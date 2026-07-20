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Dnevni horoskop za 20. jul. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele poslednjeg dana u nedelji.

OVAN

Nakon završetka rada na jednom projektu poslovni partneri će vam ponuditi još bolji posao. Finansijski uspeh. Obnavljanje veze s bivšom ljubavi može se desiti tokom slučajnog susreta. Da li je to baš slučajnost? Nervoza.

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Profimedia

BIK

Ovaj dan obeležiće poslovni sastanak na kom možete ugovoriti veoma unosan posao. Finansijska situacija će se popraviti. Sve više vam se dopada osoba koju ste upoznali preko društvenih mreža. Sledi sastanak. Uporna migrena.

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Profimedia

BLIZANCI

Poći će vam za rukom da promenite posao i pređete na novo, mnogo plaćenije radno mesto. Novi početak u karijeri. Osećate zamor u vezi u kojoj ste, ali niste sigurni kako da prekinete dotrajalu ljubavnu priču. Prehlada.

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Profimedia

RAK

Danas ćete uspešno rešiti jedan stari pravni problem koji vam već duže vreme predstavlja prepreku da krenete dalje. Osoba koju ste upoznali preko prijatelja ne izbija vam iz glave. Na pomolu je nova ljubav. Uporan kašalj.

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Profimedia

LAV

Lavovi koji planiraju da započnu novi biznis očekuje dobar početak. Ubrzo će doći do uspeha na finansijskom planu. Novo poznanstvo na jednom putovanju polako dobija na težini i može se pretvoriti u pravu vezu. Bol u leđima.

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Profimedia

DEVICA

Nalazite se u dilemi zbog nove poslovne ponude. Potpisujete ugovor u vezi s poslom koji ranije niste radili. Device analiziraju kvalitet veze u kojoj se nalaze i naravno nisu zadovoljne - moglo bi sve to mnogo bolje. Problem sa urogenitalnim sistemom.

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Profimedia

VAGA

Budite obazrivi u razgovoru s nadređenima tokom ovog dana jer, reč po reč, stvari bi mogle da izmaknu kontroli. Na svakom koraku nailazite na znake pažnje novih udvarača. Očekuje vas romantično veče s novim obožavateljem. Glavobolja.

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Profimedia

ŠKORPIJA

Iznenadno poslovno putovanje i sastanak na kom ćete sklopiti važan dogovor o budućoj saradnji. Finansijski dobitak. Današnji dan donosi vam obnavljanje komunikacije s vašom bivšom ljubavi. Novi početak stare ljubavi. Problemi sa upalom desni.

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Profimedia

STRELAC

Pozitivan preokret u poslovnim pregovorima. Mnogo toga će zavisiti od vašeg taktiziranja i diplomatskog nastupa. Nedosledno ponašanje vaše nove simpatije dovodi vas u nedoumicu, ne znate na čemu ste u toj vezi. Reumatični zglobovi.

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

JARAC

Reorganizacija poslovanja će doneti promenu u opisu vaše radne pozicije. Moguće je proširenje kruga dužnosti. Danas vas očekuje susret s jednom Škorpijom, s kojom započinjete avanturu. Veče prepuno erotskog naboja. Melanholični ste.

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Profimedia

VODOLIJA

Na poslovnom planu vlada neizvesna atmosfera, mnogo oscilacija i promena. Uskoro sledi stabilizacija. Novi potencijalni partner kao da igra neku igru s vama. Priča čas jedno, čas drugo i ne znate na čemu ste. Vrtoglavica.

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

RIBE

Sklopićete novu saradnju s poslovnim partnerima uprkos tome što vam ne odgovaraju baš svi uslovi. Period kompromisnih rešenja. Vaš odnos s partnerom je sve bolji, period sve većeg zbližavanja i harmonije. Više se odmarajte.

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Profimedia

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