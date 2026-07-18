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Pre nego što su postojali trendovi poput detoksa, skupih suplemenata i modernih dijeta, naše bake su imale jednostavno pravilo - kuvalo se ono što je bilo dostupno, sezonsko i hranljivo.

U kuhinjama naših baka nije bilo egzotičnih namirnica, ali su zato stolovi bili puni jela koja su davala energiju i dugo držala sitost. Mnoge namirnice koje su nekada smatrane "sirotinjskom hranom" danas se vraćaju kao pravi dragulji zdrave ishrane. Ono što se nekada spremalo iz potrebe, danas stručnjaci preporučuju zbog obilja vlakana, vitamina, minerala i blagotvornog uticaja na organizam.

Foto: Vitaliy Arutjunov / Sputnik / Profimedia

Pasulj

Pasulj je decenijama bio jedno od najvažnijih jela na trpezi. Bio je povoljan, lako dostupan i mogao je da nahrani celu porodicu. Danas se ova namirnica sve češće nalazi na jelovnicima zdrave ishrane jer je bogata biljnim proteinima, vlaknima i mineralima. Može se pripremati kao čorba, salata, prebranac ili lagani obrok bez mesa.

Pasulj Foto: Shutterstock

Kupus

Svež, kuvan ili ukiseljen, kupus je bio nezaobilazan u gotovo svakom domaćinstvu. Posebno se cenio kiseli kupus tokom zime, kada nije bilo mnogo svežeg povrća. Danas je ponovo cenjen zbog fermentacije, vlakana i niskog sadržaja kalorija. Od sarme do domaćih čorbi i salata, kupus je dokaz da tradicionalna kuhinja može biti i ukusna i zdrava.

Svadbarski kupus Foto: RINA

Raštan

Raštan je nekada bio skromno povrće iz bašte, naročito u krajevima gde su ljudi koristili sve što je priroda nudila. Pripremao se sa krompirom, pasuljem ili suvim mesom, a danas ponovo privlači pažnju zbog bogatstva vlaknima, vitaminima i mineralima. Ovo lisnato povrće polako vraća svoje mesto među zdravim namirnicama.

raštan Foto: Robert Byron / Panthermedia / Profimedia

Palenta

Palenta je bila simbol jednostavnog, toplog i zasitnog obroka. Kuvana od kukuruznog brašna, jela se uz sir, mleko, pavlaku, gulaš ili samo sa malo putera. Danas je ponovo popularna, jer je prirodno bez glutena i može biti odlična osnova za razne zdrave kombinacije.

palenta Foto: Shutterstock

Ovas

Ovas je dugo bio skromna namirnica koja se vezivala za jednostavna jela. Danas su ovsene pahuljice među najpopularnijim izborima za doručak, jer sadrže vlakna i mogu pomoći da duže ostanemo siti. Od kaša i domaćih keksića do granole i zdravih hlebova – ovas je dokaz da nekadašnje siromašno jelo može postati savremeni hit.

ovas Foto: Profimedia

Sočivo

Sočivo je bilo cenjeno jer se brzo priprema i dugo čuva. U danima kada meso nije bilo često na stolu, predstavljalo je važan izvor hranljivih materija. Danas ga mnogi biraju jer je bogato biljnim proteinima, vlaknima i gvožđem. U čorbama, salatama, namazima ili varivima, sočivo pokazuje koliko jedna skromna namirnica može biti raznovrsna.

sočivo Foto: Shutterstock

Cvekla

Cvekla je nekada najčešće završavala kao jednostavna salata uz ručak ili zimnica. Danas je mnogi nazivaju superhranom zbog prirodnih pigmenata, vlakana i minerala koje sadrži. Može se jesti kuvana, pečena, ukiseljena ili dodata u zdrave napitke. Ono što je nekada bilo samo bakin prilog, danas je prava zvezda modernih tanjira.

cvekla Foto: Shutterstock

(Kurir.rs/ Žena)

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