosa. Prema astrološkim tumačenjima, sledeća nedelja posebno bi mogla doneti iznenađenja za dva horoskopska znaka. Naravno, horoskop treba shvatiti kao zabavu, no mnogima upravo ovakva razdoblja donesu zanimljive slučajnosti.

Blizanci

Blizanci Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Blizance sledeće nedelje očekuje niz neočekivanih događaja na ljubavnom planu. Osoba iz prošlosti mogla bi se ponovo pojaviti, bilo kroz poruku, poziv ili slučajan susret. Oni koji su slobodni mogli bi se iznenaditi koliko će brzo kliknuti sa nekim koga su donedavno doživljavali samo kao prijatelja ili poznanika. Blizanci koji su u vezi mogli bi sa svojim partnerom otvoriti temu koju su dugo izbegavali. Iskren razgovor mogao bi ukloniti stare nesporazume i dodatno učvrstiti odnos. Važno je da ne donose zaključke naprečac i da budu spremni da saslušaju drugu stranu.

Škorpija

Škorpija Foto: : Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Škorpije očekuje razdoblje snažnih emocija. Neočekivani ljubavni preokret mogao bi doći u trenutku kada će najmanje razmišljati o romantici. Slobodni pripadnici ovog znaka mogli bi upoznati osobu koja će ih odmah zaintrigirati, a prvi utisak mogao bi da preraste u nešto puno ozbiljnije.

Za Škorpije koje su u vezi sledeća nedelja donosi priliku za novi početak. Nakon razdoblja nesigurnosti ili udaljavanja, odnos bi mogao dobiti novu energiju. Iskrenost i spremnost na kompromis pokazaće se ključnima, a mnogi će shvatiti da su upravo male promene dovoljne da vrate bliskost.

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