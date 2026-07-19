Slušaj vest

Društvenim mrežama kruži snimak iz čuvenog kviza "Slagalica", a sve zbog reakcije takmičara Pavela Breznika, koji je u dvomeču pobedio Zorana Vučkovića i plasirao se u narednu rundu takmičenja.

Kada su Pavel i Zoran odmerili snage u asocijacijama, prvi je pokazao neverovatno znanje i brzo je rešio prvu "Asocijaciju", a potom ekspresno i drugu. Kada je potvrđeno da je njegov odgovor tačan, usledila je neverovatna reakcija, koja je mnoge nasmejala.

Sav srećan takmičar je digao ruke uvis, a dok mu je protivnik govorio "bravo", Pavel je, više za sebe, nekako tiho izgovorio "Al' me se*e".

Upravo ova iskreno reakcija oduševila je korisnike društvenih mreža, koji šeruju snimak Pavelovog radovanja.

"Konačno opuštena i iskrena reakcija", "Ovo je bilo iz duše", "Baš mi je bio simpatičan", pisali su korisnica TikToka u komentarima na snimak.

Na kraju, Breznik je pobedio rezultatom 304:139.

Kako je sve izgledalo, pogledajte u snimku:

 (Kurir.rs/ Telegraf)

Ne propustiteZanimljivostiPobedio u Slagalici sa skoro 100 razlike, izašao nezadovoljan: Briljirao u svim igrama, ali jedna mu nije dala mira
Pavel Breznik
Zanimljivosti"Vaša greška" Plavi takmičar u Slagalici ostao bez poena: Gledaoci ne mogu da veruju šta je razlog (VIDEO)
Slagalica
ZanimljivostiMirko Krstović je novi šampion Slagalice: U finalu osvojio 300.000, a potpuno je rasturio protivnika znanjem
Mirko Krstović iz Banatskog Despotovca pobednik kviza Slagalica
Zanimljivosti"Ne možemo to da prihvatimo" Voditeljku zbunila reč koju je sastavio takmičar "Slagalice", a onda je dobio objašnjenje (VIDEO)
Slagalica

Bonus video: 

00:12
ŠOK U KVIZU SLAGALICA! Voditeljka Kristina pitala takmičara KAKO JE SA SKOČKOM KOD KUĆE Izvor: RTS