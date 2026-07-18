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Zanimljiva situacija u "Superpoteri". Voditelj Jovan Memedović pokrenuo je temu oko teorija zavere koje se odnose za popularni kviz. U konverzaciju su se uključili Tragači, te su otkrili neke bizarne činjenice. Naravno, iz domena teorija zavere.

Pre toga, Jovan Memedović otkrio je da li Tragači dobijaju pitanja pre početka "Superpotere".

Jovan Memedović: Ima ih koji vide u svemu tome teoriju zavere tipa pa me pitaju kad me sretnu: 'Je l’ oni tvoji tragači baš toliko sve znaju? Da nije možda da oni dobijaju pitanja pre?'

Tragač Milan Bukvić: Prvi pu čujem! (smeh)

Tragač Žarko Stevanović: Isto.

Jovan Memedović: Pričaju mi, isto. I ja kažem – ne. Opet teorija zavere.

Tragač Dušan Macura: Joco, nije to ništa. Ja sam negde nedavno pročitao da postoje, očigledno, ljudi neki koji veruju i ubeđeni su da Australija ne postoji.“

Jovan Memedović: Australija? Australija...

Tragač Žarko Stevanović: Ali imaš to i u našim okvirima, kod nas postoje ljudi koji veruju da Petrovac na Mlavi ne postoji. (smeh)

(Kurir.rs/ Telegraf)

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