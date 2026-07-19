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Društvenim mrežama kruži snimak iz čuvenog kviza "Slagalica", a sve zbog reakcije takmičara Pavela Breznika, koji je u dvomeču pobedio Zorana Vučkovića i plasirao se u narednu rundu takmičenja.

Kada su Pavel i Zoran odmerili snage u asocijacijama, prvi je pokazao neverovatno znanje i brzo je rešio prvu "Asocijaciju", a potom ekspresno i drugu. Kada je potvrđeno da je njegov odgovor tačan, usledila je neverovatna reakcija, koja je mnoge nasmejala.

Sav srećan takmičar je digao ruke uvis, a dok mu je protivnik govorio "bravo", Pavel je, više za sebe, nekako tiho izgovorio "Al' me se*e".

Upravo ova iskreno reakcija oduševila je korisnike društvenih mreža, koji šeruju snimak Pavelovog radovanja.

"Konačno opuštena i iskrena reakcija", "Ovo je bilo iz duše", "Baš mi je bio simpatičan", pisali su korisnica TikToka u komentarima na snimak.

Na kraju, Breznik je pobedio rezultatom 304:139.

Kako je sve izgledalo, pogledajte u snimku:

(Kurir.rs/ Telegraf)

Bonus video: