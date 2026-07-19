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Avgust bi, prema astrološkim tumačenjima, mogao da donese značajne finansijske promene pojedinim horoskopskim znacima. Dok će neki i dalje morati pažljivo da planiraju troškove, četiri znaka mogla bi da osete da se okolnosti menjaju u njihovu korist kroz nove poslovne prilike, povećane prihode ili neočekivane novčane dobitke.

Naravno, astrologija nije naučno potvrđena metoda predviđanja budućnosti, ali mnogi u simbolici zvezda pronalaze dodatnu motivaciju da prepoznaju prilike koje im se otvaraju.

Bik

Avgust bi Bikovima mogao da donese period u kojem će se prethodni trud konačno isplatiti. Moguće su povišica, uspešan završetak projekta ili povraćaj novca koji su odavno otpisali.

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Povoljan period mogao bi da bude i za ulaganja koja su dugo čekala pravi trenutak, dok će mnogi predstavnici ovog znaka imati osećaj da im finansije postaju stabilnije nego prethodnih meseci.

Devica

Device bi u avgustu mogle da ubiraju plodove svoje discipline i upornosti. Poslovni rezultati mogli bi da budu primećeni, što otvara mogućnost za bonuse, honorarne angažmane ili nove izvore zarade.

Devica Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Ako razmišljate o dodatnom poslu ili usavršavanju koje bi moglo da donese veću zaradu, zvezde poručuju da je ovo dobar period da napravite prvi korak.

Škorpija

Škorpije bi mogle da donesu nekoliko važnih finansijskih odluka koje će imati dugoročan značaj. Mnogi će dobiti priliku da reše pitanje stambenog prostora, investiraju ili započnu posao koji dugo planiraju.

Škorpija Foto: : Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Intuicija bi mogla da bude posebno izražena, pa će lakše prepoznati prilike koje drugima promiču.

Ribe

Ribama avgust može doneti novac iz neočekivanih izvora. Kod nekih će to biti bonus, kod drugih vredan poklon, nasledstvo ili prilika za dodatnu zaradu koju nisu planirali.

Ovaj period mogao bi da bude pogodan i za ulaganje u nešto što će dugoročno doprineti većoj finansijskoj sigurnosti.

Ribe Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Kako najbolje iskoristiti ovaj period?

Čak i kada astrološke prognoze nagoveštavaju povoljan period za finansije, stručnjaci za lične finansije podsećaju da je najvažnije donositi promišljene odluke. Neočekivani priliv novca može biti dobra prilika za štednju, ulaganje ili otplatu dugova, umesto impulsivne potrošnje.

Ako pripadate nekom od ovih znakova, avgust bi mogao da vam donese više razloga za optimizam, ali će konačan ishod, kao i uvek, najviše zavisiti od odluka koje budete donosili.

(Kurir.rs/ Ona)

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