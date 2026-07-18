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Dobitnik džekpota lutrije Pauerbol vrednog 1,82 milijarde dolara otkriven je kao Trejsi Hartvik, mlađi brat gradonačelnika Severnog Litl Roka u Arkanzasu Terija Hartvika, objavili su danas američki mediji.

Hartvik je osvojio drugi najveći džekpot u istoriji Pauerbola nakon izvlačenja 24. decembra 2025. godine, a tiket vredan 30 dolara kupio je na benzinskoj pumpi i prodavnici Merfi USA u Kabotu u Arkanzasu, preneo je Njujork post.

On je odigrao 10 kombinacija uz opciju Pauer plej, a dobitnu kombinaciju činili su brojevi 4, 25, 31, 52, 59 i Pauerbol broj 19.

Hartvik je nagradu preuzeo 5. januara i izabrao jednokratnu isplatu od 834,9 miliona dolara, Telegraf prenosi Tanjug.

Nakon poreza, dobio je oko 565 miliona dolara, dok je oko 219 miliona dolara pripalo Poreskoj upravi SAD i Ministarstvu finansija Arkanzasa.

Foto: Zorana Jevtić

Hartvikov identitet mogao je da ostane poverljiv samo šest meseci, jer zakon Arkanzasa iz 2021. godine ograničava anonimnost dobitnika lutrije koji su u srodstvu sa izabranim zvaničnicima.

Ostali dobitnici u toj saveznoj državi mogu da ostanu anonimni do tri godine.

Prema pisanju medija, Hartvikov brat Timoti dobio je tri odsto od preostalog iznosa od oko 18,1 miliona dolara, dok je ostatak pripao drugom rođaku čiji identitet nije objavljen.

Gradonačelnik Severnog Litl Roka Teri Hartvik trenutno služi treći mandat.

Na tu funkciju ponovo je izabran 2020. godine, a 2024. godine kandidovao se bez protivkandidata.

On se ranije ove godine našao pod istragom zbog navoda da je neprimereno dodirivao dve tinejdžerke nakon božićnog nastupa školskog hora, ali protiv njega nije podignuta optužnica, nakon što istražitelji nisu pronašli dovoljno dokaza za krivični postupak.

Gradonačelnikova kancelarija nije komentarisala dobitak njegovog brata na lutriji.

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