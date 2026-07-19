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Kada postanemo vlasnici stare nekretnine, uglavnom se fokusiramo na prepravke - maštamo o rušenju pregrada, proširenju prostorija i uvođenju modernih rešenja. Ipak, boravak u takvom ambijentu neretko nas uveri da su upravo te nesavršenosti ono što kući daje autentičan pečat i neprocenjivu vrednost.

Jedna mlada žena je sa svojim suprugom nameravala da kompletno rekonstruiše građevinu podignutu pre više od sto godina, ali su je skriveni istorijski segmenti i energija prostora naveli da odustane od radikalnih zahvata. Nina Beht ističe da su skrivene stepenice i stari arhitektonski elementi u kolonijalnom objektu iz 1905. godine potpuno preokrenuli njenu viziju o adaptaciji i očuvanju starina.

Kada je Nina preuzela ključeve ovog vek starog zdanja, verovala je da će prve dane provesti u razgovorima sa majstorima, planiranju rušenja i analiziranju koje pregradne zidove treba ukloniti. Umesto toga, prvu sedmicu je provela brišući prozore, raspakujući stvari i zaljubljujući se u arhitekturu koju je prvobitno želela da izmeni. Svoje prve impresije podelila je na TikTok-u, a njena neočekivana promena stavova naišla je na veliko razumevanje publike.

"Kada smo kupili kuću, planirala sam mnogo dramatičniju renovaciju", izjavila je dvadesetsedmogodišnja Nina Beht i pojasnila je da joj je namera bila da spoji kuhinjski deo, trpezariju i plakar u prostranu open-spejs kuhinju, kao i da reorganizuje spavaće sobe u komforan glavni apartman. Međutim, kada su se uselili i počeli da borave u sobama, zgrada im je prenela sasvim drugačiju poruku. Ono što je na nacrtu delovalo kao prostor zreo za rušenje, uživo se pokazalo kao dragoceno istorijsko nasleđe.

"Iskreno, to se dogodilo gotovo odmah kada smo ušli unutra i počeli da provodimo vreme u kući. Dok smo čistili i zaista počeli da živimo u njoj, stalno smo otkrivali originalne detalje koji su opstali više od jednog veka", navela je ona.

Skriveno stepenište

Glavni preokret dogodio se u neposrednoj blizini kuhinje, gde se nalazi skriveno stepenište. Reč je o prolazu koji je pre stotinu godina prvenstveno koristila posluga, a pomisao da bi taj autentični deo tradicije mogao biti uništen naterala je Ninu da dobro razmisli.

"Proširenje kuhinje koje smo planirali verovatno bi značilo uklanjanje tog stepeništa. Razgovor o njegovom uklanjanju pomogao mi je da shvatim da neki detalji zaslužuju više pažnje i poštovanja pre nego što ih zauvek promenimo", priznala je Nina.

Ova odluka nije bila vođena isključivo emocijama. Kao i svi koji se prvi put susreću sa kupovinom starog objekta, supružnici su brzo uvideli da ih čeka ogroman posao i pre nego što bace prvu ciglu. Shvatili su da su loše procenili vreme potrebno za temeljno sređivanje, kao i da nisu napravili dobar raspored kapitalnih radova - od rekonstrukcije elektroinstalacija do moleraja i hoblovanja parketa. Postepeni rad na sitnijim popravkama pokazao se i kao bolji finansijski potez, jer im je omogućio da osete prostor pre nego što povuku poteze koje je nemoguće ispraviti.

Očuvanje duha prošlosti

U procesu adaptacije, Nina nastoji da napravi kompromis između savremenih potreba i autentičnog izgleda objekta. Ideju koja joj danas služi kao glavna smernica dobila je od brata.

"Moj brat je to najbolje rekao: "Cilj je da sačuvamo njen karakter, a da je ne pretvorimo u muzej". To je naš dom, tako da i dalje mora da bude funkcionalan za način na koji živimo, ali to možemo postići istovremeno poštujući kuću i njenu istoriju onako kako zaslužuju", rekla je Nina.

Prvi dani provedeni u kući razbili su još jednu njenu zabludu o životu u starim zdanjima. Premda je očekivala stalno škripanje podova i neprijatnu atmosferu, realnost ju je demantovala.

"Takođe sam očekivala da će kuća delovati pomalo ukleto. Ali iznenađujuće je svetla, topla i puna života, tako da nisam imala nijedan jedini jeziv osećaj dok sam u njoj", otkrila je.

To ipak ne znači da su odustali od svih estetskih promena. Nina napominje da će sa suprugom u budućnosti verovatno ponovo razmotriti opciju proširenja kuhinjskog prostora, budući da oboje uživaju u pripremi hrane i okupljanju bliskih ljudi. Ipak, nakon kratkog boravka u kući, lista neophodnih izmena drastično se smanjila.

"Prvobitno smo pričali o tome da napravimo potpuno otvoren koncept prostora, ali sada ne mogu da zamislim da izgubimo trpezariju“, priznala je svoje utiske.

Za sada, ova medicinska sestra i influenserka posvećena je uređenju, farbanju i analiziranju prostora koji uspešno prkosi vremenu još od 1905. godine. Zidovi koje je nekada želela da ukloni ostaće netaknuti do daljeg.

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