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Nedeljni horoskop ove sedmice donosi uzbudljive promene na polju posla, ljubavi i zdravlja za sve horoskopske znakove u narednih sedam dana.

Ovan

Ovan Foto: Shutterstock

Posao: Ponedeljak započinjete sa ogromnom količinom energije, ali pazite da u sredu ne uđete u nepotreban sukob sa nadređenima zbog sitnice. Vaša takmičarska narav doći će do izražaja u četvrtak kada ćete morati da odbranite svoju ideju pred celim timom. Petak donosi neočekivanu vest o povišici ili bonusu koji ste dugo čekali. Vikend iskoristite za planiranje novih projekata jer će vam mozak raditi punom parom.

Ljubav: U utorak biste mogli doneti impulsivnu odluku vezanu za osobu koju ste tek upoznali, pa pokušajte barem malo da usporite. Sredina nedelje donosi stabilnost u dugim vezama, iako će partner u četvrtak zahtevati više pažnje nego inače. Slobodni Ovnovi mogli bi da dožive sudbinski susret na sasvim običnom mestu poput prodavnice ili benzinske pumpe. Nedelja je idealna za romantični izlet u prirodu koji će ojačati vašu bliskost.

Zdravlje: Početkom nedelje osećaćete se nepobedivo, ali pripazite na glavobolje uzrokovane predugim gledanjem u ekran mobilnog telefona. Četvrtak nosi rizik od manjih sportskih povreda, pa nemojte forsirati intenzivne treninge ako se osećate umorno. Pijte više vode jer bi vam dehidratacija mogla pokvariti planove za petak uveče. San će vam biti preko potreban tokom celog vikenda kako biste obnovili zalihe adrenalina.

Bik

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Posao: Vaša urođena strpljivost biće testirana već u utorak kada će se pojaviti tehnički problemi na važnom projektu. Sreda je povoljan dan za rešavanje administrativnih zaostataka i potpisivanje ugovora koji su nedeljama bili na čekanju. Finansijska situacija se popravlja u petak zahvaljujući mudrom ulaganju iz prošlosti. Ne dozvolite da vas kolege u subotu nagovore na prekovremeni rad koji vam trenutno nije potreban.

Ljubav: Ova nedelja posvećena je hedonizmu u dvoje, a vrhunac će biti zajednička večera u sredu koju ćete sami pripremiti. Subota donosi manju prepirku oko kućnih poslova, ali vaša praktična narav brzo će pronaći kompromisno rešenje. Ako ste slobodni, osoba iz prošlosti mogla bi da vam pošalje poruku koja će vas naterati na razmišljanje o drugoj šansi. Nedelja je rezervisana za mirne trenutke i planiranje zajedničkog letovanja.

Zdravlje: Mogli biste osetiti napetost u predelu vrata i ramena sredinom nedelje, pa bi masaža bila izvrstan izbor. Pripazite na unos teške hrane u četvrtak jer će vam probava biti osetljivija nego inače. Boravak na svežem vazduhu tokom vikenda pomoći će vam da razbistrite misli i rešite se nakupljenog stresa. Lagane šetnje šumom ili parkom biće korisnije od bilo kakve teretane.

Blizanci

Blizanci Foto: Shutterstock

Posao: Vaše komunikacijske veštine biće ključne u ponedeljak kada ćete morati da pregovarate sa teškim klijentom. Sreda donosi mnoštvo telefonskih poziva i sastanaka, ali pazite da ne izgubite fokus na najvažnijem zadatku. U petak bi mogao da se dogodi mali nesporazum u imejl komunikaciji, stoga dvaput proverite svaku napisanu reč. Kreativni blok koji ste osećali prošle nedelje nestaće u subotu ujutru uz prvu kafu.

Ljubav: Vaša radoznalost odvešće vas u četvrtak u zanimljiv razgovor sa neznancem koji deli vaše neobične hobije. U stabilnim vezama, petak je rezervisan za duboke razgovore koji će razjasniti neke nedoumice iz prošlosti. Vikend donosi poziv na proslavu gde ćete biti u centru pažnje i privlačiti poglede mnogih prisutnih. Slobodni Blizanci mogli bi se naći u dilemi između dve podjednako privlačne osobe.

Zdravlje: Nervni sistem vam je pod opterećenjem, pa bi bilo dobro smanjiti unos kofeina već od utorka. Mogući su problemi sa nesanicom u četvrtak uveče, stoga izbegavajte ekrane sat vremena pre odlaska u krevet. Vežbe disanja pomoći će vam da ostanete smireni tokom užurbanog petka. Nedeljna šetnja kraj vode doneće vam potreban mentalni mir i svežinu za novu nedelju.

Rak

Rak Foto: Shutterstock

Posao: Intuicija će vas u utorak spasiti od sklapanja lošeg poslovnog dogovora koji se na prvu činio savršenim. Sredina nedelje donosi zaštitnički nastrojenog mentora koji će vam pomoći u rešavanju kompleksnog zadatka. U petak ćete osetiti umor od timskog rada, pa će vam samostalno rešavanje obaveza najbolje odgovarati. Očekujte važnu vest vezanu za promenu radnog mesta ili napredovanje pred sam kraj radne nedelje.

Ljubav: Početak nedelje donosi nalet nostalgije, možda ćete razmišljati o starim ljubavima dok slušate određenu pesmu. Partner će vas u sredu iznenaditi sitnicom koja pokazuje koliko vas zapravo poznaje i ceni. Subotnja večer idealna je za intimnu atmosferu kod kuće uz film i mirisne sveće. Slobodni Rakovi mogli bi preko porodičnog okupljanja da upoznaju osobu koja će im se odmah svideti.

Zdravlje: Emotivne promene mogle bi da utiču na vaš apetit, pa se potrudite da održite redovne obroke uprkos stresu. Hidratacija je ključna u četvrtak, jer bi mogla da se pojavi prolazna vrtoglavica ili umor. Alergije bi mogle biti pojačane u petak, pa izbegavajte mesta sa puno prašine ili polena. Nedelja je savršen dan za duže spavanje i potpuno isključivanje svih alarma.

Lav

Lav Foto: Shutterstock

Posao: Ponedeljak je vaš dan za sjaj, dominiraćete svakim sastankom na kojem se pojavite sa novim predlozima. Sreda donosi talas kreativnosti koji će rezultirati novim projektom, ali pripazite na ljubomorne kolege u četvrtak. U petak izbegavajte kancelarijska ogovaranja jer bi vaše reči mogle pogrešno da se protumače i dođu do šefova. Vaš ponos biće nahranjen javnim priznanjem vašeg truda tokom subotnjeg jutra.

Ljubav: Strastvena nedelja započinje već u utorak, kada će vam partner prirediti iznenađenje koje nećete tako lako zaboraviti. Četvrtak donosi manji sukob ega oko toga ko je u pravu, no pomirenje u petak biće vrlo slatko. Vikend je savršen za glamurozni izlazak na kojem ćete biti najlepši par u prostoriji. Ako ste slobodni, nečiji uporni komplimenti mogli bi vas konačno naterati da pristanete na kafu.

Zdravlje: Srce i cirkulacija zahtevaju vašu pažnju, pa izbegavajte preterano izlaganje suncu tokom najtoplijeg dela dana. Nemojte forsirati treninge u teretani u sredu jer bi vaša leđa mogla da reaguju bolom. Više voća i svežeg povrća u ishrani pomoći će vam da zadržite visok nivo energije. Nedelja je idealna za opuštanje uz laganu muziku i negu kože.

Devica

Devica Foto: Shutterstock

Posao: Analitički ćete pristupiti svakom problemu u ponedeljak, što će sprečiti veliku grešku koju je napravio neko drugi. Utorak je dan kada ćete morati da budete precizni u finansijskim izveštajima jer će svaka decimala biti važna. U četvrtak će vaša samozatajnost biti prekinuta pozivom na sastanak sa visokim menadžmentom. Organizacione veštine koje pokažete u petak uštedeće celom timu sate bespotrebnog posla.

Ljubav: Analiziranje svakog partnerovog pokreta u sredu moglo bi da dovede do nepotrebne napetosti, pa pokušajte da budete spontaniji. Mala, ali značajna gesta pažnje u četvrtak popraviće atmosferu u vašem domu nakon dugog dana. Slobodne Device mogle bi osetiti privlačnost prema nekome koga sreću na kursu ili u biblioteci. Vikend iskoristite za čišćenje zajedničkog prostora, što će vam oboma doneti osećaj mira.

Zdravlje: Probavni sistem biće vam osetljiviji nego obično, stoga u sredu izbegavajte začinjenu i brzu hranu. Priprema obroka unapred pomoći će vam da se hranite zdravije i izbegnete grickalice na poslu. U subotu biste mogli osetiti blagu bol u donjem delu leđa, pa se preporučuje istezanje. Meditacija ili pisanje dnevnika pomoći će vam da smirite analitički um pre spavanja.

Vaga

Vaga Foto: Shutterstock

Posao: Diplomatski ćete rešiti spor između dva saradnika u utorak, čime ćete učvrstiti svoju poziciju u kolektivu. Četvrtak je usmeren na partnerske odnose i sklapanje novih savezništava koja će vam biti korisna u budućnosti. Petak donosi vizuelno osveženje vašeg radnog mesta što će pozitivno uticati na vašu produktivnost. Iako volite ravnotežu, u subotu ćete morati da donesete jednu brzu odluku vezanu za dodatni izvor zarade.

Ljubav: Tražićete harmoniju u vezi celu nedelju, a u sredu ćete morati da vodite jedan ozbiljan, ali isceljujući razgovor. Vikend donosi poziv na venčanje ili zabavu koji ne biste trebali da odbijete jer vas očekuju zanimljiva poznanstva. Partner će u petak uveče biti posebno romantičan, što će vam pomoći da zaboravite na sve poslovne brige. Slobodne Vage mogle bi se zaljubiti na prvi pogled u osobu sa istančanim stilom.

Zdravlje: Bubrezi i mokraćni sistem zahtevaju više tečnosti, pa pijte biljne čajeve i vodu tokom celog dana. Pripazite na držanje dok sedite za radnim stolom jer bi mogli da vam se jave bolovi u ramenima. Lagana joga ili pilates u petak pomoći će vam da postignete željenu ravnotežu tela i duha. Nedelja je savršen dan za druženje sa prijateljima koje će vas emocionalno nahraniti.

Škorpija

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Posao: Vaš intenzivan fokus na tajni projekt doneće prve rezultate već u sredu ujutru, što će vas jako razveseliti. Izbegavajte borbu za moć sa nadređenima u petak jer trenutno niste u poziciji da diktirate sve uslove. Vaša strast prema poslu biće prepoznata od strane kolega koji će od vas tražiti savet o osetljivoj temi. Subota je dan kada biste mogli dobiti ponudu za honorarni rad koji se savršeno uklapa u vaš raspored.

Ljubav: Ova nedelja pršti od strasti i misterije, a u utorak ćete otkriti nešto novo i uzbudljivo o svom partneru. Iskren razgovor u četvrtak uveče ukloniće senku sumnje koja se nadvila nad vaš odnos u proteklom periodu. Slobodni Škorpioni mogli bi doživeti intenzivnu hemiju sa nekim koga sretnu u večernjem izlasku u petak. Nedelja je rezervisana za duboku emocionalnu povezanost i planiranje zajedničke budućnosti bez tajni.

Zdravlje: Intenzivni treninzi u teretani pomoći će vam da izbacite nakupljeni bes ili frustraciju sredinom nedelje. Pripazite na upalne procese u telu, posebno ako osetite prve znakove prehlade u četvrtak. Reproduktivno zdravlje zahteva redovne kontrole, pa nemojte odlagati termine koje ste već trebali da obavite. Vikend posvetite detoksikaciji organizma uz sveže ceđene sokove i puno sna.

Strelac

Strelac Foto: Shutterstock

Posao: Razmišljaćete o velikim promenama u ponedeljak, možda čak i o promeni karijere ili odlasku u inostranstvo. Sreda donosi uspešan kontakt sa nekim iz druge države koji će vam otvoriti nova poslovna vrata. Pripazite na birokratske greške u petak jer bi jedan krivi potpis mogao da odloži važnu isporuku. Vaša direktnost na sastanku u četvrtak mogla bi nekoga da uvredi, pa pokušajte biti malo taktičniji.

Ljubav: Slobodoljubiva narav doći će do izražaja početkom nedelje, kada ćete poželeti više vremena samo za sebe. Spontano putovanje koje ćete isplanirati za vikend oživeće iskru u vašoj vezi i doneti nove uspomene. Slobodni Strelčevi mogli bi putem društvenih mreža da započnu komunikaciju sa osobom koja živi u drugom gradu. Nedelja je dan za iskrenost i deljenje snova o kojima dosad niste pričali sa partnerom.

Zdravlje: Pokretljivost kukova i butina biće vam prioritet ove nedelje, pa razmislite o dugim šetnjama ili vožnji bicikla. Izbegavajte podizanje teških predmeta u četvrtak kako biste sprečili nepotrebne povrede kičme. Povećajte unos vitamina C i magnezijuma kako biste se lakše nosili sa nedeljnim obavezama koje su pred vama. Svež vazduh i sunčeva svetlost biće vaš najbolji lek za svako loše raspoloženje.

Jarac

Jarac Foto: Shutterstock

Posao: Vaš disciplinovani pristup radu biće nagrađen u utorak kada ćete primiti vest o mogućem unapređenju. Sreda donosi naporan radni tempo, ali vaša ambicija neće dozvoliti da ijedan zadatak ostane nedovršen. U petak ćete se fokusirati na dugoročne planove i finansijsku stabilnost, što će vam doneti miran san. Ne dopustite da vam neozbiljnost kolega u četvrtak pokvari planirani tok važnog sastanka.

Ljubav: Ozbiljni razgovori o zajedničkom životu ili finansijama obeležiće sredu, ali ishod će biti pozitivan za oba partnera. Petak uveče rezervišite isključivo za voljenu osobu jer bi mogla da se oseti zapostavljeno zbog vašeg posla. Slobodni Jarčevi mogli bi u subotu uveče da upoznaju nekoga ko deli njihove visoke moralne vrednosti i ambicije. Nedelja je dan za porodične obaveze koje će proći u neočekivano veselom raspoloženju.

Zdravlje: Zglobovi, a posebno kolena, mogli bi da vam budu osetljivi tokom vežbanja sredinom nedelje. Osigurajte svom telu dovoljno kalcijuma i vitamina D kako biste ojačali kosti i sprečili umor. Kratki odmori tokom radnog dana u petak pomoći će vam da zadržite koncentraciju do samog kraja. Uveče se opustite uz toplu kupku koja će opustiti vaše mišiće i pripremiti vas za miran vikend.

Vodolija

Vodolija Foto: Shutterstock

Posao: Inovativne ideje koje predložite u ponedeljak naići će na odobravanje, iako će ih neke kolege smatrati previše radikalnim. Sreda donosi manje tehničke probleme sa računarom ili internetom, pa budite spremni na improvizaciju. Vaš nekonvencionalan pristup rešiće jedan dugogodišnji problem u petak popodne, na opšte oduševljenje tima. Finansijski dobitak kroz neobičan izvor mogao bi da vas iznenadi u subotu ujutru.

Ljubav: Početkom nedelje osećaćete potrebu za nezavisnošću, pa će vam solo šetnja u utorak uveče biti preko potrebna. Neočekivana poruka od starog prijatelja u četvrtak mogla bi da probudi neka davno zaboravljena osećanja. Vikend je idealan za grupna druženja, festivale ili posete galerijama gde ćete se osećati u svom elementu. Slobodne Vodolije privući će nekoga svojom originalnošću i britkim smislom za humor u subotu.

Zdravlje: Skučni zglobovi su vam slaba tačka ove nedelje, pa budite oprezni pri hodanju po neravnom terenu ili stepenicama. Isprobajte novu metodu opuštanja poput zvučnih kupki ili vođene meditacije u petak uveče. Krvotok će vam raditi bolje ako uvedete više lagane fizičke aktivnosti u svoju svakodnevicu. Nedelja je dan za mentalni reset i odvajanje od svih digitalnih uređaja barem na nekoliko sati.

Ribe

Ribe Foto: Shutterstock

Posao: Intuicija će vas nepogrešivo voditi kroz poslovne lavirinte u utorak, kada će vam se ponuditi sumnjiva saradnja. Kreativni zanos u četvrtak omogućiće vam da završite projekat koji vas je mučio nedeljama. U petak budite posebno oprezni sa brojevima i ugovorima jer biste u svojoj sanjivosti mogli da previdite važan detalj. Kolega će vas u sredu tražiti pomoć oko privatnog problema, što će ojačati vašu poslovnu povezanost.

Ljubav: Setni i romantični tjedan donosi vam osećaj kao da ste u filmu, posebno u sredu uveče. Slobodne Ribe mogle bi da dožive filmski susret na kiši ili u javnom prevozu koji će ih ostaviti bez daha. Vikend je savršen za odlazak na more ili reku, gde ćete sa partnerom moći da uživate u tišini i razumevanju bez reči. Nedelja donosi pojačanu osetljivost, pa se okružite ljudima koji vam pružaju isključivo podršku.

Zdravlje: Stopala će vam biti posebno osetljiva, pa je udobna obuća apsolutni prioritet tokom cele nedelje. Meditacija će vam u subotu pomoći da očistite mentalnu maglu i rešite se tuđih negativnih emocija koje ste upili. Pripazite na unos tečnosti, ali izbegavajte previše slatka pića koja vam naglo podižu šećer. San sa neobičnim porukama mogao bi vam u nedelju otkriti šta vaše telo doista treba.

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