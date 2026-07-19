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Napete završnice sada su već očekivane kada je reč o Superpoteri. Ipak, ima slučajeva u kojima, koliko god navikli do sada, sedimo na ivicama fotelje navijajući za favorite. U najnovijoj epizodi Superpotere, za neizvesnost je bio zadužen Dejan Vacić iz Pirota. Hrabrošću i znanjem, ustremio se na svo četvoro Tragača u pokušaju da osvoji 1.200.000 dinara.

Obećanje pred sam okršaj

Pred početak "okršaja" voditelj ga je upitao na šta će potrošiti novac ukoliko ga osvoji, na šta je Dejan samo rekao: "Obećao sam dve stvari, ali o tome ćemo posle pobede".

Dejan Vacić, pobednika kviza Superpotera Foto: RTS

Napeta borba do poslednje sekunde

Sekunde su "curile" i na njegovom, i na satu Tragača, ali niko nije posustajao. Naprotiv, borba je postajala sve žešća kako je vreme isticalo. U korist Dejana, presudila je jedna sekunda, ali ne zahvaljujući sreći, već upravo njegovoj staloženosti i brzom razmišljanju u presudnim trenucima.

Humanitarni gest

Usledio je gromoglasni aplauz, čestitke Memedovića i Tragača, ali svi su čekali sa nestrpljenjem samo jedno - da Dejan konačno kaže šta je obećao. Ispostaviće se da će svojim obećanjem dodatno oduševiti sve prisutne, ali i publiku kraj malih ekrana.

Dejan Vacić, pobednika kviza Superpotera Foto: RTS

"Obećao sam dve stvari. Prva stvar je da doniram ženskom košarkaškom klubu "Gimnazijalac" iz Pirota, devojčicama iz pionirske i mlađe pionirske sekcije, novu garnitura dresova. Druga stvar je za Osnovnu muzičku školu "Gostuški", takođe iz Pirota, jedan od instrumenata, najverovatnije električni klavir", ispričao je Dejan izazvavši još veći aplauz.

"Bravo! Pa Vi ste već sada heroj grada Pirota. Dejane, ovo je bilo sve u velikom stilu", čestitao mu je Memedović.

Pogledajte video: Insert iz kviza "Potera"