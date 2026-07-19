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U planinskim predelima severne Jermenije smešteno je selo Fioletovo, specifična oaza na Kavkazu u kojoj već skoro dva stoleća utočište pronalaze staroverci poznati kao molokani. Sa kućama koje krase autentični drveni duborezi, svetlookim žiteljima i jedinstvenim načinom života, ovo mesto ostavlja utisak kao da je potpuno izolovano od modernog vremena.

U Fioletovu su duvan, alkohol i televizijski prijemnici strogo zabranjeni, dok se nepristojan rečnik nikada ne može čuti. Meštani se dosledno drže pravila naslednika, oslanjajući se na skromnost i očuvanje vekovnih tradicija. Za ovu zajednicu verski rituali nemaju nikakve veze sa zvaničnom pravoslavnom hijerarhijom - oni ne prihvataju ikone, ne praktikuju klasično krštenje krstom, a obred krštavanja nazivaju "kstine".

Pogledajte u galeriji kako izgleda selo Fioletovo:

1/6 Vidi galeriju Selo Fioletovo Foto: Yvan Travert / akg-images / Profimedia

Prema jednoj verziji, njihovo ime potiče od toga što su tokom posnih dana jeli mlečne proizvode, što je bilo u suprotnosti sa kanonima pravoslavne crkve, zbog čega ih je car Nikola Prvi proterao u daleke krajeve. Sa druge strane, sami molokani odbacuju takvo tumačenje i ističu da je naziv inspirisan biblijskim izrazom "duhovno mleko". Fioletovo danas broji oko 1.500 stanovnika raspoređenih u 380 domova, duž svega dve glavne seoske ulice. Ovi vredni i pošteni ljudi ne nameću svoje proizvode kupcima, već ih prodaju tiho i smireno, a njihova bleda lica podsećaju na likove sa istorijskih umetničkih dela. Prolaznike širom Jermenije na njihovim tezgama najviše privlače domaći krompir, mleko i specifičan kiseli kupus.

Strogi običaji

Život unutar ove staroveračke zajednice podređen je strogim normama: muškarci puštaju bradu tek nakon stupanja u brak, žene nose svedene haljine sa belim keceljama, dok se fotografisanje smatra "đavolskim" poslom. Prve grupe molokana naselile su se u ove nepristupačne predele 1840. godine, nakon što su proterane iz Tambovske gubernije. Vlasti su verovale da će se među kavkaskim narodima ovi doseljenici brzo asimilovati, međutim dogodilo se sasvim suprotno – stvorena je izuzetno složna zajednica koja je u potpunosti očuvala ruske običaje. Iako su plodne ruske ravnice zamenili kamenitim i surovim kavkaskim tlom, uspeli su da lokalno stanovništvo poduče raznim zanatima i novim poljoprivrednim metodama, istovremeno prihvatajući i pojedine lokalne navike.

Selo Fioletovo Foto: Yvan Travert / akg-images / Profimedia

Središte kiselog kupusa

Fioletovo je s vremenom steklo status svojevrsnog centra za proizvodnju kiselog kupusa. Svaka porodica obrađuje sopstvenu parcelu pod ovom kulturom, a kupus koji se kiseli u hrastovim buradima sa šargarepom prepoznatljiv je u celom regionu. Meštani objašnjavaju da se tajna uspeha krije u velikim porodičnim količinama i maksimalnoj posvećenosti tokom pripreme.

U selu se bezuslovno poštuju radna etika i jasna hijerarhija, pa se sve ključne odluke donose zajednički, uz blagoslov i savete presvitera - duhovnog vođe sela. U ranijim vremenima, njihovo kolektivno gazdinstvo (kolhoz) spadalo je u najuspešnija u okrugu, dok je tokom sovjetske ere selo snabdevalo kiselim kupusom tržišta širom Sovjetskog Saveza.

Moralni principi

Ovu zajednicu oduvek odlikuju visoki moralni standardi. Prekršaji i sukobi u Fioletovu su prava retkost, a ukoliko do njih i dođe, meštani izbegavaju sudske organe jer veruju da je osuđivanje drugog čoveka ogroman greh i teret za sopstvenu dušu. Skromnost je i dalje duboko ukorenjena, što dokazuje i primer pedesetak meštana koji odbijaju da primaju državne penzije, vođeni stavom da nije u redu uzimati novac koji nisu direktno zaradili svojim rukama.

Selo Fioletovo Foto: Yvan Travert / akg-images / Profimedia

Fioletovo predstavlja nesvakidašnji primer opstanka ruske tradicije u jermenskom okruženju. Iako u novije vreme mlađe generacije sve češće napuštaju selo zbog posla i školovanja, molokani u Fioletovu ostaju verni korenima, pronalazeći u kavkaskim planinama mir, bezbednost i stabilnost. Daleko od urbanog sveta i TV predajnika, život se ovde odvija po sopstvenim pravilima, utemeljen na jednostavnosti i duhovnim vrednostima.

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