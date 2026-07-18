Slušaj vest

Zanimljiva situacija u "Superpoteri". Voditelj Jovan Memedović pokrenuo je temu oko teorija zavere koje se odnose za popularni kviz. U konverzaciju su se uključili Tragači, te su otkrili neke bizarne činjenice. Naravno, iz domena teorija zavere.

Pre toga, Jovan Memedović otkrio je da li Tragači dobijaju pitanja pre početka "Superpotere".

Jovan Memedović: Ima ih koji vide u svemu tome teoriju zavere tipa pa me pitaju kad me sretnu: 'Je l’ oni tvoji tragači baš toliko sve znaju? Da nije možda da oni dobijaju pitanja pre?'

Tragač Milan Bukvić: Prvi pu čujem! (smeh)

Tragač Žarko Stevanović: Isto.

Jovan Memedović: Pričaju mi, isto. I ja kažem – ne. Opet teorija zavere.

Tragač Dušan Macura: Joco, nije to ništa. Ja sam negde nedavno pročitao da postoje, očigledno, ljudi neki koji veruju i ubeđeni su da Australija ne postoji.“

Jovan Memedović: Australija? Australija...

Tragač Žarko Stevanović: Ali imaš to i u našim okvirima, kod nas postoje ljudi koji veruju da Petrovac na Mlavi ne postoji. (smeh)

(Kurir.rs/ Telegraf)

Ne propustitePop kulturaJovan Memedović se požalio na jake bolove usred "Superpotere": Takmičarka mu odmah reagovala
Jovan Memedović u studiju kviza Potera
ZanimljivostiDramatična situacija u kvizu Superpotera: Takmičar bio na korak od poraza, a onda osvojio pola miliona dinara
Takmičar Mašan i Jovan Memedović u kvizu Superpotera
ZanimljivostiOtkazano emitovanje kviza "Superpotera": Ove nedelje se neće prikazivati, RTS otkrio razlog
Superpotera
Zanimljivosti"Dobrodošao, brate moj izgubljeni": Nesvakidašnja situacija u Superpoteri, Dušan Macura nasmejao celu Srbiju
Dušan Macura je Tragač u novoj sezoni kviza Potera

Bonus video: 

00:41
Takmičar zabagovao u Slagalici Izvor: RTS