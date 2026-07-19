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Dok neki ljudi teško mogu zamisliti život bez partnera, drugi se odlično osećaju i kada su sami. Ne traže ljubav po svaku cenu, ne boje se samoće i znaju da ispune život hobijima, prijateljima, putovanjima i ličnim ciljevima. Astrolozi smatraju da pojedini horoskopski znakovi posebno cene svoju nezavisnost te se ne osećaju manje ispunjeno ako trenutno nisu u vezi.

To ne znači da nisu sposobni za ljubav ili predan odnos, već da svoju sreću ne vežu isključivo za ljubavni status. Prema astrološkim tumačenjima, upravo ova četiri znaka najčešće uživaju u samačkom životu.

Vodolija

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vodolije izuzetno cene slobodu i mogućnost da same odlučuju o svom vremenu i životu. Pripadnici ovog znaka vole da razvijaju svoje interese, upoznaju nove ljude i istražuju ideje koje ih inspirišu, a pritom ne osećaju potrebu da uvek imaju partnera uz sebe. Kada su sami, imaju dovoljno prostora za sve ono što ih ispunjava. Vezu će prihvatiti samo ako osećaju da ih partner razume i ne pokušava da ograniči njihovu nezavisnost. U suprotnom će radije ostati samci.

Strelac

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Strelčevi vole slobodu, putovanja i nova iskustva. Njihova radoznalost i želja za istraživanjem sveta često su jače od potrebe za ozbiljnom vezom. Upravo zato ne doživljavaju samački život kao nešto negativno. Pripadnici ovog znaka uživaju u mogućnosti da spontano menjaju planove i donose odluke bez dogovaranja sa drugima. Vezu žele tek kada upoznaju osobu koja će deliti njihov način života i razumeti njihovu potrebu za nezavisnošću.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Device su vrlo samostalne i retko osećaju potrebu da budu u vezi samo zato da ne bi bile same. One cene mir, red i vreme koje mogu posvetiti sebi, poslu ili hobijima. Pripadnici ovog znaka imaju visoke kriterijume kada biraju partnera. Ne pristaju na odnos koji ih ne ispunjava i radije će ostati sami nego biti u vezi koja im donosi stres ili nesigurnost. Zbog toga im samački život često odgovara više nego kompromisi koje zahteva pogrešan odnos.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Jarčevi su izrazito usmereni na svoje ciljeve i često daju prednost poslu, obrazovanju ili ličnom napretku. Ljubav im jeste važna, ali nije jedino područje života koje ih ispunjava. Pripadnici ovog znaka ne osećaju pritisak da moraju imati partnera kako bi bili srećni. Dok ne upoznaju osobu sa kojom vide zajedničku budućnost, zadovoljni su sopstvenim ritmom života. Samački život doživljavaju kao priliku da se usredsrede na ono što im je u tom trenutku najvažnije.

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