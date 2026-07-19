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Dnevni horoskop za 26. jun. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele poslednjeg dana u nedelji.

OVAN

Povoljan aspekt ispunjava vaš finansijski sektor pozitivnom energijom, tako da vas danas očekuje dobra sreća, čak i u rizičnim investicijama. Zbližićete se sa osobom koju ste upoznali preko prijatelja. Više se odmarajte.

Ovan Foto: Shutter

BIK

Ključ uspeha ovog dana sastoji se u tome da se pridržavate rasporeda i sve poslove završite na vreme. Finansijski dobitak. Vaš odnos s partnerom dobija nove elemente. To vašoj vezi vraća onaj stari ljubavni žar. Problemi sa sinusima.

Bik Foto: Shutter

BLIZANCI

Povoljni aspekti donose vam povećan obim posla i ubrzavaju dinamiku vašeg finansijskog polja. Unapređenje finansijske situacije. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz stabilnu fazu. Uspešno prevazilazite prethodni nesporazum. Puni ste pozitivne energije.

Blizanci Foto: Shutter

RAK

Dobar nastup u javnosti doneće vam popularnost u profesionalnim krugovima. Uspeh u radu s klijentima i razgovoru s nadređenima. Slobodni Rakovi mogu da se zaljube na prvi pogled u osobu koju su upoznali na putovanju. Glavobolja.

Rak Foto: Shutter

LAV

Ukoliko nastojite da se osamostalite i započnete privatni biznis, sada imate snažnu podršku planeta. Pred vama je novi početak. Izlazak s prijateljima danas bi slobodnim Lavovima mogao doneti sudbinsko poznanstvo. Pad imuniteta.

Lav Foto: Shutter

DEVICA

Usredsredite se tokom dana na komunikaciju s nadređenima. U podršci uticajne osobe krije se vaša mogućnost ekspanzije. Muči vas neizvesnost koju u poslednje vreme osećate u odnosu s partnerom. Sledi ozbiljan razgovor. Pojava ekcema, razlog je veliki stres.

Devica Foto: Shutter

VAGA

Napetost u odnosu s nadređenima može da vam zada glavobolju. Nastupite s diplomatskim tonom. Delikatnu situaciju stvara to što vam se udvara osoba koju poznajete preko posla, i to neko ko vam je nadređeni. Povedite računa o višku kilograma.

Vaga Foto: Shutter

ŠKORPIJA

Uspostavićete nove poslovne kontakte, koji će vam otvoriti sjajnu perspektivu u bliskoj budućnosti. Planetarni aspekti vas postavljaju pred izazov, jer se možete zbližiti s nekim ko vam je do sada bio samo prijatelj. Bol u nogama.

Škorpija Foto: Shutter

STRELAC

Početak saradnje s prijateljima može označiti početak novog ciklusa u vašoj karijeri. Vreme je da se osamostalite. Ovaj dan vam donosi susret sa osobom koja će vam se dopasti na prvi pogled. Nova veza. Više se odmarajte. Planirajte odmor, odlazak na neku udaljenu destinaciju.

Strelac Foto: Shutter

JARAC

Ukoliko se bavite građevinom, nekretninama ili dizajnom, ovaj dan će obeležiti natprosečni poslovni rezultati i dobra zarada. Ovo je period u kojem završavate jedno ljubavno poglavlje iz prošlosti i započinjete nov životni ciklus. Poteškoće s disanjem.

Jarac Foto: Shutter

VODOLIJA

Atmosferu ovog dana obeležiće povoljne vesti od poslovnih saradnika. Očekuje vas proširenje kruga saradnika. Slobodne Vodolije očekuje početak tajne ljubavne veze sa osobom koja nije slobodna. Upala glasnih žica.

Vodolija Foto: Shutter

RIBE

Veliki broj planeta u polju prijatelja i organizacije u kojoj radite naglašava novi modalitet vaše saradnje. Započinjete novu saradnju. Očekuje vas početak veoma romantične i lepe ljubavne veze. Ljubav na prvi pogled. Hladna pića loše deluju na vas, upala grla.

Ribe Foto: Shutter

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